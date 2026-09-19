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Baník na Slovácku: minutový potlesk pro Mikloška, Brabec s podobiznou, partnerka v slzách

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Slzy za Mikloška i fotbal na úrovni. Škrkoň musí dávat góly! Skuhravý trefil střídání, jak ho přijali fanoušci? | První dojem • Zdroj: iSport.cz
Slzy za Mikloška i fotbal na úrovni. Škrkoň musí dávat góly! Skuhravý trefil střídání, jak ho přijali fanoušci? | První dojem
Fanoušci Baníku uctili památku Luďka Mikloška
I fanoušci Slovácka uctili památku Luďka Mikloška
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Michal Kvasnica
Chance Liga
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  • Baník Ostrava se při utkání v Uherském Hradišti (2:2) rozloučil s klubovou legendou Luďkem Mikloškem.

  • Zaplněný stadion uctil památku bývalého brankáře minutovým potleskem a vedení klubu dorazilo ve speciálních tričkách.

  • Dojemný moment v hledišti zasáhl i partnerku Luďka Mikloška, která na tribuně neudržela slzy.

Nádherná kulisa, ideální počasí, sobota jako malovaná. A přece se smutným podtónem... I na Slovácku, což je region napříč republikou známý všeobecně dobrou náladou, se truchlilo. Baník se poprvé od zesnutí Luďka Mikloška představil právě v Uherském Hradišti a s tisícovkami diváků uctil památku klubové legendy. Před hvizdem to na tribunách emocemi pořádně cloumalo.

Hodinu před zápasem už jste v okolí uherskohradišťského stadionu nezaparkovali. Když tady hraje Baník, je to klasika. Plná jsou místa u obchodních center, policie hlídá postranní uličky. V sobotu vpodvečer tomu nebylo jinak, ostravští fanoušci se na Slovácko vydali jednak podpořit svůj klub a taky vzdát hold zesnulému Luďku Mikloškovi.

Zatímco na ostatních stadionech se před úvodním hvizdem rozhodčího držela minuta ticha, v Hradišti tisícovky diváků minutu tleskaly. Majitel Baníku Václav Brabec se sportovním ředitelem Michalem Kordulou dorazili do VIP sektoru ve speciálních bílých tričkách s Mikloškovou podobiznou a nápisem „Big Ludo“, tentokrát šlo o jasnou volbu „dress code“.

Připojili se i fanoušci Slovácka

V kotli Slovácka se během potlesku mávalo černými vlajkami a do šatů černé barvy se oděla i partnerka bývalého ředitele sportovního úseku Petra, která na tribuně nechyběla. Mikloško si to přál, chtěl, aby osobně dál podporovala jeho milovaný FCB.

Při obrovských ovacích bílých těl, nad kterými čněla Mikloškova černobílá fotografie na velkoplošné obrazovce, se neubránila slzám. Tvář si zakrývala dlaněmi, šlo o silný moment.

V tu chvíli nikdo nemyslel na fotbal a následujících devadesát minut.

Výsledek? Absolutně nepodstatný... V poločasové pauze si pak boss Brabec k přítelkyni někdejšího fantastického brankáře přisedl a čtvrthodinu strávil v její přítomnosti. Na Mikloška si po zápase vzpomněl i trenér Roman Skuhravý. „Myslím, že dneska by měl Luďa z výkonu radost." Utkání nakonec skončilo 2:2, Baníku těsně před koncem zachránila remízu trefa Filipa Šancla.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862023:520
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc851216:1016
5Zbrojovka951312:1216
6Hr. Králové84228:714
7Jablonec841310:813
8Teplice841315:1513
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín80087:180
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