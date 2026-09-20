ONLINE: Olomouc - Sparta 0:2. Juráskův centr si do vlastní branky srazil Soldo
Fotbalová Chance Liga pokračuje devátým kolem. Ve formě hrající Olomouc vyzvala na domácím hřišti Spartu. Sigma si naposledy připsala cenné vítězství v Plzni. Pražané v lize přemohli Jablonec a ve středu vstoupili do ligové fáze Evropské ligy výhrou na hřišti Araratu-Armenia. ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Sigma Olomouc
ne 20. 9.
0:3
90. min
Sparta Praha
Pravděpodobnost výhry
0%
0%
100%
Výhra Olomouc
Remíza
Výhra Sparta
Pravděpodobná skóre
- 0:393.6%
- 0:43.8%
- 1:32.4%
- 1:40.1%
Vývoj šancí v průběhu zápasu
⚽ 0:1⚽ 0:2
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|8
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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