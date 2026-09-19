Slzy za Mikloška i fotbal na úrovni. Škrkoň musí dávat góly! Jak Skuhravého přijali fanoušci?
Úvod zápasu v Uherském Hradišti se nesl ve znamení vzpomínky na zesnulého Luďka Mikloška. Samotný duel Slovácka s Baníkem pak nabídl povedenou podívanou. Slovácko dlouho sahalo po první ligové výhře, Baník se ale dokázal vrátit do zápasu i díky povedeným střídáním. „Trenérovi Romanu Skuhravému vyšel tah se střídáním Šancla a Kmeťe. Oba hru oživili a měli prsty ve vyrovnávací brance. Očekávám, že dostanou příležitost i v dalších zápasech,“ říká v Prvním dojmu redaktor Michal Kvasnica. Jak domácí fanoušci přivítali Romana Skuhravého? Co říká Kvása na výkon Lukáše Vorlického?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|5
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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