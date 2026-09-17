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V Bohemians se rodí další restart: útočník z Baníku za pakatel. Dosáhne na rekord?

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SESTŘIH: Bohemians - Slovácko 2:0. Klokani díky využité přesilovce poprvé v sezoně doma slaví • Zdroj: iSport.cz
Ladislav Almási srovnal na 1:1
Ladislav Almási dostal ve druhé půli žlutou kartu
Ladislav Almási je první letní posilou Bohemians
Ladislav Almási je první letní posilou Bohemians
Šimon Černý vstřelil první gól v lize
Trenér Jaroslav Veselý
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Petr Fantyš, Michal Kvasnica
Chance Liga
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Po úžasném startu v Baníku postupně vadl. Před lety se líbil Slavii, Spartě či Celtiku, ale v posledním půlroce už Ladislav Almási nedostal v dresu áčka ani minutu a jako nechtěný se přesunul za pakatel do Bohemians. V Ďolíčku ožil, v osmi zápasech se čtyřikrát trefil a zdá se, že Jaroslav Veselý přidá další jméno na seznam vzkříšených hráčů. „Slušný start. Je to o tom, aby byl zdravý a cítil se dobře,“ hlásí trenér zeleno-bílých.

Velmi podobný příběh prožil o půl roku dřív David Lischka, druhou šanci dostal dopingový hříšník Vojtěch Smrž, před rokem se pod rukama Veselého o několik úrovní výš posunul také nedoceněný Vlasij Sinjavskij. Nyní se v Ďolíčku snaží o restart kariéry David Heidenreich, Almási a bude to i Mohamed Jásir Núr, až bude fit.

„Mám z nich radost. V první řadě je vidět, že jsou tady spokojení a šťastní. Hodně se to podceňuje, ale od toho se vše odvíjí. Je to stejné jako v životě – když se někde cítíte tak, že vám nikdo nevěří a každý čeká na vaše zaváhání, tak se vám těžko podávají výkony,“ usmíval se klokaní kouč po výhře nad Slováckem 2:0, kterou vystřelil vítězným gólem právě Almási.

Přitom do týmu přicházel s řadou otazníků. Ne snad, že by někdo pochyboval o jeho ryze fotbalových schopnostech. Opakovaně ukázal, že umí být rozdílovým borcem, zejména co se týče útočné hlavy. To je dovednost, ve které stoprocentně patří mezi nejlepší v republice.

Vzpomeňme na premiérovou sezonu v Česku, kdy v dresu Baníku ohromil nejen šestnácti góly, ale i aktivitou bez balonu. Tehdejší šéf ostravské lavičky Ondřej Smetana, sám dřív podobný typ, z něj ždímal maximum.

Tehdy kolem něj kroužily velké značky jako Slavia, Sparta i skotský

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