SESTŘIH: Sigma - Sparta 0:3. Jednoznačná výhra Letenských, parádní trefou rozhodl Mercado
Fotbalisté Sparty zvítězili v 9. kole Chance ligy v Olomouci 3:0. Ke třem bodům je nasměroval už v první půli John Mercado, po změně stran si vstřelil vlastní gól Marko Soldo a konečný výsledek dokonal Ebrima Singhateh. Pražané vyhráli druhé kolo po sobě a před reprezentační přestávkou se posunuli na sedmé místo. Sigma, která prohrála v lize po dvou vítězstvích, je na tom o bod a tři příčky lépe než její dnešní soupeř.
Letenští ovládli čtvrté soutěžní utkání v řadě a dali v nich 14 branek, ve středu uspěli v Evropské lize v Jerevanu proti Araratu-Armenia 4:1. Sparta prohrála jediný z posledních 11 vzájemných ligových duelů s Olomoucí a na Andrově stadionu bodovala šestkrát po sobě, přičemž v minulých pěti duelech tam zvítězila.
Hosté mohli otevřít skóre, Ryneš v 10. minutě napálil z voleje břevno. Po delší době bez šance na obou stranách otevřel ve 25. minutě skóre Mercado, když vystřelil přes Lurvinka a jeho technická rána zapadla přímo do šibenice na zadní tyči. Koutný byl bezmocný. Ekvádorský reprezentant skóroval ve druhém kole za sebou a počtvrté v ligové sezoně. V čele týmové tabulky střelců dorovnal kvůli karetnímu trestu dnes distancovaného Alcócera.
Zvýšit mohl Karabec, který si rozehrál přímý kop nakrátko s Rynešem, následně vystřelil na stranu Koutného, ale minul bránu. V 36. minutě propukla na zaplněném Andrově stadionu velká radost, když Janošek z hloubi pole našel Ghaliho, který procedil míč pod nohou Surovčíka. Jenže branka kvůli ofsajdu neplatila.
Sparta se připomněla po centru Singhateha, kdy pohotově zakončil na přední tyči Karabec z voleje, trefil však Koutného. Ještě v nastavení první půle vypálil nebezpečně z voleje domácí hráč Borges, ale nad.
V 63. minutě nastřelil Guddal Enemeho, získaný míč poslal ihned na Sejka Hadaš, olomoucký útočník běžel sám na Surovčíka, jenže ten jeho pokus vykopl. Poté vystřelil Borges, jehož ránu gólman vyrazil a následně byl u míče dříve než dobíhající Ghali.
Aktivní Jurásek
V 67. minutě přišla ztráta Sigmy na polovině soupeře. Při rychlém brejku obešel střídající Jurásek Syllu, dal míč pod sebe a Soldo ho při snaze odkopnout zamířil do vlastní brány. Jurásek dělal Sigmě problémy i nadále, při jeho další akci vytáhl Koutný střelu na tyč. Jurásek měl další šanci čtvrt hodiny před koncem, ale Koutný jej opět vychytal. Hosté hrozili dál.
V 80. minutě hlavičkoval po dlouhém autu těsně vedle Mercado. Před koncem normální hrací doby Borges nastřelil soupeře, reklamoval ruku, ale Sparta šla do brejku, Singhateh přešel přes Spáčila a na přední tyč prostřelil Koutného. Gambijský útočník oslavil první gól v dresu Sparty. Pro domácí mohlo být ještě hůře. Jurásek se z úhlu z přímého kopu pokusil překvapit Koutného, ale nastřelil jen tyč.
Hanáci doma v ligové sezoně na čtvrtý pokus poprvé prohráli. Sparta venku v ročníku nejvyšší soutěže zvítězila teprve ve druhém z pěti utkání a získala tam pouze šest z celkových 15 bodů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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