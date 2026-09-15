Druhá přestavba Dukly, Japonec v Prostějově. Kouká Denia i do Bohemians a co Priske?
Druhá česká liga má po víkendu nového lídra, do čela se po ztrátách soupeřů procpala Dukla. Dá se tak říct, že Pavel Šustr zatím zvládá nelehkou misi dostat pražský celek zpět mezi elitu, pomáhá mu i armáda nových hráčů, které Martin Hašek sehnal? „Doporučuji sledovat rychlíka Tessilimiho. Jinak tým táhnou spíš zkušení Češi,“ popisuje v novém dílu pořadu Liga naruby ZOOM redaktor Bartoloměj Černík. Společně s Michalem Kvasnicou tentokrát probírají především právě Chance Národní ligu – Slavii B a její vztahový fotbal, posílený Prostějov v čele s dominantním japonským stoperem, Jakuba Elbela v Baníku B či zajímavá jména, která mohla udělat v létě krok o patro výš.