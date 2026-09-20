ONLINE: Olomouc - Sparta. Pražany čeká těžký duel na hřišti Sigmy. Potvrdí zlepšené výkony?
Fotbalová Chance Liga pokračuje devátým kolem. Ve formě hrající Olomouc vyzve na domácím hřišti Spartu. Sigma si naposledy připsala cenné vítězství v Plzni. Pražané v lize přemohli Jablonec a ve středu vstoupili do ligové fáze Evropské ligy výhrou na hřišti Araratu-Armenia. Utkání startuje v nedělních 15:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Sigma Olomouc
ne 20. 9.
15:00
Sparta Praha
Pravděpodobnost výhry
25%
25%
50%
Výhra Olomouc
Remíza
Výhra Sparta
Pravděpodobná skóre
- 1:111.5%
- 1:29.7%
- 0:18.5%
- 0:28.4%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|5
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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