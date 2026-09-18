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Problematická investice Slavie: „Božské dítě“ na odchodu? Bolestínek odmítá makat

Divine Teah v dresu Slavie
Divine Teah v dresu SlavieZdroj: Michal Beránek / Sport
Divine Teah v dresu Slavie
Divine Teah v dresu Slavie
Divine Teah v dresu Slavie
Divine Teah v dresu Slavie
Divine Teah se po nepovedeném hostování v Pardubicích vrátí do Slavie
Divine Teah se po nepovedeném hostování v Pardubicích vrátí do Slavie
Liberijec Divine Teah debutuje v dresu Slavie proti Táborsku
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Radek Špryňar
Chance Liga
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Je to skoro dva roky, co Slavia poslala do švédského Hammarby víc než tři miliony eur. Investice do Divine Teaha se dnes jeví jako vysoce problematická. Liberijec dosud odehrál v lize jen 443 minut, lepší časy jsou v nedohlednu. Nedávno byl náhradníkem ve slávistickém céčku… Jeden z důvodů? Charakter. I proto neustál hostování v Pardubicích. V bíločerveném klubu je budoucnost „božského dítěte“ zahalená černými mraky. Víceméně se s ním nepočítá.

List v kalendáři ukazoval poslední říjnový den roku 2024. Pro Slavii byl však v něčem sváteční. Oznámila podpis smlouvy s Divinem Teahem, hráčem s požehnaným jménem. Divine totiž v překladu znamená božský. A tak se o Liberijci ve Vršovicích i mluvilo.

„Hrozně se mi libí jeho jméno – pan Božský,“ zasněně pravil boss Slavie Jaroslav Tvrdík v Totálním podcastu. Jenže po dvou letech se vysoká očekávání mísí s bezbřehou skepsí. Krajan Oscara Dorleyho nemá místo v hlavním týmu. Minulý podzim neuspěl na hostování v Pardubicích, drobty sbírá v druholigové rezervě, často bývá zdravotně indisponován, ale především se šíří řeči o jeho laxním přístupu k povinnostem.

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