Problematická investice Slavie: „Božské dítě“ na odchodu? Bolestínek odmítá makat
Je to skoro dva roky, co Slavia poslala do švédského Hammarby víc než tři miliony eur. Investice do Divine Teaha se dnes jeví jako vysoce problematická. Liberijec dosud odehrál v lize jen 443 minut, lepší časy jsou v nedohlednu. Nedávno byl náhradníkem ve slávistickém céčku… Jeden z důvodů? Charakter. I proto neustál hostování v Pardubicích. V bíločerveném klubu je budoucnost „božského dítěte“ zahalená černými mraky. Víceméně se s ním nepočítá.
List v kalendáři ukazoval poslední říjnový den roku 2024. Pro Slavii byl však v něčem sváteční. Oznámila podpis smlouvy s Divinem Teahem, hráčem s požehnaným jménem. Divine totiž v překladu znamená božský. A tak se o Liberijci ve Vršovicích i mluvilo.
„Hrozně se mi libí jeho jméno – pan Božský,“ zasněně pravil boss Slavie Jaroslav Tvrdík v Totálním podcastu. Jenže po dvou letech se vysoká očekávání mísí s bezbřehou skepsí. Krajan Oscara Dorleyho nemá místo v hlavním týmu. Minulý podzim neuspěl na hostování v Pardubicích, drobty sbírá v druholigové rezervě, často bývá zdravotně indisponován, ale především se šíří řeči o jeho laxním přístupu k povinnostem.