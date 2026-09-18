Ustojí Plzeň intenzitu Slavie? Sparta na Hané bez Alcócera, Skuhravý se vrací na Slovácko
Poslední kolo před reprezentační přestávkou nabídne plnou porci zápasů a znovu se bude na co dívat. Ve šlágru kola se představí Slavia v Edenu proti Plzni. Sparta bez vykartovaného Alcócera zajíždí na horkou půdu do Olomouce. Roman Skuhravý se vrátí na místo činu, protože se s Baníkem vrátí na Slovácko, odkud se přesouval do Ostravy. Než začne 9.kolo české ligy, nalaďte se poslechem Footcast Preview. Tentokrát s Jakubem Podaným, Davidem Sobiškem a analytikem Opta Jakubem Kadrnožkou.
Zápas kola: Slavia Praha - Viktoria Plzeň
Aktuální lídr tabulky přivítá ve Fortuna aréně Viktorku Plzeň, která nemá oslnivou formu. Pokud slávisté nastoupí s maximální intenzitou, západočeši ji nebudou stačit. Domácím se lehce vyprázdní marodka a Plzeňané budou mít v nohách čtvrteční pohárový zápas proti belgickému Unionu SG. Tomáš Chorý se proti Plzni prosadil v 8 zápasech už pětkrát a další branku přidá teď v neděli.
Hráč ke sledování: Václav Drchal (Pardubice)
Bývalý hráč Bohemky nastoupí poprvé po přestupu v dresu Pardubic proti Klokanům. Minulý víkend vyšel Drchalovi skvěle. Do utkání v Ostravě se dostal jako střídající hráč už v 18.minutě a stihl dát gól i na branku Tanka asistovat. Jan Trousil využije jeho rozpoložení, dá mu důvěru a proti svým bývalým spoluhráčům ho bude plné hřiště.
Je před námi 9.kolo, ve kterém půjde před reprezentační přestávkou o hodně. Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 20.00, abyste se lépe zorientovali.
|Zápas
|1
|0
|2
So 19. 9. 15:00
PardubiceBohemians
|37%
|28%
|36%
So 19. 9. 15:00
Ml. BoleslavZbrojovka
|49%
|25%
|26%
So 19. 9. 15:00
ArtisLiberec
|20%
|25%
|55%
So 19. 9. 18:00
SlováckoBaník
|31%
|28%
|40%
Ne 20. 9. 13:00
Hr. KrálovéTeplice
|46%
|28%
|26%
Ne 20. 9. 15:00
OlomoucSparta
|25%
|25%
|50%
Ne 20. 9. 15:00
JablonecZlín
|61%
|23%
|17%
Ne 20. 9. 18:00
SlaviaPlzeň
|61%
|22%
|17%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|3
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|4
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|5
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5
|14
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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