Baník po Slovácku: tým nemá kapitána, pokřiky na Skuhravého i zraněný obránce
Vynikající utkání! Čtyři góly, spousta šancí, snaha o kombinaci, nadstandardní individuální výkony, podporující kotle... Slovácko s Baníkem (2:2) navzdory situaci v tabulce sehrálo v 9. kole Chance Ligy i díky přístupům obou trenérů oboustranně výbornou partii. Atraktivní zápas nabídl spoustu zajímavých situací na hřišti i mimo něj. Například to, že kapitánem Ostravy už není Martin Jedlička. Co ještě FCB ukázal?
Baník nemá kapitána
Martin Jedlička už není kapitánem Baníku, tak jasná a překvapivá zpráva zazněla na pozápasové tiskovce. „Mužstvo momentálně kapitána nemá,“ prohlásil kouč Roman Skuhravý a pásku protentokrát svěřil Michalu Frydrychovi. Celá situace je zvláštní, před sezonou byl totiž právě osmadvacetiletý gólman označen za nového šéfa, jeho zástupci se stali Vlasij Sinjavskij a Filip Kubala. Vybral to sám trenér.
„V týdnu jsme řešili nějaké věci, potřebovali jsme se soustředit na svou práci. Takhle jsme se rozhodli. V NHL taky nemá půlka mužstev céčko, mají áčka. To je tvorba týmu. V tuto chvíli chci, aby si o to kluci řekli lídrovstvím. Možná jsem Jedlovi ublížil, že jsem mu pásku v létě dal. Chce se fokusovat na svůj výkon, plně to respektuju,“ dodal Skuhravý.
Frydrych: páska, penalta a smlouva
Po měsíci se do základní sestavy vrátil Michal Frydrych, postavil se na pravý kraj stoperské trojice a otevřel skóre proměněnou penaltou. „V Polsku jsem je kopal, ale v české lize to byla asi první,“ popisoval šestatřicetiletý obránce. S ostravským klubem nejzkušenější hráč stále řeší prodloužení kontraktu, což bylo komunikováno už na začátku léta. Od té doby se nic moc nevyřešilo.
Frydrychovi se smlouva prodloužila do června 2027 díky uplatnění opce, nicméně k dalšímu podpisu, který by srdcaři zajistil i budoucnost v klubu v jiné roli, zatím nedošlo. „Ve čtvrtek jsme se ještě bavili, nejde to tak rychle, jak jsem čekal. Každý jsme si k tomu něco řekli, je to v běhu,“ odpověděl Frydrych.
Dalším wingbekem Traore
Skuhravého wingbek v Baníku? Vypadá to jako prokletá pozice. Zraněný je Vlasij Sinjavskij a ideální složení krajů hřiště se stále hledá. Místo si drží jen Abdullahi Bewene, jinak Daniel Holzer vypadl ze sestavy a Matúši Kmeťovi s Rhodrim Smithem se asi ještě tolik nevěří. Proto na pravé lajně v Hradišti nastoupil Aboubacar Traore, letní posila z Karviné.
„Protože Beweneho jsem chtěl mít na Ndefeho. Traore odehrál první poločas fantasticky, pak se namočil ke dvěma gólům... Komunikoval jsem s Márou Jarolímem, taky ho dával raději na kraj. Chce být sice střeďákem, možná jim i bude, ale... Chtěl jsem tam mít hráče, který pomůže Fryďasovi s přečíslováním krajní vertikály,“ vysvětlil rozhodnutí trenér Roman Skuhravý.
Na Skuhravého se řvalo
V 73. minutě poprvé spustil domácí kotel: „Skuhravý, ty jsi hovado!“ A poté se ještě vulgarity přiostřily... Šlo o reakci na nečekaný odchod kouče Romana Skuhravého právě do Ostravy. Trenér totiž údajně fanoušky Slovácka na konci minulé sezony ujišťoval, že zůstane. Nestalo se. Návrat mu nezhořkl.
„Byl krásný. Vždycky se sem budu rád vracet. Pár fanoušků, kteří nerespektují jiná rozhodnutí, mě nemůže rozhodit. Byl jsem připravený na všechno a bylo to fajn. Hulákání jsem čekal, ale lidi i hráči, které jsem potkat chtěl, byli strašně milí. Držím jim palce,“ podotkl.
A vyjádřil se i k zesnutí Luďka Mikloška: „Zasáhlo nás to, mám až husí kůži. Zažil jsem ho jen krátce, ale zanechal odkaz v hráčích i klubu. To bylo vidět na silné odezvě. Hráli jsme za něj, myslím si, že by měl z dnešního výkonu radost.“
Djačuk se zranil
Indisponovaného Jiřího Míčka v základní sestavě Baníku na levém kraji stoperského tria nahradil Maksym Djačuk – a bohužel pro Slezany i on se zranil. „Vykloubil si rameno, uvidíme po vyšetření,“ mrzelo trenéra Romana Skuhravého.
Ukrajinského stopera sice chválil, ale nadstandard coby cizinec zatím české lize upřímně nenabízí. Nevypadá dobře pohybově, do soubojů chodí na hraně červené karty (kdyby Abdullahi Tanko v minulém zápase nevstřelil gól, stoprocentně by se pískala penalta po Djačukových saních na Václava Drchala), balony z jeho kopačky létaly do autu.
„Ale on je charakter, neposere se z toho. Jeho největší problém je, že neměl angažmá a zranil se. Jeho somatotyp není rozhýbaný. Zvládl svou roli velice dobře, akorát si zase vykloubil rameno. Uvidíme po vyšetření, ale mám radost ze Skyby. Pro něj to byla výchovná, má daleko na víc. Dneska měl hrozně zajímavý vstup do zápasu,“ vypíchl kouč Djačukova krajana.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|5
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu