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ONLINE: Olomouc - Sparta 0:2. Juráskův centr si do vlastní branky srazil Soldo

Hráči Sparty slaví branku před brankářem Sigmy Janem Koutným
Hráči Sparty slaví branku před brankářem Sigmy Janem KoutnýmZdroj: Luděk Peřina / ČTK
Michal Beran ze Sigmy lituje spálené šance
Hugo Sochůrek sleduje míč, za ním Václav Sejk a Adam Karabec
Jakub Surovčík
John Mercado
Matúš Malý ze Sigmy v souboji s Jonatanem Brunesem, útočníkem Sparty
Roman Macek a Loic Mbe Soh na hřišti olomoucké Sigmy v dýmu
Trenér Sigmy Pavel Hapal
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalová Chance Liga pokračuje devátým kolem. Ve formě hrající Olomouc vyzvala na domácím hřišti Spartu. Sigma si naposledy připsala cenné vítězství v Plzni. Pražané v lize přemohli Jablonec a ve středu vstoupili do ligové fáze Evropské ligy výhrou na hřišti Araratu-Armenia. ONLINE přenos sledujte na iSportu. 

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Průběh zápasu · Chance Liga · 9. kolo
Sigma Olomouc
ne 20. 9.
0:3
90. min
Sparta Praha
Pravděpodobnost výhry
Výhra Olomouc
Remíza
Výhra Sparta
Pravděpodobná skóre
  • 0:393.6%
  • 0:43.8%
  • 1:32.4%
  • 1:40.1%
Vývoj šancí v průběhu zápasu
⚽ 0:1⚽ 0:2
Predikce aktualizována: 20. 9. 2026 16:49
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862023:520
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc851216:1016
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Hr. Králové94238:914
8Jablonec841310:813
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín80087:180
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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