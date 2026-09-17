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Policie obvinila dva příznivce Baníku. Sebrali šálu mladému fanouškovi soupeře

Na šlágr se Sigmou dorazilo do Ostravy přes 10 tisíc fanoušků
Na šlágr se Sigmou dorazilo do Ostravy přes 10 tisíc fanouškůZdroj: ČTK
Na šlágr se Sigmou dorazilo do Ostravy přes 10 tisíc fanoušků
Kotel fanoušků Baníku na stadionu v Mladé Boleslavi
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Hrozbami surovým zbitím donutili podle kriminalistů dva fanoušci Baníku Ostrava ještě ani ne patnáctiletého fotbalového fanouška v dubnu vydat klubovou šálu. Chlapec se snažil odejít, dvojice mu v tom ale zabránila a šálu mu nakonec násilím vytrhla. Policie v těchto dnech obvinila pětadvacetiletého muže a šestnáctiletého mladíka z loupeže. Staršímu z nich hrozí až deset let vězení. ČTK dnes o incidentu informovala mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.

Událost se stala v jednom z ostravských obchodů před zápasem Baníku Ostrava v nejvyšší fotbalové soutěži. Tehdy ještě ne patnáctiletý chlapec tam čekal na své kamarády. Podle kriminalistů k němu přišli dva mladíci v oblečení fanoušků soupeřova klubu a začali s ním mluvit. Když chtěl chlapec odejít, dvojice mu v tom zabránila a požadovala, aby jí okamžitě vydal svou klubovou šálu.

„Protože hoch odmítl, začali mu vyhrožovat fyzickým násilím a surovým zbitím. Nakonec mu šálu násilím vytrhli a z místa odešli,“ uvedla mluvčí.

Hrozí dva až deset let vězení

Kriminalisté se po oznámení případu pustili do prověřování. Při pátrání využili mimo jiné své zkušenosti s případy diváckého násilí a extremismu. Ještě tentýž den se jim podařilo dohledat a zajistit odcizenou šálu. Získali také informace, které je přivedly ke konkrétním podezřelým. Oba podle kriminalistů patří mezi aktivní fanoušky klubu.

Pětadvacetiletému muži v případě odsouzení hrozí dva až deset let vězení. U mladistvého se podle policie trestní sazba snižuje na polovinu.

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