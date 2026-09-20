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SESTŘIHY: Slavia zvýšila náskok v čele, Zlín získal první bod. Teplice jsou v TOP 6

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SESTŘIH: Jablonec – Zlín 1:1. Ševci sahali po výhře, Kuol v závěru srovnal • Zdroj: isport.tv
Jablonec na svém stadionu hostil fotbalisty Zlín
Jablonec na svém stadionu hostil fotbalisty Zlín
Saidou Alioum a Michal Fukala v souboji o míč
Dušan Pavlovič hrozí ze vzduchu
Fotbalisté Zlína slaví gól
Jakub Jakubko slaví gól do sítě Hradce
Jakub Jakubko slaví gól do sítě Hradce
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalová Chance Liga má za sebou poslední kolo před dlouhou reprezentační pauzou. V nedělním šlágru Slavia otočila zápas s Plzní a vyhrála 2:1. Sparta si poradila v Olomouci (3:0), Teplice vyhrály v Hradci Králové (2:0) a poskočily na páté místo. Jablonec remizoval 1:1 se Zlínem, ten získal první bod v sezoně. V sobotu Liberec ztratil na hřišti Artisu Brno, kde remizoval 0:0. Mladá Boleslav si doma poradila se Zbrojovkou 2:0. SESTŘIHY ze všech utkání 9. kola Chance Ligy sledujte na webu iSport.

Slavia - Plzeň 2:1

Obhájce titulu zůstal jediným neporaženým týmem soutěže a před reprezentační pauzou vede tabulku o tři body. Hosty poslal v souboji pohárových účastníků v 64. minutě do vedení Amar Memič, brzy srovnal Štěpán Chaloupek. V jedenácté minutě nastavení rozhodl z opakované penalty bývalý plzeňský útočník Tomáš Chorý, který předtím pokutový kop neproměnil.

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SESTŘIH: Slavia – Plzeň 2:1. Chorý napravil penaltový nezdar a rozhodl v nastavení • isport.tv

Jablonec - Zlín 1:1

Ševci vstoupili do utkání ve skvělém tempu a vedení se ujali už ve třetí minutě, kdy dorážku Mariána Pišoji zblízka nekompromisně propálil Daniel Šmiga. Jablonec sice postupně převzal otěže zápasu, dlouho ale narážel na obětavou defenzivu hostů a skvělého Stanislava Dostála. Tlak Severočechů vyvrcholil až v 90. minutě, kdy přesnou střelou z hranice vápna srovnal Garang Kuol. V dramatickém nastavení sice Filip Zorvan dokonal obrat, jeho branku však zrušil VAR pro ofsajd, a tak si Zlín po bojovném výkonu odvezl ze Střelnice svůj první bod v ligové sezóně.

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SESTŘIH: Jablonec – Zlín 1:1. Ševci sahali po výhře, Kuol v závěru srovnal • isport.tv

Olomouc - Sparta 0:3

O výhře Pražanů na Andrově stadionu rozhodla pohledná trefa Johna Mercada ze 25. minuty. Přestože Sigma měla své šance (v úvodu po chybě v hostující rozehrávce a po přestávce při samostatném úniku Václava Sejka), spolehlivě chytající Jakub Surovčík čisté konto udržel. Sparta měla převahu, Matěj Ryneš ještě v první půli nastřelil břevno a definitivní klid přinesla 67. minuta, kdy si střílený centr Matěje Juráska srazil do vlastní sítě Marko Soldo. Výsledek 3:0 potvrdil Ebrima Singhateh. Letenští uštědřili Hanákům první domácí porážku v ročníku a posunuli se na sedmé místo tabulky.

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SESTŘIH: Olomouc – Sparta 0:3. Letenští řádili po pauze, Singhateh slavil poprvé • isport.tv

Hradec Králové - Teplice 0:2

Severočeši zvítězili v Hradci Králové 2:0 díky vlastnímu gólu Filipa Čiháka z konce prvního poločasu a trefě Jakuba Jakubka v závěru utkání. Teplice si tak připsaly třetí výhru z posledních čtyř zápasů a posunuly se do skupiny o titul na úkor Votroků, kteří své šance po přestávce neproměnili.

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SESTŘIH: Hr. Králové - Teplice 0:2. Hosté jsou po cenné výhře v TOP 6 • iSport.cz

Slovácko - Baník 2:2

Slovácko neudrželo vedení a s Baníkem reizovalo 2:2. Hosté šli do vedení po proměněné penaltě Michala Frydrycha, na začátku druhého poločasu ale domácí odpověděli slepenými góly Giglia Ndefeho a Patrika Blahúta. Slovácko přišlo o první výhru v sezoně v závěru zápasu, kdy srovnal Filip Šancl.

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SESTŘIH: Slovácko - Baník 2:2. Vorlický poprvé v kariéře hrál v základu. Pieta za Mikloška • iSport TV

Mladá Boleslav - Zbrojovka 2:0

Mladá Boleslav porazila Zbrojovku 2:0 a potvrdila skvělou formu z úvodu sezony. Skóre otevřel tahoun domácích Martin Šubert, který se trefil už pošesté v tomto ročníku. Srovnat mohl Daniel Vašulín, ale penaltu poslal do tyče. Pojišťující branku přidal ve druhémpoločase Jiří Klíma.

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SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zbrojovka 2:0. Vašulín nedal penaltu, Středočeši napravili prohru z Liberce • iSport TV

Artis - Liberec 0:0

Liberec po čtyřech výhrách v řadě v lize zaváhal. V Brně pouze remizoval s Artisem 0:0. Slovan se na druhém místě tabulky dotáhl na vedoucí Slavii, která má ale k dobru nedělní zápas s Plzní. Artis je před reprezentační přestávkou se ziskem pěti bodů průběžně čtrnáctý.

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SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zbrojovka 2:0. Vašulín nedal penaltu, Středočeši napravili prohru z Liberce • iSport TV

Pardubice - Bohemians 2:1

Pardubice navázaly na vítězství v Ostravě a porazily i Bohemians 2:1. Východočeši šli do vedení už ve druhé minutě, kdy se krásně prosadil Dívid Krčík. Na jehotrefu sice odpověděl Roman Květ, ale ve druhém poločase rzohodl zápas proti svému bývalému klubu Václav Drchal. V závěru viděl po druhé žluté kartě červenou Mouhamed Traore.

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SESTŘIH: Pardubice - Bohemians 2:1. Krčík se premiérově trefil, Východočeši vyhráli podruhé v řadě • iSport TV

Základní část - 2026/2027

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Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
ZlínSlavia
Pá 9. 10. 18:00
7%14%80%
PlzeňMl. Boleslav
So 10. 10. 15:00
63%20%17%
ZbrojovkaJablonec
So 10. 10. 15:00
23%26%51%
Hr. KrálovéArtis
So 10. 10. 15:00
54%26%20%
BohemiansBaník
So 10. 10. 18:00
39%28%34%
LiberecSlovácko
Ne 11. 10. 13:00
57%25%17%
TepliceOlomouc
Ne 11. 10. 15:00
36%28%36%
SpartaPardubice
Ne 11. 10. 18:00
70%19%12%
BohemiansMl. Boleslav
St 14. 10. 18:00 · dohrávka 6. kola
41%27%32%
Predikce aktualizována: 20. 9. 2026 20:07
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia972025:623
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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