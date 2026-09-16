Po konci ve Zlíně má nové angažmá: Červenka míří do Zbrojovky. Místo koho?
Čekalo se, že Zbrojovka ještě na podzim doplní svůj realizační tým. A je to tady. Podle zprávy serveru infotbal míří do Brna Bronislav Červenka (50), jenž zkraje minulého týdne skončil jako hlavní kouč ve Zlíně. Zdroje iSportu tvrdí, že jde o přímou náhradu za Jiřího Saňáka, který je už několik týdnů mimo klub. Údajně ze zdravotních důvodů. Nejde však o vážnou nemoc fyziologického rázu. Spíš psychické vyčerpání.
Trenér Martin Svědík má rád co nejširší hráčský i trenérský kádr. Když vypadl Jiří Saňák, hledal nového asistenta. Našel ho nakonec ve Zlíně, kde po mizerném startu do sezony propustili Bronislava Červenku. Kouč, jemuž bude na konci září jednapadesát let, byl bez angažmá velmi krátce. Nyní je k ruce Svědíkovi. Na lavičce už by měl být o víkendu v Mladé Boleslavi. S návratem Saňáka se prý už nepočítá.