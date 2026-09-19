SESTŘIHY: Slovácko - Baník 2:2. Výhry Boleslavi a Pardubic, Liberec ztratil s Artisem
Fotbalová Chance Liga má před sebou poslední kolo před dlouhou reprezentační pauzou. Program načaly čtyři sobotní duely. Ve formě hrající Liberec ztratil na hřišti Artisu Brno, kde remizoval 0:0. Mladá Boleslav si doma poradila se Zbrojovkou 2:0. Pardubice porazily Bohemians 2:1. Baník remizoval na Slovácku 2:2. Další čtyři zápasy jsou na programu v neděli. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání 9. kola Chance Ligy sledujte na webu iSport.
Základní část - 2026/2027
Slovácko - Baník 2:2
Slovácko neudrželo vedení a s Baníkem reizovalo 2:2. Hosté šli do vedení po proměněné penaltě Michala Frydrycha, na začátku druhého poločasu ale domácí odpověděli slepenými góly Giglia Ndefeho a Patrika Blahúta. Slovácko přišlo o první výhru v sezoně v závěru zápasu, kdy srovnal Filip Šancl.
Mladá Boleslav - Zbrojovka 2:0
Mladá Boleslav porazila Zbrojovku 2:0 a potvrdila skvělou formu z úvodu sezony. Skóre otevřel tahoun domácích Martin Šubert, který se trefil už pošesté v tomto ročníku. Srovnat mohl Daniel Vašulín, ale penaltu poslal do tyče. Pojišťující branku přidal ve druhémpoločase Jiří Klíma.
Artis - Liberec 0:0
Liberec po čtyřech výhrách v řadě v lize zaváhal. V Brně pouze remizoval s Artisem 0:0. Slovan se na druhém místě tabulky dotáhl na vedoucí Slavii, která má ale k dobru nedělní zápas s Plzní. Artis je před reprezentační přestávkou se ziskem pěti bodů průběžně čtrnáctý.
Pardubice - Bohemians 2:1
Pardubice navázaly na vítězství v Ostravě a porazily i Bohemians 2:1. Východočeši šli do vedení už ve druhé minutě, kdy se krásně prosadil Dívid Krčík. Na jehotrefu sice odpověděl Roman Květ, ale ve druhém poločase rzohodl zápas proti svému bývalému klubu Václav Drchal. V závěru viděl po druhé žluté kartě červenou Mouhamed Traore.
|Zápas
|1
|0
|2
So 19. 9. · dohráno
PardubiceBohemians
|2:1
So 19. 9. · dohráno
Ml. BoleslavZbrojovka
|2:0
So 19. 9. · dohráno
ArtisLiberec
|0:0
So 19. 9. · dohráno
SlováckoBaník
|2:2
Ne 20. 9. 13:00
Hr. KrálovéTeplice
|46%
|28%
|26%
Ne 20. 9. 15:00
OlomoucSparta
|25%
|25%
|50%
Ne 20. 9. 15:00
JablonecZlín
|60%
|23%
|17%
Ne 20. 9. 18:00
SlaviaPlzeň
|63%
|21%
|16%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|5
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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