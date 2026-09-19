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Vašulín zahodil penaltu, Zbrojovka padla v Boleslavi. Ztráta Liberce, Pardubice - Bohemians 2:1

Daniel Vašulín neproměnil proti Mladé Boleslavi penaltu
Daniel Vašulín neproměnil proti Mladé Boleslavi penaltuZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Frustrovaný Štěpán Langer ze Zbrojovky
El Hadji Ndiaye zakončuje na Tomáše Koubka
Pardubický brankář Vladimír Neuman zasahuje
Emmanuel Fully v zápase proti Liberci
Albert Labík se snaží vyzrát na Petr Juliše
Vojtěch Smrž zasahuje před Denisem Halinským
Brankář Adam Hrdina v akci proti Mladé Boleslavi
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalová Chance Liga má před sebou poslední kolo před dlouhou reprezentační pauzou. Program načaly tři sobotní duely od 15:00. Ve formě hrající Liberec ztratil na hřišti Artisu Brno, kde remizoval 0:0. Mladá Boleslav si doma poradila se Zbrojovkou 2:0. Pardubice porazily Bohemians 2:1. Od 18 hodin se pak hraje duel Slovácka s Baníkem Ostrava. Další čtyři zápasy jsou na programu v neděli. ONLINE přenosy ze všech utkání 9. kola Chance Ligy sledujte na webu iSport.

Základní část - 2026/2027

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Mladá Boleslav - Zbrojovka 2:0

Mladá Boleslav porazila Zbrojovku 2:0 a potvrdila skvělou formu z úvodu sezony. Skóre otevřel tahoun domácích Martin Šubert, který se trefil už pošesté v tomto ročníku. Srovnat mohl Daniel Vašulín, ale penaltu poslal do tyče. Pojišťující branku přidal ve druhémpoločase Jiří Klíma.

Artis - Liberec 0:0

Slovan Liberec po čtyřech výhrách v řadě v lize zaváhal. V Brně pouze remizoval s Artisem 0:0.

Pardubice - Bohemians 2:1

Pardubice navázaly na vítězství v Ostravě a porazily i Bohemians 2:1. Východočeši šli do vedení už ve druhé minutě, kdy se krásně prosadil Dívid Krčík. Na jehotrefu sice odpověděl Roman Květ, ale ve druhém poločase rzohodl zápas proti svému bývalému klubu Václav Drchal. V závěru viděl po druhé žluté kartě červenou Mouhamed Traore.

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
Ml. BoleslavZbrojovka
So 19. 9. · dohráno
2:0
PardubiceBohemians
So 19. 9. · dohráno
2:1
ArtisLiberec
So 19. 9. · dohráno
0:0
SlováckoBaník
So 19. 9. 18:00
32%28%40%
Hr. KrálovéTeplice
Ne 20. 9. 13:00
46%28%26%
OlomoucSparta
Ne 20. 9. 15:00
25%25%50%
JablonecZlín
Ne 20. 9. 15:00
60%23%17%
SlaviaPlzeň
Ne 20. 9. 18:00
63%21%16%
Predikce aktualizována: 19. 9. 2026 16:57
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862023:520
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc851216:1016
5Zbrojovka951312:1216
6Hr. Králové84228:714
7Jablonec841310:813
8Teplice841315:1513
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Bohemians82339:119
12Baník83055:159
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko80355:143
16Zlín80087:180
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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