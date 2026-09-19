Vidíme se v lize, loučil se Plechatý s Libercem. Teď ho obral o body. Jako čerstvý otec
Minulý týden se mu narodila dcera Stella, jeho první dítě. „Dělám si srandu, že je jako to pivo,“ usmál se Dominik Plechatý, stoper Artisu po remíze 0:0 s Libercem. Duel se Slovanem měl pro něj speciální nádech, neboť do Brna zamířil právě ze severu Čech. Nováček Chance ligy zaskočil favorita pevnou defenzivou, na podzim poprvé udržel čisté konto. Fodrekův soubor prakticky neměl vyloženou šanci. Maškova trefa z 10. minuty neplatila kvůli šestnácticentimetrovému ofsajdu.
Co říkáte na to, že vám na podzim poprvé pomohl VAR?
„Docela nám to pomohlo. Je to nezvyk. V dnešní době se ani nevyplatí slavit góly. Jsme rádi, že se tentokrát přiklonil VAR na naši stranu.“
Obávaný Liberec jste skoro k ničemu nepustili, co?
„Myslím, že jsme byli na soupeře dobře připraveni. Chtěli jsme udržet nulu vzadu a vycházet ze středního bloku, aby Liberec nemohl využívat své rychlé hráče na křídlech. To se nám dařilo. Po remíze bude repre pauza příjemnější.“
Narodila se vám dcera. Byly poslední dny hektické?
„Už v minulém zápase jsem byl na telefonu. Nevěděl jsem, jestli pojedu v poločase anebo až po zápase. Nakonec se to krásně stihlo a mohl jsem odjet do porodnice. Nebyl to úplně lehký týden, přiznám se, že jsem měl dvě noční. Ale zvládli jsme to.“
Hrát proti Slovanu je pro vás prestižní, že?
„Určitě je to pro mě speciální. V Liberci jsem strávil pár let a mám to tam moc rád. Odcházel jsem odtud se slovy: ´Vidíme se v lize.´ (úsměv) To se taky stalo a my jsme proti němu odehráli skvělý zápas. Dokázali jsme si, že můžeme hrát v lize vyrovnaně s každým.“
Je kádr Artisu po průběžném doplňování silnější než na startu sezony?
„Zápas od zápasu je to lepší. Po těch změnách si to sedá. Podobně je na tom Liberec. Kabinu už máme dost přeplněnou, ale vidíte, že máme kvalitu i na lavičce. Nese to ovoce.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|5
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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