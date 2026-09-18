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Ustojí Plzeň intenzitu Slavie? Sparta na Hané bez Alcócera, Skuhravý se vrací na Slovácko

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Chance Liga
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Poslední kolo před reprezentační přestávkou nabídne plnou porci zápasů a znovu se bude na co dívat. Ve šlágru kola se představí Slavia v Edenu proti Plzni. Sparta bez vykartovaného Alcócera zajíždí na horkou půdu do Olomouce. Roman Skuhravý se vrátí na místo činu, protože se s Baníkem vrátí na Slovácko, odkud se přesouval do Ostravy. Než začne 9.kolo české ligy, nalaďte se poslechem Footcast Preview. Tentokrát s Jakubem Podaným, Davidem Sobiškem a analytikem Opta Jakubem Kadrnožkou.

Zápas kola: Slavia Praha - Viktoria Plzeň

Aktuální lídr tabulky přivítá ve Fortuna aréně Viktorku Plzeň, která nemá oslnivou formu. Pokud slávisté nastoupí s maximální intenzitou, západočeši ji nebudou stačit. Domácím se lehce vyprázdní marodka a Plzeňané budou mít v nohách čtvrteční pohárový zápas proti belgickému Unionu SG. Tomáš Chorý se proti Plzni prosadil v 8 zápasech už pětkrát a další branku přidá teď v neděli.

Hráč ke sledování: Václav Drchal (Pardubice)

Bývalý hráč Bohemky nastoupí poprvé po přestupu v dresu Pardubic proti Klokanům. Minulý víkend vyšel Drchalovi skvěle. Do utkání v Ostravě se dostal jako střídající hráč už v 18.minutě a stihl dát gól i na branku Tanka asistovat. Jan Trousil využije jeho rozpoložení, dá mu důvěru a proti svým bývalým spoluhráčům ho bude plné hřiště.

Je před námi 9.kolo, ve kterém půjde před reprezentační přestávkou o hodně. Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 20.00, abyste se lépe zorientovali.

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
PardubiceBohemians
So 19. 9. 15:00
37%28%36%
Ml. BoleslavZbrojovka
So 19. 9. 15:00
49%25%26%
ArtisLiberec
So 19. 9. 15:00
20%25%55%
SlováckoBaník
So 19. 9. 18:00
31%28%40%
Hr. KrálovéTeplice
Ne 20. 9. 13:00
46%28%26%
OlomoucSparta
Ne 20. 9. 15:00
25%25%50%
JablonecZlín
Ne 20. 9. 15:00
61%23%17%
SlaviaPlzeň
Ne 20. 9. 18:00
61%22%17%
Predikce aktualizována: 18. 9. 2026 00:02
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862023:520
2Liberec861113:419
3Olomouc851216:1016
4Zbrojovka851212:1016
5Ml. Boleslav742115:914
6Hr. Králové84228:714
7Jablonec841310:813
8Teplice841315:1513
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Bohemians72328:99
12Baník83055:159
13Pardubice81257:135
14Artis81167:184
15Slovácko80355:143
16Zlín80087:180
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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