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ONLINE: Slavia - Plzeň 0:0. Jurásek prověřil Wiegeleho, ten chytil i hlavičku Chorého

Tomáš Chorý v souboji s Filipem Prebslem
Tomáš Chorý v souboji s Filipem PrebslemZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Michal Sadílek s ochrannou maskou
Jindřich Trpišovský během utkání s Plzní
Tomáš Holeš hlavičkuje míč
Minuta ticha za Luďka Mikloška před zápasem Slavie s Plzní
Minuta ticha za Luďka Mikloška před zápasem Slavie s Plzní
Minuta ticha za Luďka Mikloška před zápasem Slavie s Plzní
Minuta ticha za Luďka Mikloška před zápasem Slavie s Plzní
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iSport.cz
Chance Liga
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Víkendový program 9. kola Chance Ligy uzavře šlágr, ve kterém Slavia hostí Plzeň. Tradiční souboj o přední příčky to však nebude. „Sešívaní“ se sice drží na čele tabulky, Viktoria ale vstoupila do sezony velmi špatně a z osmi utkání vyhrála jen dvě. Navíc schytala debakl 0:3 v Evropské lize proti Royalu Union. Zvedne se tým Radoslava Kováče a překvapí v Edenu? ONLINE ze zápasu sledujte na iSportu.

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Průběh zápasu · Chance Liga · 9. kolo
Slavia Praha
ne 20. 9.
0:0
33. min
Viktoria Plzeň
Pravděpodobnost výhry
Výhra Slavia
Remíza
Výhra Plzeň
Pravděpodobná skóre
  • 1:018.8%
  • 0:014.7%
  • 2:012.0%
  • 1:112.0%
Vývoj šancí v průběhu zápasu
Predikce aktualizována: 20. 9. 2026 18:36
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862023:520
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň824216:1510
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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