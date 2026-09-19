Zklamaný Svědík: Hanebných 20 minut. Dostali jsme správnou facku. Naše chování v šancích je...
Před úvodním hodnocením zhluboka vydechne a pár vteřin mlčí. „Vstupy do obou poločasů byly z naší strany velmi špatné,“ začne zkroušený Martin Svědík po prohře 0:2 v Mladé Boleslavi, kde svůj tým od postranní čáry několikrát velmi hlasitě seřval. „Na videu se na něco připravujeme, a pak na hřišti děláme všechno opačně,“ zlobil se trenér Zbrojovky.
V čem byl hlavní problém?
„Vstupy do obou poločasů z naší strany byly velmi špatné. Boleslav má obrovskou kvalitu, vytváří si šance a dokáže je proměňovat. Názorně nám ukázali, jak se to dělá. Oba góly padly po našich chybách. Před první brankou (Amadou) Dante namazal přesně na nohu (Martina) Šuberta. Pak se zbytečně pustíme mezi dva hráče, ztratíme míč, Filip Vedral špatně naváže soupeře a je z toho druhý gól.“
Problémy jste měli i v koncovce…
„Prvních dvacet minut bylo z naší strany hanebných z hlediska práce s míčem a prohrávali jsme zaslouženě. Pak jsme se oklepali a přichází bod číslo dvě naší porážky: chování Mladé Boleslavi v šancích a naše chování v šancích. Měli jsme šance, dokonce i penaltu. To jsou zlomové okamžiky. Mohli jsme vyrovnat nebo v 75. minutě snížit, ale my buď trefíme gólmana, nebo vůbec nezakončíme. Máme 21 střel a z toho 15 letí mimo branku. I to vykresluje, proč jsme nezískali body.“
Co se dalo dělat lépe?
„Na zápas jsme se připravovali a pak jsme věci na hřišti nedělali tak, jak jsme měli. Jsem zklamaný z výkonu některých klíčových hráčů. Nebudu jmenovat, oni to vědí sami. Když nám tihle hráči vypadnou, tak to vypadá takhle… Máme nad čím přemýšlet. Dostali jsme správnou facku a teď je otázka, jak k tomu přistoupíme a jak se připravíme na další zápas.“
Daniel Vašulín za stavu 0:1 neproměnil penaltu. Byl to zlomový moment?
„Jeden z klíčových momentů. Musíme tam brát i inkasované branky a další momenty. Naše chování v obranné fázi nebylo na dostatečné úrovni a oba stopeři nepodali výkon, jaký bych si přál.“
Vašulín se v kabině celému týmu omluvil
Byl Vašulín určený na penaltu? Budete mu to vyčítat?
„Už se v kabině celému týmu omluvil. Není hloupý a ví, že kdybychom vyrovnali na 1:1, zápas by se vyvíjel jinak.“
V poslední půl hodině jste měli šance. Je aspoň to pozitivní?
„Vytvoříme si tlak, ale z hlediska efektivity je to v podstatě nula. Chování v šancích patří ke kvalitě výkonu a my s tím máme problém. Jestliže chcete s výsledkem něco udělat, musíte dát kontaktní gól, aby vám dal energii, abyste soupeře zatlačili ještě víc a dostal strach. My jsme toho ale nebyli schopní.“
Během zápasu jste z lavičky na hráče několikrát důrazně křičel. Co jste po nich chtěl?
„Na videu se na něco připravujeme, a pak na hřišti děláme všechno opačně. Křičel jsem důrazně na stopery kvůli vystupování a opouštění prostoru, kterým se soupeř dostával do šancí. I gól na 2:0 padl z toho, že (Filip) Vedral nedokázal odskočit a pak už to nestihl. Chování našich hráčů v obranné fázi nebylo na takové úrovni, abychom tu mohli uspět."
Po první třetině základní části máte 16 bodů a jste v horní šestce. Jak to hodnotíte? Je to nad plán?
„Vůbec nepřemýšlím o tom, jestli je něco nad plán. Prohráli jsme tři zápasy a ve všech se dalo udělat něco jinak. Teď nás navíc čekají tři týdny s prohraným zápasem. Mužstvo není nastavené tak, abychom sledovali TOP 6 nebo TOP 10. Chceme uspět v každém zápase.“
Co plánujete na netradičně dlouhou reprezentační pauzu?
„V prvním týdnu máme tři nebo čtyři dny teambuilding, abychom si od fotbalu psychicky odpočinuli a vedle toho máme i nějaké tréninkové jednotky. Pak jsou tam i tři dny volna, aby si hráči odpočali, nemysleli na fotbal a trávili čas s rodinami. Pak už naskočíme do tréninku, první týden končíme přípravným zápasem s Opavou a pak už nás čeká příprava na ligový zápas s Jabloncem.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|5
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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