Baník na Slovácku: minutový potlesk pro Mikloška, Brabec s podobiznou, partnerka v slzách
Baník Ostrava se při utkání v Uherském Hradišti (2:2) rozloučil s klubovou legendou Luďkem Mikloškem.
Zaplněný stadion uctil památku bývalého brankáře minutovým potleskem a vedení klubu dorazilo ve speciálních tričkách.
Dojemný moment v hledišti zasáhl i partnerku Luďka Mikloška, která na tribuně neudržela slzy.
Nádherná kulisa, ideální počasí, sobota jako malovaná. A přece se smutným podtónem... I na Slovácku, což je region napříč republikou známý všeobecně dobrou náladou, se truchlilo. Baník se poprvé od zesnutí Luďka Mikloška představil právě v Uherském Hradišti a s tisícovkami diváků uctil památku klubové legendy. Před hvizdem to na tribunách emocemi pořádně cloumalo.
Hodinu před zápasem už jste v okolí uherskohradišťského stadionu nezaparkovali. Když tady hraje Baník, je to klasika. Plná jsou místa u obchodních center, policie hlídá postranní uličky. V sobotu vpodvečer tomu nebylo jinak, ostravští fanoušci se na Slovácko vydali jednak podpořit svůj klub a taky vzdát hold zesnulému Luďku Mikloškovi.
Zatímco na ostatních stadionech se před úvodním hvizdem rozhodčího držela minuta ticha, v Hradišti tisícovky diváků minutu tleskaly. Majitel Baníku Václav Brabec se sportovním ředitelem Michalem Kordulou dorazili do VIP sektoru ve speciálních bílých tričkách s Mikloškovou podobiznou a nápisem „Big Ludo“, tentokrát šlo o jasnou volbu „dress code“.
Připojili se i fanoušci Slovácka
V kotli Slovácka se během potlesku mávalo černými vlajkami a do šatů černé barvy se oděla i partnerka bývalého ředitele sportovního úseku Petra, která na tribuně nechyběla. Mikloško si to přál, chtěl, aby osobně dál podporovala jeho milovaný FCB.
Při obrovských ovacích bílých těl, nad kterými čněla Mikloškova černobílá fotografie na velkoplošné obrazovce, se neubránila slzám. Tvář si zakrývala dlaněmi, šlo o silný moment.
V tu chvíli nikdo nemyslel na fotbal a následujících devadesát minut.
Výsledek? Absolutně nepodstatný... V poločasové pauze si pak boss Brabec k přítelkyni někdejšího fantastického brankáře přisedl a čtvrthodinu strávil v její přítomnosti. Na Mikloška si po zápase vzpomněl i trenér Roman Skuhravý. „Myslím, že dneska by měl Luďa z výkonu radost." Utkání nakonec skončilo 2:2, Baníku těsně před koncem zachránila remízu trefa Filipa Šancla.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|5
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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