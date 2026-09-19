Předplatné

Slzy za Mikloška i fotbal na úrovni. Škrkoň musí dávat góly! Jak Skuhravého přijali fanoušci?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Slzy za Mikloška i fotbal na úrovni. Škrkoň musí dávat góly! Skuhravý trefil střídání, jak ho přijali fanoušci? | První dojem • Zdroj: iSport.cz
Tichomir Kostadinov vede míč v zápase proti Baníku
Michal Frydrych slaví se spoluhráči proměněnou penaltu
Michal Frydrych překonal Milana Heču
Fanoušci Baníku uctili památku Luďka Mikloška
Fanoušci Baníku uctili památku Luďka Mikloška
I fanoušci Slovácka uctili památku Luďka Mikloška
Fotbalisté Slovácka slaví gól
10
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Úvod zápasu v Uherském Hradišti se nesl ve znamení vzpomínky na zesnulého Luďka Mikloška. Samotný duel Slovácka s Baníkem pak nabídl povedenou podívanou. Slovácko dlouho sahalo po první ligové výhře, Baník se ale dokázal vrátit do zápasu i díky povedeným střídáním. „Trenérovi Romanu Skuhravému vyšel tah se střídáním Šancla a Kmeťe. Oba hru oživili a měli prsty ve vyrovnávací brance. Očekávám, že dostanou příležitost i v dalších zápasech,“ říká v Prvním dojmu redaktor Michal Kvasnica. Jak domácí fanoušci přivítali Romana Skuhravého? Co říká Kvása na výkon Lukáše Vorlického?

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862023:520
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc851216:1016
5Zbrojovka951312:1216
6Hr. Králové84228:714
7Jablonec841310:813
8Teplice841315:1513
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín80087:180
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout rychlou SMS platbou

50 Kč

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů