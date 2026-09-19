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Šubert pokračuje v laufu. Trenér v něm vidí Ševčíka. Reprezentace? Sám bych tomu nevěřil

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SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zbrojovka 2:0. Vašulín nedal penaltu, Středočeši napravili prohru z Liberce • Zdroj: iSport TV
Martin Šubert slaví gól do sítě Zbrojovky
Martin Šubert se raduje z branky
Frustrovaný Štěpán Langer ze Zbrojovky
Daniel Vašulín neproměnil proti Mladé Boleslavi penaltu
Brankář Adam Hrdina v akci proti Mladé Boleslavi
Brankář Adam Hrdina v akci proti Mladé Boleslavi
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Petr Fantyš
Chance Liga
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Nečekaný vládce ligových kanonýrů pokračuje v jízdě. Martin Šubert z Mladé Boleslavi si drží vynikající formu a stačí mu málo, aby rozhodl zápasy. Při výhře 2:0 proti Zbrojovce zkusil štěstí jen jednou a krásným obstřelem trefil vítězný gól. „Začal jsem si víc věřit. I na tréninku mi to tam z podobných pozic padá,“ vysvětluje střeleckou explozi nejlepší střelec Chance ligy.

Tváří se až nezastavitelně. Na tohle jméno by před začátkem sezony vsadil málokdo, ale Šubert se z ničeho nic proměnil v nejnebezpečnějšího muže ligy. „Je to super pocit,“ prohodí s nervózním úsměvem stoupající hvězda na tiskové konferenci. 

V sobotu mu stačilo šest minut a dvacet sekund. Amadou Dante při rozehrávce trefil míč příšerně a naservíroval ho přímo do kroku Šubertovi. Nejlepší střelec soutěže ukázal sebevědomí, těsně za vápnem napřáhl a obalil balon dokonale na zadní tyč. „Věří si. I v tréninku a teď zakončuje skvěle,“ chválí svou největší zbraň trenér Aleš Majer.

„Byla to pro něj dobrá střelecká pozice, měl dost času na přípravu a pro leváka je to ideální. Z pravé strany by se mohl prosazovat víc, ale jemu se dlouhodobě daří víc zleva. Tentokrát dal gól přesně z pozice, kde by mohl nahradit Michala Ševčíka, který se odtud hodně prosazoval,“ přirovnal svůj největší klenot k nejproduktivnějšímu hráči Boleslavi z minulé sezony.

Pozvánka do repre? Nevěřil bych

Přitom ještě v létě do takových debat vůbec nepatřil. Bilance 6+1, s níž momentálně vede ligovou produktivitu, by pravděpodobně bral za úspěch i na konci sezony. Místo toho zvládl tato čísla už za osm zápasů, přičemž první dvě kola začínal na lavičce. „V přípravě jsem si začal víc věřit a začal jsem hrát o hodně líp. Pak mi hodně pomohl první gól v Olomouci. Tím jsem se úplně nastartoval a dalo mi to ještě větší sebevědomí,“ přemítá o zlomovém momentu odchovanec Slavie.

Vzhledem k vynikající formě se jeho jméno pochopitelně zmiňovalo i mezi možnými adepty na reprezentační nominaci. Pozvánku ale nakonec nejlepší střelec Chance ligy nedostal. „Na to jsem vůbec nemyslel. Kdyby mi před sezonou někdo řekl, že se o tom budeme bavit, sám bych tomu nevěřil. Musím toho ukázat ještě víc, protože v reprezentaci jsou hráči s řadou dobrých sezon,“ sdělil skromně.

Vynikající formou tak překvapuje celou ligu, včetně sebe i trenéra Majera. „Když přicházel z Ostravy, věděli jsme, že dokáže být velmi dobrý v poslední třetině hřiště. Teď naplňuje to, proč jsme ho brali, i když až takovou produktivitu jsme nečekali,“ uzavřel kouč.

I díky fantastickému Šubertovi tak půjde Mladá Boleslav do dlouhé reprezentační přestávky v elitní pětce a hráči si můžou užívat týdenní volno, které dostali od realizačního týmu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862023:520
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc851216:1016
5Zbrojovka951312:1216
6Hr. Králové84228:714
7Jablonec841310:813
8Teplice841315:1513
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Bohemians82339:119
12Baník83055:159
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko80355:143
16Zlín80087:180
  • Skupina o titul
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