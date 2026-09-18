Havran byl letní prioritou Majera, zůstane v Boleslavi déle? S Baníkem má dohodu
Devatenáctiletý křídelník Marek Havran odešel z Baníku Ostrava na roční hostování bez opce do Mladé Boleslavi, kde byl letní prioritou trenéra Majera.
Při svém prvním startu v základní sestavě Boleslavi v pohárovém utkání v Třinci připravil vítěznou branku pro Jana Buryána a přispěl k výhře 3:0.
Havran v Ostravě po slibném debutu a změně herního systému chřadnul, nyní však věří, že mu změna prostředí pomůže znovu nastartovat kariéru.
Tam, kde před rokem ve velkém stylu poprvé vletěl na prvoligovou scénu, se nyní snaží restartovat kariéru. Mimo domov, mimo svou komfortní zónu, mimo Baník. S Markem Havranem se v užším ostravském kádru trenéra Romana Skuhravého nepočítalo, a tak zvolil roční hostování v Mladé Boleslavi. Sice bez opce, ale... „S Baníkem je nějaká dohoda, že by s námi mohl být na hostování delší dobu,“ prozrazuje kouč Aleš Majer. Právě pro něj byl devatenáctiletý křídelník letní prioritou.
Na nové adrese ožívá
Už zase kličkoval, dribloval, obcházel protihráče, nahrál na gól – a hlavně se po delší době na hřišti usmíval. Ne díky tomu, že do Třince přijeli Marka Havrana podpořit kamarádi a rodina ze Starého Jičína, ale především díky tomu, že opět nastupuje. V Baníku (by) pod koučem Romanem Skuhravým, v jehož aktuálním systému nemají křídelníci místo, chřadnul. Podobně jako postupem času vrstevník Daniel Barát ve Slovácku v minulé sezoně. O to víc teď ožívá na nové adrese.
„Přípravu jsem absolvoval s áčkem, chtěl jsem se poprat o místo, ale časem jsem viděl, že vzhledem ke stylu hry to budu mít těžší. A po přeřazení do béčka už jsem se bavil s agenty o nějakém hostování. Když jsem slyšel o zájmu Boleslavi, od začátku to byl můj hlavní cíl. Už když jsem proti ní hrál loni na podzim, líbilo se mi, jak se prezentuje. Hned mě to zaujalo,“ vypráví Havran.
Neodradila ho ani konkurence. Martin Šubert se Solomonem Johnem jsou v životní formě, o čemž hovoří i čísla. S šesti kanadskými body (5+1 a 3+3) jsou oba na úplné špici produktivity Chance Ligy. „Vím, že jsem tu na pozici čtvrtého křídla. Klukům se daří, s minutáží to bude náročné, ale jsem rád, že tady můžu být pod takovým trenérem. Poperu se o to,“ nebojí se.