Liga očima fanoušků: Další pomníček pana Rosického a spol.? V Plzni řeší boj o záchranu
Fanoušci Baníku prožívají smutné chvíle poté, co umřel Luděk Mikloško. A když už ne áčko, radost jim dělají alespoň výkony béčka. V Ďolíčku padla možná neuctivá poznámka vůči Slovácku, ale hlavně že mají všichni rádi Černého. V Plzni pomalu řeší boj záchranu. Titul? Jen trapná hláška před sezonou. Slavia si přečetla novou kapitolu z knižní série: Naše slavné prohry. Ve Spartě pak staví další pomníček pro pana Rosického a spol. Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport Liga očima fanoušků.
Baník Ostrava
Děkujeme vám za vše, pane Mikloško!
V pátek mi udělalo radost naše béčko, které si po výborném výkonu odvezlo výhru z Příbrami. Viděl jsem zatím snad všechny zápasy, a přestože bodů mohlo být více, tak mě opravdu velmi baví sledovat hru našich mladíků. Vše ostatní, co se stalo dále, zastínila smutná událost. Zemřel sportovní ředitel Baníku a jeho obrovská legenda pan Luděk Mikloško.
Bývalý výborný brankář, který do Ostravy přišel v patnácti a strávil v ní jako gólman bezmála dvanáct let. Posléze se stal legendou také ve West Hamu a do klubu svého srdce se vrátil v manažerské roli v roce 2022. Výraznou měrou se podílel na úspěšném období, kdy Baník skončil ve dvou letech na čtvrtém a třetím místě ligové tabulky. Bohužel nemoc mu časem brala čím dál více sil a své práci se nemohl věnovat tak, jak by on sám chtěl. Přesto s klubem žil, stále jezdil na zápasy, vedl debaty s fanoušky a pracoval pro svůj klub až do posledních chvil…
Luďku, jménem nás fanoušků bych vám chtěl poděkovat za vše, co jste pro Baník udělal. Nikdy nezapomeneme!
Václav Dohnal. 35 let, projektant
Bohemians Praha 1905
Černého musí mít všichni rádi
Vůči soupeři ze Slovácka možná neuctivá poznámka, ale Bohemka si v Ďolíčku připsala povinnou výhru. Nazývat zápas v 8. kole klíčovým je možná předčasné, ale považuji za velmi podstatné nenechat na sebe „docvaknout“ týmy, které mají papírově zůstat dole. Pod výhru se podepsali Ladislav Almási, ze kterého se stává spolehlivý střelec, a hlavně Šimon Černý. Kluk, kterého na Bohemce musí mít všichni rádi. Odchovanec, jenž je už několik týdnů dle trenéra na hraně základní sestavy, vstřelil první ligovou branku. Věřím, že jednu z mnoha.
Trablů ve středu obrany jsme se do uzávěrky přestupů nezbavili. Žádný příchod už se nekonal. Milan Havel ani Peter Kareem nejsou stopeři, s lepšími soupeři se to projevuje a určitě ještě projeví. Nicméně nebudu plakat nad rozlitým mlékem. O víkendu nás čeká výlet do Pardubic, kde rozhodně zeleno-bílí mohou pomýšlet na body. Zapsat před reprezentační přestávkou dvě výhry by byl naprosto ideální stav a garance klidu do druhé poloviny podzimní části, která bude vlivem vložených zápasů velmi náročná. Klokani bojují!
Vít Lukeš. 34 let, živnostník
Viktoria Plzeň
Penalta?! Hrošo dělal, že mě neslyší…
Zažijeme po osmnácti letech boj o záchranu? Zatím je to rozhodně blíž než titul, který jsme na začátku sezony trapně vyhlásili jako cíl. Ani s jedním soupeřem z horní poloviny tabulky jsme nevyhráli, zvládli jsme pouze remízu s Hradcem. Porážky doma od Sigmy i Slovanu jasně ukazují, jak jsme slabí a labilní. Aura trenéra Kováče je pryč, naopak hrozná, nekoukatelná hra zpátky. Proti „Olmíku“ hrál dobře v podstatě jenom Hrošo (Patrik Hrošovský), ostatní opět nic nepředvedli. Vyjma děr v obraně. Klíčovým momentem byla Červova neproměněná penalta.
