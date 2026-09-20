ONLINE: Slavia - Plzeň 0:0. Jurásek prověřil Wiegeleho, ten chytil i hlavičku Chorého
Víkendový program 9. kola Chance Ligy uzavře šlágr, ve kterém Slavia hostí Plzeň. Tradiční souboj o přední příčky to však nebude. „Sešívaní“ se sice drží na čele tabulky, Viktoria ale vstoupila do sezony velmi špatně a z osmi utkání vyhrála jen dvě. Navíc schytala debakl 0:3 v Evropské lize proti Royalu Union. Zvedne se tým Radoslava Kováče a překvapí v Edenu? ONLINE ze zápasu sledujte na iSportu.
- 1:018.8%
- 0:014.7%
- 2:012.0%
- 1:112.0%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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