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Druhá přestavba Dukly, Japonec v Prostějově. Kouká Denia i do Bohemians a co Priske?

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Druhá přestavba Dukly, Japonec v Prostějově, slávistické béčko baví. Kouká Denia i do Bohemians? Liga naruby ZOOM • Zdroj: iSport.cz
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Chance Liga
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Druhá česká liga má po víkendu nového lídra, do čela se po ztrátách soupeřů procpala Dukla. Dá se tak říct, že Pavel Šustr zatím zvládá nelehkou misi dostat pražský celek zpět mezi elitu, pomáhá mu i armáda nových hráčů, které Martin Hašek sehnal? „Doporučuji sledovat rychlíka Tessilimiho. Jinak tým táhnou spíš zkušení Češi,“ popisuje v novém dílu pořadu Liga naruby ZOOM redaktor Bartoloměj Černík. Společně s Michalem Kvasnicou tentokrát probírají především právě Chance Národní ligu – Slavii B a její vztahový fotbal, posílený Prostějov v čele s dominantním japonským stoperem, Jakuba Elbela v Baníku B či zajímavá jména, která mohla udělat v létě krok o patro výš.

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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