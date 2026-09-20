SESTŘIHY: Slavia zvýšila náskok v čele, Zlín získal první bod. Teplice jsou v TOP 6
Fotbalová Chance Liga má za sebou poslední kolo před dlouhou reprezentační pauzou. V nedělním šlágru Slavia otočila zápas s Plzní a vyhrála 2:1. Sparta si poradila v Olomouci (3:0), Teplice vyhrály v Hradci Králové (2:0) a poskočily na páté místo. Jablonec remizoval 1:1 se Zlínem, ten získal první bod v sezoně. V sobotu Liberec ztratil na hřišti Artisu Brno, kde remizoval 0:0. Mladá Boleslav si doma poradila se Zbrojovkou 2:0. SESTŘIHY ze všech utkání 9. kola Chance Ligy sledujte na webu iSport.
Slavia - Plzeň 2:1
Obhájce titulu zůstal jediným neporaženým týmem soutěže a před reprezentační pauzou vede tabulku o tři body. Hosty poslal v souboji pohárových účastníků v 64. minutě do vedení Amar Memič, brzy srovnal Štěpán Chaloupek. V jedenácté minutě nastavení rozhodl z opakované penalty bývalý plzeňský útočník Tomáš Chorý, který předtím pokutový kop neproměnil.
Jablonec - Zlín 1:1
Ševci vstoupili do utkání ve skvělém tempu a vedení se ujali už ve třetí minutě, kdy dorážku Mariána Pišoji zblízka nekompromisně propálil Daniel Šmiga. Jablonec sice postupně převzal otěže zápasu, dlouho ale narážel na obětavou defenzivu hostů a skvělého Stanislava Dostála. Tlak Severočechů vyvrcholil až v 90. minutě, kdy přesnou střelou z hranice vápna srovnal Garang Kuol. V dramatickém nastavení sice Filip Zorvan dokonal obrat, jeho branku však zrušil VAR pro ofsajd, a tak si Zlín po bojovném výkonu odvezl ze Střelnice svůj první bod v ligové sezóně.
Olomouc - Sparta 0:3
O výhře Pražanů na Andrově stadionu rozhodla pohledná trefa Johna Mercada ze 25. minuty. Přestože Sigma měla své šance (v úvodu po chybě v hostující rozehrávce a po přestávce při samostatném úniku Václava Sejka), spolehlivě chytající Jakub Surovčík čisté konto udržel. Sparta měla převahu, Matěj Ryneš ještě v první půli nastřelil břevno a definitivní klid přinesla 67. minuta, kdy si střílený centr Matěje Juráska srazil do vlastní sítě Marko Soldo. Výsledek 3:0 potvrdil Ebrima Singhateh. Letenští uštědřili Hanákům první domácí porážku v ročníku a posunuli se na sedmé místo tabulky.
Hradec Králové - Teplice 0:2
Severočeši zvítězili v Hradci Králové 2:0 díky vlastnímu gólu Filipa Čiháka z konce prvního poločasu a trefě Jakuba Jakubka v závěru utkání. Teplice si tak připsaly třetí výhru z posledních čtyř zápasů a posunuly se do skupiny o titul na úkor Votroků, kteří své šance po přestávce neproměnili.
Slovácko - Baník 2:2
Slovácko neudrželo vedení a s Baníkem reizovalo 2:2. Hosté šli do vedení po proměněné penaltě Michala Frydrycha, na začátku druhého poločasu ale domácí odpověděli slepenými góly Giglia Ndefeho a Patrika Blahúta. Slovácko přišlo o první výhru v sezoně v závěru zápasu, kdy srovnal Filip Šancl.
Mladá Boleslav - Zbrojovka 2:0
Mladá Boleslav porazila Zbrojovku 2:0 a potvrdila skvělou formu z úvodu sezony. Skóre otevřel tahoun domácích Martin Šubert, který se trefil už pošesté v tomto ročníku. Srovnat mohl Daniel Vašulín, ale penaltu poslal do tyče. Pojišťující branku přidal ve druhémpoločase Jiří Klíma.
Artis - Liberec 0:0
Liberec po čtyřech výhrách v řadě v lize zaváhal. V Brně pouze remizoval s Artisem 0:0. Slovan se na druhém místě tabulky dotáhl na vedoucí Slavii, která má ale k dobru nedělní zápas s Plzní. Artis je před reprezentační přestávkou se ziskem pěti bodů průběžně čtrnáctý.
Pardubice - Bohemians 2:1
Pardubice navázaly na vítězství v Ostravě a porazily i Bohemians 2:1. Východočeši šli do vedení už ve druhé minutě, kdy se krásně prosadil Dívid Krčík. Na jehotrefu sice odpověděl Roman Květ, ale ve druhém poločase rzohodl zápas proti svému bývalému klubu Václav Drchal. V závěru viděl po druhé žluté kartě červenou Mouhamed Traore.
Základní část - 2026/2027
|Zápas
|1
|0
|2
Pá 9. 10. 18:00
ZlínSlavia
|7%
|14%
|80%
So 10. 10. 15:00
PlzeňMl. Boleslav
|63%
|20%
|17%
So 10. 10. 15:00
ZbrojovkaJablonec
|23%
|26%
|51%
So 10. 10. 15:00
Hr. KrálovéArtis
|54%
|26%
|20%
So 10. 10. 18:00
BohemiansBaník
|39%
|28%
|34%
Ne 11. 10. 13:00
LiberecSlovácko
|57%
|25%
|17%
Ne 11. 10. 15:00
TepliceOlomouc
|36%
|28%
|36%
Ne 11. 10. 18:00
SpartaPardubice
|70%
|19%
|12%
St 14. 10. 18:00 · dohrávka 6. kola
BohemiansMl. Boleslav
|41%
|27%
|32%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu