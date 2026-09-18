Pravděpodobné sestavy: Slavia v šlágru s Ayaosim i Chorým, Jurásek v základu Sparty
Jasným šlágrem 9. kola Chance Ligy je souboj Slavie s Plzní. Domácí vsadí na Tomáše Chorého i Emmanuela Ayaosiho. Jaká jména vyšle od úvodní minuty v Edenu kouč Viktorie Radoslav Kováč? Sparta se představí v Olomouci a šanci od začátku by měl dostat Matěj Jurásek, jelikož Josimar Alcócer stojí kvůli čtyřem žlutým kartám. S jakými základními jedenáctkami do hry vstoupí všechny týmy? Projděte si v tradičním článku serveru iSport pravděpodobné sestavy.
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- Slovan vyhrál poslední čtyři ligové duely a vyhoupl se na druhé místo tabulky Chance Ligy. Pět výher v řadě zapsal naposledy před víc než deseti lety v dubnu 2026.
- Oba trenéři umí svůj tým oživit. Za Liberec se už pětkrát prosadili střídající hráči, což je nejlepší bilance napříč ligou. O druhé místo se dělí se čtyřmi zásahy Artis, Slavia a Teplice.
- Ani jeden ze soupeřů nestojí na vysokém napadání. Zbrojovka i Boleslav získaly míč na útočné třetině hřiště jen dvacetkrát a hůř jsou na tom v tomto ohledu pouze Teplice (16).
- John Solomon patří k nejnebezpečnějším hráčům ligy. Za 3 góly a 3 asistence má nejvíc bodů ze všech, vládne také v počtu střel (22) a je druhý v dotecích ve vápně soupeře (39).
- Perníkáři a Klokani patří mezi pět týmů, které v ligové sezoně neskórovaly po standardní situaci. Bohemians jsou rovněž jedním ze čtyř celků, které ze standardky neinkasovaly.
- Pardubice v sedmi z osmi zápasů Chance Ligy sáhly ke střídání nejpozději v poločasové přestávce, žádný tým nesahá k brzkým změnám častěji (Liberec také 7).
- Slovácko zažívá jeden z nejhorších vstupů do prvoligové sezony v historii. Po osmi kolech nikdy nemělo méně než 3 body. Stejně na tom bylo pouze v sezoně 1995/96.
- Baník nadále trápí koncovka. V sezoně si vypracoval šance s celkovou hodnotou 9,6 očekávaného gólu, ale vstřelil z nich pouze pět branek.
- Votroci narazí na oblíbeného soupeře. Ze všech mužstev, proti nimž odehráli aspoň tři zápasy v nejvyšší soutěži, mají nejlepší bilanci proti Teplicím, když vyhráli 18 ze 34 zápasů.
- Hradec v tomto ligovém ročníku nikdy nerozhoduje zápasy v konci. Všechny ze svých osmi vstřelených branek zvládli černo-bílí do 63. minuty.
- Jablonci se doma daří. Od začátku roku 2026 získal na Střelnici 23 bodů, což je čtvrtý nejlepší počin v lize. Zlín se naopak v tomto roce venku trápí a z cest přivezl jen tři body.
- Ševci zažívají nejhorší start v historii (8 proher) a přibližují se dalším negativním milníkům. Mohou být první s devíti prohrami v řadě během jedné sezony od Žižkova 2011/12.
- Sigma doma se Spartou padla v posledních čtyřech vzájemných soubojích. Ještě nikdy se jí přitom nestalo, aby jednomu soupeři podlehla na svém stadionu pětkrát v řadě.
- Olomouc už v této sezoně vstřelila čtyři góly po centrech, což je nejvíc v lize. Naopak Sparta poslala do vápna nejvyšší počet centrů (226), ale skórovala pouze dvakrát.
- Šlágr by mohl nabídnout góly. Ze všech ligových týmů padlo zatím nejvíc branek v zápasech Plzně (31), přičemž Slavia je s 28 góly na třetím místě.
- „Sešívaní“ už tři zápasy po sobě neinkasovali a poprvé po dvou letech mohou vyhrát čtyři utkání po sobě s nulou vzadu.
|Zápas
|1
|0
|2
So 19. 9. 15:00
PardubiceBohemians
|37%
|28%
|36%
So 19. 9. 15:00
Ml. BoleslavZbrojovka
|49%
|25%
|26%
So 19. 9. 15:00
ArtisLiberec
|20%
|25%
|55%
So 19. 9. 18:00
SlováckoBaník
|31%
|28%
|40%
Ne 20. 9. 13:00
Hr. KrálovéTeplice
|46%
|28%
|26%
Ne 20. 9. 15:00
OlomoucSparta
|25%
|25%
|50%
Ne 20. 9. 15:00
JablonecZlín
|61%
|23%
|17%
Ne 20. 9. 18:00
SlaviaPlzeň
|61%
|22%
|17%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|3
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|4
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|5
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5
|14
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
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