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ONLINE: Zbrojovka bojuje na hřišti Boleslavi, Liberec hraje v Brně, Pardubice - Bohemians

Gólová radost mladoboleslavských fotbalistů
Gólová radost mladoboleslavských fotbalistůZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Martin Šubert, za ním útočník Mladé Boleslavi Jiří Klíma
Martin Šubert
Martin Šubert z Mladé Boleslavi sestřelil Baník dvěma góly
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalová Chance Liga má před sebou poslední kolo před dlouhou reprezentační pauzou. Program načnou tři sobotní duely od 15:00. Ve formě hrající Liberec se představí na hřišti Artisu Brno. Jeden ze šlágrů se odehraje v Mladé Boleslavi, kam zavítá Zbrojovka Brno. Pardubice přivítají Bohemians. Od 18 hodin se pak hraje duel Slovácka s Baníkem Ostrava. Další čtyři zápasy jsou na programu v neděli. ONLINE přenosy ze všech utkání 9. kola Chance Ligy sledujte na webu iSport.

Základní část - 2026/2027

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Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
PardubiceBohemians
So 19. 9. 15:00
37%28%36%
Ml. BoleslavZbrojovka
So 19. 9. 15:00
49%25%26%
ArtisLiberec
So 19. 9. 15:00
20%25%55%
SlováckoBaník
So 19. 9. 18:00
31%28%40%
Hr. KrálovéTeplice
Ne 20. 9. 13:00
46%28%26%
OlomoucSparta
Ne 20. 9. 15:00
25%25%50%
JablonecZlín
Ne 20. 9. 15:00
61%23%17%
SlaviaPlzeň
Ne 20. 9. 18:00
63%21%16%
Predikce aktualizována: 19. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862023:520
2Liberec861113:419
3Olomouc851216:1016
4Zbrojovka851212:1016
5Ml. Boleslav742115:914
6Hr. Králové84228:714
7Jablonec841310:813
8Teplice841315:1513
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Bohemians72328:99
12Baník83055:159
13Pardubice81257:135
14Artis81167:184
15Slovácko80355:143
16Zlín80087:180
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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