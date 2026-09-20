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ONLINE: Hradec - Teplice. Baník uhrál remízu na Slovácku, Liberec ztratil v Brně

Tomáš Čvančara se trefil ve Zlíně
Tomáš Čvančara se trefil ve ZlíněZdroj: ČTK
Fotbalisté Baníku slaví vyrovnání v závěru zápasu
Obránci Baníku se snaží zastavit Lukáše Vorlického
Fotbalisté Slovácka slaví gól
Lukáš Vorlický bráněný Michalem Frydrychem
Fanoušci Baníku uctili památku Luďka Mikloška
Fanoušci Baníku uctili památku Luďka Mikloška
I fanoušci Slovácka uctili památku Luďka Mikloška
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalová Chance Liga má před sebou poslední kolo před dlouhou reprezentační pauzou. Nedělní program načíná Hradec Králové s Teplicemi. Jablonec hostí Zlín, Sparta hraje v Olomouci a 9. kolo završí šlágr mezi Slavií a Plzní. Sobota přinesla čtyři duely. Ve formě hrající Liberec ztratil na hřišti Artisu Brno, kde remizoval 0:0. Mladá Boleslav si doma poradila se Zbrojovkou 2:0. Pardubice porazily Bohemians 2:1. Baník remizoval na Slovácku 2:2. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání 9. kola Chance Ligy sledujte na webu iSport.

Základní část - 2026/2027

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Slovácko - Baník 2:2

Slovácko neudrželo vedení a s Baníkem reizovalo 2:2. Hosté šli do vedení po proměněné penaltě Michala Frydrycha, na začátku druhého poločasu ale domácí odpověděli slepenými góly Giglia Ndefeho a Patrika Blahúta. Slovácko přišlo o první výhru v sezoně v závěru zápasu, kdy srovnal Filip Šancl.

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SESTŘIH: Slovácko - Baník 2:2. Vorlický poprvé v kariéře hrál v základu. Pieta za Mikloška • iSport TV

Mladá Boleslav - Zbrojovka 2:0

Mladá Boleslav porazila Zbrojovku 2:0 a potvrdila skvělou formu z úvodu sezony. Skóre otevřel tahoun domácích Martin Šubert, který se trefil už pošesté v tomto ročníku. Srovnat mohl Daniel Vašulín, ale penaltu poslal do tyče. Pojišťující branku přidal ve druhémpoločase Jiří Klíma.

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SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zbrojovka 2:0. Vašulín nedal penaltu, Středočeši napravili prohru z Liberce • iSport TV

Artis - Liberec 0:0

Liberec po čtyřech výhrách v řadě v lize zaváhal. V Brně pouze remizoval s Artisem 0:0. Slovan se na druhém místě tabulky dotáhl na vedoucí Slavii, která má ale k dobru nedělní zápas s Plzní. Artis je před reprezentační přestávkou se ziskem pěti bodů průběžně čtrnáctý.

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SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zbrojovka 2:0. Vašulín nedal penaltu, Středočeši napravili prohru z Liberce • iSport TV

Pardubice - Bohemians 2:1

Pardubice navázaly na vítězství v Ostravě a porazily i Bohemians 2:1. Východočeši šli do vedení už ve druhé minutě, kdy se krásně prosadil Dívid Krčík. Na jehotrefu sice odpověděl Roman Květ, ale ve druhém poločase rzohodl zápas proti svému bývalému klubu Václav Drchal. V závěru viděl po druhé žluté kartě červenou Mouhamed Traore.

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SESTŘIH: Pardubice - Bohemians 2:1. Krčík se premiérově trefil, Východočeši vyhráli podruhé v řadě • iSport TV

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
PardubiceBohemians
So 19. 9. · dohráno
2:1
Ml. BoleslavZbrojovka
So 19. 9. · dohráno
2:0
ArtisLiberec
So 19. 9. · dohráno
0:0
SlováckoBaník
So 19. 9. · dohráno
2:2
Hr. KrálovéTeplice
Ne 20. 9. 13:00
46%28%25%
OlomoucSparta
Ne 20. 9. 15:00
25%25%50%
JablonecZlín
Ne 20. 9. 15:00
59%23%18%
SlaviaPlzeň
Ne 20. 9. 18:00
62%22%17%
Predikce aktualizována: 20. 9. 2026 12:06
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862023:520
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc851216:1016
5Zbrojovka951312:1216
6Hr. Králové84228:714
7Jablonec841310:813
8Teplice841315:1513
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín80087:180
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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