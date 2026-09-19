Vašulín zahodil penaltu, Zbrojovka padla v Boleslavi. Ztráta Liberce, Pardubice - Bohemians 2:1
Fotbalová Chance Liga má před sebou poslední kolo před dlouhou reprezentační pauzou. Program načaly tři sobotní duely od 15:00. Ve formě hrající Liberec ztratil na hřišti Artisu Brno, kde remizoval 0:0. Mladá Boleslav si doma poradila se Zbrojovkou 2:0. Pardubice porazily Bohemians 2:1. Od 18 hodin se pak hraje duel Slovácka s Baníkem Ostrava. Další čtyři zápasy jsou na programu v neděli. ONLINE přenosy ze všech utkání 9. kola Chance Ligy sledujte na webu iSport.
Základní část - 2026/2027
Mladá Boleslav - Zbrojovka 2:0
Mladá Boleslav porazila Zbrojovku 2:0 a potvrdila skvělou formu z úvodu sezony. Skóre otevřel tahoun domácích Martin Šubert, který se trefil už pošesté v tomto ročníku. Srovnat mohl Daniel Vašulín, ale penaltu poslal do tyče. Pojišťující branku přidal ve druhémpoločase Jiří Klíma.
Artis - Liberec 0:0
Slovan Liberec po čtyřech výhrách v řadě v lize zaváhal. V Brně pouze remizoval s Artisem 0:0.
Pardubice - Bohemians 2:1
Pardubice navázaly na vítězství v Ostravě a porazily i Bohemians 2:1. Východočeši šli do vedení už ve druhé minutě, kdy se krásně prosadil Dívid Krčík. Na jehotrefu sice odpověděl Roman Květ, ale ve druhém poločase rzohodl zápas proti svému bývalému klubu Václav Drchal. V závěru viděl po druhé žluté kartě červenou Mouhamed Traore.
|Zápas
|1
|0
|2
So 19. 9. · dohráno
Ml. BoleslavZbrojovka
|2:0
So 19. 9. · dohráno
PardubiceBohemians
|2:1
So 19. 9. · dohráno
ArtisLiberec
|0:0
So 19. 9. 18:00
SlováckoBaník
|32%
|28%
|40%
Ne 20. 9. 13:00
Hr. KrálovéTeplice
|46%
|28%
|26%
Ne 20. 9. 15:00
OlomoucSparta
|25%
|25%
|50%
Ne 20. 9. 15:00
JablonecZlín
|60%
|23%
|17%
Ne 20. 9. 18:00
SlaviaPlzeň
|63%
|21%
|16%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|5
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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