Předplatné

Pravděpodobné sestavy: Slavia v šlágru s Ayaosim i Chorým, Jurásek v základu Sparty

Jak vypadají pravděpodobné sestavy pro 9. kolo Chance Ligy?
Jak vypadají pravděpodobné sestavy pro 9. kolo Chance Ligy?Zdroj: Koláž iSport.cz
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Jasným šlágrem 9. kola Chance Ligy je souboj Slavie s Plzní. Domácí vsadí na Tomáše Chorého i Emmanuela Ayaosiho. Jaká jména vyšle od úvodní minuty v Edenu kouč Viktorie Radoslav Kováč? Sparta se představí v Olomouci a šanci od začátku by měl dostat Matěj Jurásek, jelikož Josimar Alcócer stojí kvůli čtyřem žlutým kartám. S jakými základními jedenáctkami do hry vstoupí všechny týmy? Projděte si v tradičním článku serveru iSport pravděpodobné sestavy.

I v probíhající sezoně se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak we webovém prohlížeči, tak v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen.

  • Slovan vyhrál poslední čtyři ligové duely a vyhoupl se na druhé místo tabulky Chance Ligy. Pět výher v řadě zapsal naposledy před víc než deseti lety v dubnu 2026.
  • Oba trenéři umí svůj tým oživit. Za Liberec se už pětkrát prosadili střídající hráči, což je nejlepší bilance napříč ligou. O druhé místo se dělí se čtyřmi zásahy Artis, Slavia a Teplice.

  • Ani jeden ze soupeřů nestojí na vysokém napadání. Zbrojovka i Boleslav získaly míč na útočné třetině hřiště jen dvacetkrát a hůř jsou na tom v tomto ohledu pouze Teplice (16).
  • John Solomon patří k nejnebezpečnějším hráčům ligy. Za 3 góly a 3 asistence má nejvíc bodů ze všech, vládne také v počtu střel (22) a je druhý v dotecích ve vápně soupeře (39).

  • Perníkáři a Klokani patří mezi pět týmů, které v ligové sezoně neskórovaly po standardní situaci. Bohemians jsou rovněž jedním ze čtyř celků, které ze standardky neinkasovaly.
  • Pardubice v sedmi z osmi zápasů Chance Ligy sáhly ke střídání nejpozději v poločasové přestávce, žádný tým nesahá k brzkým změnám častěji (Liberec také 7).

  • Slovácko zažívá jeden z nejhorších vstupů do prvoligové sezony v historii. Po osmi kolech nikdy nemělo méně než 3 body. Stejně na tom bylo pouze v sezoně 1995/96.
  • Baník nadále trápí koncovka. V sezoně si vypracoval šance s celkovou hodnotou 9,6 očekávaného gólu, ale vstřelil z nich pouze pět branek.

  • Votroci narazí na oblíbeného soupeře. Ze všech mužstev, proti nimž odehráli aspoň tři zápasy v nejvyšší soutěži, mají nejlepší bilanci proti Teplicím, když vyhráli 18 ze 34 zápasů.
  • Hradec v tomto ligovém ročníku nikdy nerozhoduje zápasy v konci. Všechny ze svých osmi vstřelených branek zvládli černo-bílí do 63. minuty.

  • Jablonci se doma daří. Od začátku roku 2026 získal na Střelnici 23 bodů, což je čtvrtý nejlepší počin v lize. Zlín se naopak v tomto roce venku trápí a z cest přivezl jen tři body.
  • Ševci zažívají nejhorší start v historii (8 proher) a přibližují se dalším negativním milníkům. Mohou být první s devíti prohrami v řadě během jedné sezony od Žižkova 2011/12.

  • Sigma doma se Spartou padla v posledních čtyřech vzájemných soubojích. Ještě nikdy se jí přitom nestalo, aby jednomu soupeři podlehla na svém stadionu pětkrát v řadě.
  • Olomouc už v této sezoně vstřelila čtyři góly po centrech, což je nejvíc v lize. Naopak Sparta poslala do vápna nejvyšší počet centrů (226), ale skórovala pouze dvakrát.

  • Šlágr by mohl nabídnout góly. Ze všech ligových týmů padlo zatím nejvíc branek v zápasech Plzně (31), přičemž Slavia je s 28 góly na třetím místě.
  • „Sešívaní“ už tři zápasy po sobě neinkasovali a poprvé po dvou letech mohou vyhrát čtyři utkání po sobě s nulou vzadu.

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
PardubiceBohemians
So 19. 9. 15:00
37%28%36%
Ml. BoleslavZbrojovka
So 19. 9. 15:00
49%25%26%
ArtisLiberec
So 19. 9. 15:00
20%25%55%
SlováckoBaník
So 19. 9. 18:00
31%28%40%
Hr. KrálovéTeplice
Ne 20. 9. 13:00
46%28%26%
OlomoucSparta
Ne 20. 9. 15:00
25%25%50%
JablonecZlín
Ne 20. 9. 15:00
61%23%17%
SlaviaPlzeň
Ne 20. 9. 18:00
61%22%17%
Predikce aktualizována: 18. 9. 2026 00:02
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862023:520
2Liberec861113:419
3Olomouc851216:1016
4Zbrojovka851212:1016
5Ml. Boleslav742115:914
6Hr. Králové84228:714
7Jablonec841310:813
8Teplice841315:1513
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Bohemians72328:99
12Baník83055:159
13Pardubice81257:135
14Artis81167:184
15Slovácko80355:143
16Zlín80087:180
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů