SESTŘIH: Slavia - Plzeň 2:1. Divoký závěr šlágru! Opakovala se penalta, rozhodl Chorý
Páni, to bylo finále. Plzeň směřovala k šokujícímu triumfu v Edenu, slávisty mučila plastickou defenzivou, po brejku Amara Memiče se vřítila do náskoku. Obhájce titulu ale našel smrtící odpověď. Nejprve srovnal účty, aby v nastaveném čase, ve sto první minutě, rozhodl z opakovaného pokutového kopu Tomáš Chorý. Exekuci zvládl podvacáté v řadě. Sešívaní berou tři body za vítězství 2:1, Viktoria kouše další zklamání a stydí se na desátém místě tabulky. A taky je trochu hořká z klíčových verdiktů Stanislava Volka a zásahů videa.
Na světelné tabuli svítí do celých Vršovic dvě bílé jedničky. Běží pětadevadesátá minuta a rozjíždí se zásadní scéna české klasiky mezi Slavií a Plzní. Domácí Emmanuel Ayaosi se prosmýkne kolem Merchase Doskiho, nigerijský driblér padne po kontaktu k zemi. Hlavní sudí Stanislav Volek na chvíli zaváhá. Vypadá to, že mu ruka vyletí směrem k vápnu. Nakonec se udrží, ale okamžitě si přimáčkne ukazováček k uchu. Celá situace se zkoumá v centrále VAR, kde všemu velí Miroslav Zelinka. Za pár minut se ozve kolegovi na hrací ploše. „Pojď se na to podívat k obrazovce.“
Volek stráví přezkumem necelou minutu, pak se vrátí na hřiště, rukama nakreslí tvar obrazovky a ukáže na bílý střed uvnitř vápna. Střídající Lukáš Provod sevře pěsti, zařve si. To ještě netuší, co se za chvíli bude dít. K exekuci se staví Tomáš Chorý. Pálí do osvědčeného místa, z jeho pohledu na levou stranu. Jenže Florian Wiegele vytuší útočníkův záměr a rukou vytěsní střelu na tyč. Z tlupy dobíhajících hráčů je u míče první opět Doski, v panice zbrkle balon napálí do Patrika Hrošovského, od něhož narazí míč opět do konstrukce a ven.
Volek však vzápětí přeruší hru, v centrále VAR se řeší předčasné vběhnutí nešťastníka Doskiho do šestnáctky před samotnou exekucí. Výsledek? Penalta se opakuje. V tu chvíli emoce stoupají k maximu. Plzeňský trenér brankářů Matúš Kozáčik sjede rozhodčí a vidí červenou kartu.
„V tu chvíli jsme cítili křivdu,“ hlesne zdeptaný Radoslav Kováč.
Divoké scény pokračují dál. Lukáš Červ se snaží rozkopat okolí penaltového bodu, vznikne z toho solidní potyčka. „Klasickej Červus,“ glosuje to Štěpán Chaloupek. Pak se už jen řeší, kdo si vezme na starost exekuci. Zase Tomáš Chorý! „Vůbec jsme do toho nezasahovali, neřešili to. Na hřišti byli jen dva lidi, kteří to mohli kopnout. Já se jen modlil, ať si to vezme Choras i podruhé,“ líčil myšlenkové pochody Jindřich Trpišovský.
Chorý míří do stejného místa, jen o něco výš. A trefí přesně. Promění dvacátou penaltu v řadě. Slavia zápas už dotáhne. Ten končí ve sto sedmé minutě.
„Penalta Doskiho byla zbytečná. Dal rozhodčímu šanci to zapískat. Jednoznačně ho měl vykrokovat,“ štvalo Radoslava Kováče. „Musí se z toho ponaučit. Opakovanou penaltu jsem neviděl. Je jasné, že to pro nás byl složitý okamžik. Odteď až do konce sezony si to budu hlídat, zda se takové věci budou pískat.“
Názor Sportu na inkriminované momenty
Dají se rozporovat verdikty sudího? Sport se spíše přiklání ke správnému posouzení obou situací. Tady je vysvětlení: Pokutový kop? Doski kopl Ayaosiho z boku do nohy, ten sice pak pádu přidal, ale o faul se jednalo. Pokud by rozhodčí pískal rovnou na hřišti, šlo by o ideální řešení. Zásah od videa už je lehce sporný, ale VAR si ho patrně obhájí. Že VAR nechal pokutový kop opakovat, je přidaná smůla pro Plzeň. Smůla, ale podle pravidel. Doski prokazatelně vběhl do pokutového území dříve, než Chorý zahrál míčem, a protože se následně zapojil do hry a zamezil dobíhajícím slávistům v zakončení, porušil evidentně pravidla. Videorozhodčí mají instrukce, aby v takovém případě nechali penaltu opakovat.
„Upřímně, nemám to ještě vůbec zpracované. Měl jsem plnou hlavu přemýšlení, jak zápas dohrát. Myslím, že penalta byla jasná, neměl jsem o ní pochyb. A opakování penalty? Na iPadu bylo vidět, že je Doski jasně vevnitř, ale byla to hrozná hektika. Byla tam tyč, nevěděl jsem, jak to je pravidlově… Dobře to dopadlo. K výhře nás dotlačila mentalita týmu, nezdolnost a touha neprohrát,“ těšilo Trpišovského.
Slavia jde do dlouhé reprezentační pauzy jako ligový premiant s náskokem tří bodů na Liberec, ale taky třinácti (!) na Plzeň. Tu bolí hlava nejen z hrůzostrašné ztráty, ale taky z desátého místa.
- 1:110.0%
- 2:19.9%
- 2:09.3%
- 1:08.0%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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