Začalo to už tím, když držel míč a Hrošo se vracel od rozhodčího. Gestikuloval tak, ať si penaltu kopne, kdo chce. Na tribuně v kotli jsem se neudržel a řval na něho, ať na ni jde raději sám, než aby ji nechal nekopovi Červovi. Bohužel dělal, že mě neslyší. Penalty přece musí kopat hráč s pevnou psychikou a nejlepší technikou! Taky doufám, že ve čtvrtek bude konečně chytat někdo jiný než náš obr z Alp. Wiegele nemá formu, nechytne nic a navíc je pod dekou. Můžeme jen doufat, že v Evropě opět ožijeme…
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
Sparta Praha
Změny, plonkovej Brunes a další pomníček?
Zdaleka si nemyslím, že pánové Coll a Wilson z realizačního týmu byli úplná vořezávátka. Vyměnili je proto, aby fandovská obec nabyla dojmu, že se něco radikálně mění. Stejně tak na mě působí glorifikace comebacku Clarupa, staronového vedoucího fyzické přípravy. V mnohém připomíná návrat našeho trenéra po neúspěšném působení ve Feyenoordu. Nic proti němu, ale po krátkém působení u nás ho hodnotit tak, jak se povedlo komentátorovi utkání, mi přijde scestné. V opačném případě bych musel připustit, že teprve on hráče naučil během týdne běhat a hrát trochu rychlejší fotbal. Naše křídla létala a hoši si góly rozdělili. Takže povinná výhra doma za tři body, po zlepšeném výkonu.
Pozitivní je návrat Sochůrka do základu, kam bezesporu patří. Opačný problém vidím u Brunese a Singateha. U prvního mi chybí více drzosti a dotěrnosti před bránou, měl tři šance, jak míč vyražený Hanušem doklepnout do sítě z bezprostřední blízkosti. Druhého vidím jako další hrozící přestupový propadák. Jenom v Česku vystřídal před námi bezúspěšně šest klubů za čtyři roky. Že by další pomníček pana Rosického a spol.?
Miloš Kolář. 75 let, fotbalový důchodce
Slavia Praha
Další díl seriálu Naše slavné prohry
Bylo úterní ráno a mně se pořád ještě těžko hledala slova. Ve čtvrtek v noci jsem totiž odcházel z Edenu s tisíci dalšími slávisty se zlomeným srdcem. Zápas s Lens měl všechno: náš výborný výkon, zápletku v podobě červené karty i happy end s vítězným gólem v závěru. V tu chvíli jsem si říkal, že tohle je konečně evropský příběh, na který jsme čekali. Zlomení roky trvajícího prokletí. Ale na časomíře zbývalo ještě pět minut a všichni víte, jak to dopadlo. Chtělo by se říct: jako vždycky. Slavia zažila podobných zklamání v Evropě za poslední léta tolik, že se sem ani všechny nevejdou.
Ztráta vedení s Bodö/Glimt, dominantní výkony proti Anderlechtu, Bilbau nebo Frankfurtu (bez bodu), výhra nad Lille, která těsně nestačila na postup… A zápasy, ve kterých by „sešívaní“ na konci strhli vítězství na svoji stranu? Naposledy snad legendární Sevilla. Další úspěchy pak Trpišovského svěřenci zažili převážně za covidu a od té doby na nějaký ten velký evropský večer stále čekáme… Věřme ale, že prolomení prokletí se blíží. Třeba už příště proti Sabahu.
Alois Veliký. 34 let, editor
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|90%
|0%
100%
Sparta Praha
|4%
|0%
88%
11%
Slovan Liberec
|3%
|0%
87%
12%
Viktoria Plzeň
|2%
|0%
66%
27%
Sigma Olomouc
|1%
|0%
53%
37%
10%
Jablonec
|0%
|0%
49%
39%
12%
Hradec Králové
|0%
|0%
49%
39%
12%
Teplice
|0%
|0%
30%
45%
25%
Mladá Boleslav
|0%
|1%
30%
43%
27%
Bohemians 1905
|0%
|1%
18%
42%
40%
Baník Ostrava
|0%
|1%
13%
39%
48%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
14%
41%
46%
Pardubice
|0%
|11%
12%
86%
Slovácko
|0%
|21%
94%
Artis Brno
|0%
|26%
95%
Zlín
|0%
|37%
97%