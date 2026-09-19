Šubert pokračuje v laufu. Trenér v něm vidí Ševčíka. Reprezentace? Sám bych tomu nevěřil
Nečekaný vládce ligových kanonýrů pokračuje v jízdě. Martin Šubert z Mladé Boleslavi si drží vynikající formu a stačí mu málo, aby rozhodl zápasy. Při výhře 2:0 proti Zbrojovce zkusil štěstí jen jednou a krásným obstřelem trefil vítězný gól. „Začal jsem si víc věřit. I na tréninku mi to tam z podobných pozic padá,“ vysvětluje střeleckou explozi nejlepší střelec Chance ligy.
Tváří se až nezastavitelně. Na tohle jméno by před začátkem sezony vsadil málokdo, ale Šubert se z ničeho nic proměnil v nejnebezpečnějšího muže ligy. „Je to super pocit,“ prohodí s nervózním úsměvem stoupající hvězda na tiskové konferenci.
V sobotu mu stačilo šest minut a dvacet sekund. Amadou Dante při rozehrávce trefil míč příšerně a naservíroval ho přímo do kroku Šubertovi. Nejlepší střelec soutěže ukázal sebevědomí, těsně za vápnem napřáhl a obalil balon dokonale na zadní tyč. „Věří si. I v tréninku a teď zakončuje skvěle,“ chválí svou největší zbraň trenér Aleš Majer.
„Byla to pro něj dobrá střelecká pozice, měl dost času na přípravu a pro leváka je to ideální. Z pravé strany by se mohl prosazovat víc, ale jemu se dlouhodobě daří víc zleva. Tentokrát dal gól přesně z pozice, kde by mohl nahradit Michala Ševčíka, který se odtud hodně prosazoval,“ přirovnal svůj největší klenot k nejproduktivnějšímu hráči Boleslavi z minulé sezony.
Pozvánka do repre? Nevěřil bych
Přitom ještě v létě do takových debat vůbec nepatřil. Bilance 6+1, s níž momentálně vede ligovou produktivitu, by pravděpodobně bral za úspěch i na konci sezony. Místo toho zvládl tato čísla už za osm zápasů, přičemž první dvě kola začínal na lavičce. „V přípravě jsem si začal víc věřit a začal jsem hrát o hodně líp. Pak mi hodně pomohl první gól v Olomouci. Tím jsem se úplně nastartoval a dalo mi to ještě větší sebevědomí,“ přemítá o zlomovém momentu odchovanec Slavie.
Vzhledem k vynikající formě se jeho jméno pochopitelně zmiňovalo i mezi možnými adepty na reprezentační nominaci. Pozvánku ale nakonec nejlepší střelec Chance ligy nedostal. „Na to jsem vůbec nemyslel. Kdyby mi před sezonou někdo řekl, že se o tom budeme bavit, sám bych tomu nevěřil. Musím toho ukázat ještě víc, protože v reprezentaci jsou hráči s řadou dobrých sezon,“ sdělil skromně.
Vynikající formou tak překvapuje celou ligu, včetně sebe i trenéra Majera. „Když přicházel z Ostravy, věděli jsme, že dokáže být velmi dobrý v poslední třetině hřiště. Teď naplňuje to, proč jsme ho brali, i když až takovou produktivitu jsme nečekali,“ uzavřel kouč.
I díky fantastickému Šubertovi tak půjde Mladá Boleslav do dlouhé reprezentační přestávky v elitní pětce a hráči si můžou užívat týdenní volno, které dostali od realizačního týmu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|5
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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