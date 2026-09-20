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SESTŘIHY: Jablonec - Zlín 1:1. Teplice poskočily do TOP 6, Liberec ztratil s Artisem

Saidou Alioum a Michal Fukala v souboji o míč
Saidou Alioum a Michal Fukala v souboji o míčZdroj: ČTK / Vít Černý
Jablonec na svém stadionu hostil fotbalisty Zlín
Jablonec na svém stadionu hostil fotbalisty Zlín
Dušan Pavlovič hrozí ze vzduchu
Fotbalisté Zlína slaví gól
Jakub Jakubko slaví gól do sítě Hradce
Jakub Jakubko slaví gól do sítě Hradce
Teplický Matěj Radosta u míče
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalová Chance Liga má před sebou poslední kolo před dlouhou reprezentační pauzou. Nedělní program načala výhra Teplic v Hradci Králové (2:0). Jablonec hostí Zlín, Sparta hraje v Olomouci a 9. kolo završí šlágr mezi Slavií a Plzní. Sobota přinesla čtyři duely. Ve formě hrající Liberec ztratil na hřišti Artisu Brno, kde remizoval 0:0. Mladá Boleslav si doma poradila se Zbrojovkou 2:0. Pardubice porazily Bohemians 2:1. Baník remizoval na Slovácku 2:2. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání 9. kola Chance Ligy sledujte na webu iSport.

 

Jablonec - Zlín 1:1

 

Olomouc - Sparta 0:3

O výhře Pražanů na Andrově stadionu rozhodla pohledná trefa Johna Mercada ze 25. minuty. Přestože Sigma měla své šance (v úvodu po chybě v hostující rozehrávce a po přestávce při samostatném úniku Václava Sejka), spolehlivě chytající Jakub Surovčík čisté konto udržel. Sparta měla převahu, Matěj Ryneš ještě v první půli nastřelil břevno a definitivní klid přinesla 67. minuta, kdy si střílený centr Matěje Juráska srazil do vlastní sítě Marko Soldo. Výsledek 3:0 potvrdil Ebrima Singhateh. Letenští uštědřili Hanákům první domácí porážku v ročníku a posunuli se na sedmé místo tabulky.

Hradec Králové - Teplice 0:2

Severočeši zvítězili v Hradci Králové 2:0 díky vlastnímu gólu Filipa Čiháka z konce prvního poločasu a trefě Jakuba Jakubka v závěru utkání. Teplice si tak připsaly třetí výhru z posledních čtyř zápasů a posunuly se do skupiny o titul na úkor Votroků, kteří své šance po přestávce neproměnili.

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SESTŘIH: Hr. Králové - Teplice 0:2. Hosté jsou po cenné výhře v TOP 6 • iSport.cz

Slovácko - Baník 2:2

Slovácko neudrželo vedení a s Baníkem reizovalo 2:2. Hosté šli do vedení po proměněné penaltě Michala Frydrycha, na začátku druhého poločasu ale domácí odpověděli slepenými góly Giglia Ndefeho a Patrika Blahúta. Slovácko přišlo o první výhru v sezoně v závěru zápasu, kdy srovnal Filip Šancl.

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SESTŘIH: Slovácko - Baník 2:2. Vorlický poprvé v kariéře hrál v základu. Pieta za Mikloška • iSport TV

Mladá Boleslav - Zbrojovka 2:0

Mladá Boleslav porazila Zbrojovku 2:0 a potvrdila skvělou formu z úvodu sezony. Skóre otevřel tahoun domácích Martin Šubert, který se trefil už pošesté v tomto ročníku. Srovnat mohl Daniel Vašulín, ale penaltu poslal do tyče. Pojišťující branku přidal ve druhémpoločase Jiří Klíma.

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SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zbrojovka 2:0. Vašulín nedal penaltu, Středočeši napravili prohru z Liberce • iSport TV

Artis - Liberec 0:0

Liberec po čtyřech výhrách v řadě v lize zaváhal. V Brně pouze remizoval s Artisem 0:0. Slovan se na druhém místě tabulky dotáhl na vedoucí Slavii, která má ale k dobru nedělní zápas s Plzní. Artis je před reprezentační přestávkou se ziskem pěti bodů průběžně čtrnáctý.

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SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zbrojovka 2:0. Vašulín nedal penaltu, Středočeši napravili prohru z Liberce • iSport TV

Pardubice - Bohemians 2:1

Pardubice navázaly na vítězství v Ostravě a porazily i Bohemians 2:1. Východočeši šli do vedení už ve druhé minutě, kdy se krásně prosadil Dívid Krčík. Na jehotrefu sice odpověděl Roman Květ, ale ve druhém poločase rzohodl zápas proti svému bývalému klubu Václav Drchal. V závěru viděl po druhé žluté kartě červenou Mouhamed Traore.

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SESTŘIH: Pardubice - Bohemians 2:1. Krčík se premiérově trefil, Východočeši vyhráli podruhé v řadě • iSport TV

Základní část - 2026/2027

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Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
PardubiceBohemians
So 19. 9. · dohráno
2:1
Ml. BoleslavZbrojovka
So 19. 9. · dohráno
2:0
ArtisLiberec
So 19. 9. · dohráno
0:0
SlováckoBaník
So 19. 9. · dohráno
2:2
Hr. KrálovéTeplice
Ne 20. 9. · dohráno
0:2
OlomoucSparta
Ne 20. 9. · dohráno
0:3
JablonecZlín
Ne 20. 9. · dohráno
1:1
SlaviaPlzeň
Ne 20. 9. 18:00
62%22%17%
Predikce aktualizována: 20. 9. 2026 16:55
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862023:520
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň824216:1510
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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