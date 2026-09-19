ONLINE: Zbrojovka bojuje na hřišti Boleslavi, Liberec hraje v Brně, Pardubice - Bohemians
Fotbalová Chance Liga má před sebou poslední kolo před dlouhou reprezentační pauzou. Program načnou tři sobotní duely od 15:00. Ve formě hrající Liberec se představí na hřišti Artisu Brno. Jeden ze šlágrů se odehraje v Mladé Boleslavi, kam zavítá Zbrojovka Brno. Pardubice přivítají Bohemians. Od 18 hodin se pak hraje duel Slovácka s Baníkem Ostrava. Další čtyři zápasy jsou na programu v neděli. ONLINE přenosy ze všech utkání 9. kola Chance Ligy sledujte na webu iSport.
Základní část - 2026/2027
|Zápas
|1
|0
|2
So 19. 9. 15:00
PardubiceBohemians
|37%
|28%
|36%
So 19. 9. 15:00
Ml. BoleslavZbrojovka
|49%
|25%
|26%
So 19. 9. 15:00
ArtisLiberec
|20%
|25%
|55%
So 19. 9. 18:00
SlováckoBaník
|31%
|28%
|40%
Ne 20. 9. 13:00
Hr. KrálovéTeplice
|46%
|28%
|26%
Ne 20. 9. 15:00
OlomoucSparta
|25%
|25%
|50%
Ne 20. 9. 15:00
JablonecZlín
|61%
|23%
|17%
Ne 20. 9. 18:00
SlaviaPlzeň
|63%
|21%
|16%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|3
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|4
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|5
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5
|14
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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