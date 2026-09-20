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SESTŘIH: Sigma - Sparta 0:3. Jednoznačná výhra Letenských, parádní trefou rozhodl Mercado

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SESTŘIH: Olomouc – Sparta 0:3. Letenští řádili po pauze, Singhateh slavil poprvé • Zdroj: isport.tv
Hráči Sparty slaví branku před brankářem Sigmy Janem Koutným
Michal Beran ze Sigmy lituje spálené šance
Hugo Sochůrek sleduje míč, za ním Václav Sejk a Adam Karabec
Jakub Surovčík
John Mercado
Matúš Malý ze Sigmy v souboji s Jonatanem Brunesem, útočníkem Sparty
Roman Macek a Loic Mbe Soh na hřišti olomoucké Sigmy v dýmu
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iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Fotbalisté Sparty zvítězili v 9. kole Chance ligy v Olomouci 3:0. Ke třem bodům je nasměroval už v první půli John Mercado, po změně stran si vstřelil vlastní gól Marko Soldo a konečný výsledek dokonal Ebrima Singhateh. Pražané vyhráli druhé kolo po sobě a před reprezentační přestávkou se posunuli na sedmé místo. Sigma, která prohrála v lize po dvou vítězstvích, je na tom o bod a tři příčky lépe než její dnešní soupeř.

Letenští ovládli čtvrté soutěžní utkání v řadě a dali v nich 14 branek, ve středu uspěli v Evropské lize v Jerevanu proti Araratu-Armenia 4:1. Sparta prohrála jediný z posledních 11 vzájemných ligových duelů s Olomoucí a na Andrově stadionu bodovala šestkrát po sobě, přičemž v minulých pěti duelech tam zvítězila.

Hosté mohli otevřít skóre, Ryneš v 10. minutě napálil z voleje břevno. Po delší době bez šance na obou stranách otevřel ve 25. minutě skóre Mercado, když vystřelil přes Lurvinka a jeho technická rána zapadla přímo do šibenice na zadní tyči. Koutný byl bezmocný. Ekvádorský reprezentant skóroval ve druhém kole za sebou a počtvrté v ligové sezoně. V čele týmové tabulky střelců dorovnal kvůli karetnímu trestu dnes distancovaného Alcócera.

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Zvýšit mohl Karabec, který si rozehrál přímý kop nakrátko s Rynešem, následně vystřelil na stranu Koutného, ale minul bránu. V 36. minutě propukla na zaplněném Andrově stadionu velká radost, když Janošek z hloubi pole našel Ghaliho, který procedil míč pod nohou Surovčíka. Jenže branka kvůli ofsajdu neplatila.

Sparta se připomněla po centru Singhateha, kdy pohotově zakončil na přední tyči Karabec z voleje, trefil však Koutného. Ještě v nastavení první půle vypálil nebezpečně z voleje domácí hráč Borges, ale nad.

V 63. minutě nastřelil Guddal Enemeho, získaný míč poslal ihned na Sejka Hadaš, olomoucký útočník běžel sám na Surovčíka, jenže ten jeho pokus vykopl. Poté vystřelil Borges, jehož ránu gólman vyrazil a následně byl u míče dříve než dobíhající Ghali.

Aktivní Jurásek

V 67. minutě přišla ztráta Sigmy na polovině soupeře. Při rychlém brejku obešel střídající Jurásek Syllu, dal míč pod sebe a Soldo ho při snaze odkopnout zamířil do vlastní brány. Jurásek dělal Sigmě problémy i nadále, při jeho další akci vytáhl Koutný střelu na tyč. Jurásek měl další šanci čtvrt hodiny před koncem, ale Koutný jej opět vychytal. Hosté hrozili dál.

V 80. minutě hlavičkoval po dlouhém autu těsně vedle Mercado. Před koncem normální hrací doby Borges nastřelil soupeře, reklamoval ruku, ale Sparta šla do brejku, Singhateh přešel přes Spáčila a na přední tyč prostřelil Koutného. Gambijský útočník oslavil první gól v dresu Sparty. Pro domácí mohlo být ještě hůře. Jurásek se z úhlu z přímého kopu pokusil překvapit Koutného, ale nastřelil jen tyč.

Hanáci doma v ligové sezoně na čtvrtý pokus poprvé prohráli. Sparta venku v ročníku nejvyšší soutěže zvítězila teprve ve druhém z pěti utkání a získala tam pouze šest z celkových 15 bodů.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862023:520
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň824216:1510
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
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