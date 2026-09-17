Policie obvinila dva příznivce Baníku. Sebrali šálu mladému fanouškovi soupeře
Hrozbami surovým zbitím donutili podle kriminalistů dva fanoušci Baníku Ostrava ještě ani ne patnáctiletého fotbalového fanouška v dubnu vydat klubovou šálu. Chlapec se snažil odejít, dvojice mu v tom ale zabránila a šálu mu nakonec násilím vytrhla. Policie v těchto dnech obvinila pětadvacetiletého muže a šestnáctiletého mladíka z loupeže. Staršímu z nich hrozí až deset let vězení. ČTK dnes o incidentu informovala mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.
Událost se stala v jednom z ostravských obchodů před zápasem Baníku Ostrava v nejvyšší fotbalové soutěži. Tehdy ještě ne patnáctiletý chlapec tam čekal na své kamarády. Podle kriminalistů k němu přišli dva mladíci v oblečení fanoušků soupeřova klubu a začali s ním mluvit. Když chtěl chlapec odejít, dvojice mu v tom zabránila a požadovala, aby jí okamžitě vydal svou klubovou šálu.
„Protože hoch odmítl, začali mu vyhrožovat fyzickým násilím a surovým zbitím. Nakonec mu šálu násilím vytrhli a z místa odešli,“ uvedla mluvčí.
Hrozí dva až deset let vězení
Kriminalisté se po oznámení případu pustili do prověřování. Při pátrání využili mimo jiné své zkušenosti s případy diváckého násilí a extremismu. Ještě tentýž den se jim podařilo dohledat a zajistit odcizenou šálu. Získali také informace, které je přivedly ke konkrétním podezřelým. Oba podle kriminalistů patří mezi aktivní fanoušky klubu.
Pětadvacetiletému muži v případě odsouzení hrozí dva až deset let vězení. U mladistvého se podle policie trestní sazba snižuje na polovinu.