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ONLINE: Olomouc - Sparta. Pražany čeká těžký duel na hřišti Sigmy. Potvrdí zlepšené výkony?

Radost hráčů Sparty z gólu Johna Mercada
Radost hráčů Sparty z gólu Johna MercadaZdroj: ČTK / AP / Hakob Berberyan
Trenér Pavel Hapal slaví vítězství v Plzni
Sparta vstoupila do ligové fáze Evropské ligy
Tobias Guddal dvěma rychlými góly poslal Spartu do vedení
David Tkáč slaví gól proti Plzni
Adam Karabec, kapitán Sparty
Tobias Guddal dvěma rychlými góly poslal Spartu do vedení
David Tkáč slaví gól proti Plzni
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalová Chance Liga pokračuje devátým kolem. Ve formě hrající Olomouc vyzve na domácím hřišti Spartu. Sigma si naposledy připsala cenné vítězství v Plzni. Pražané v lize přemohli Jablonec a ve středu vstoupili do ligové fáze Evropské ligy výhrou na hřišti Araratu-Armenia. Utkání startuje v nedělních 15:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu. 

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Předpověď zápasu · Chance Liga · 9. kolo
Sigma Olomouc
ne 20. 9.
15:00
Sparta Praha
Pravděpodobnost výhry
Výhra Olomouc
Remíza
Výhra Sparta
Pravděpodobná skóre
  • 1:111.5%
  • 1:29.7%
  • 0:18.5%
  • 0:28.4%
Predikce aktualizována: 20. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862023:520
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc851216:1016
5Zbrojovka951312:1216
6Hr. Králové84228:714
7Jablonec841310:813
8Teplice841315:1513
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín80087:180
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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