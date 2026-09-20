Drchal potvrdil škodolibý zákon a je na vlně. Hlavně nepřemýšlej, radí mu trenér Trousil
- Pardubice porazily Bohemians 2:1 díky rozhodující trefě Václava Drchala, který potrestal zaváhání brankáře Frühwalda.
Kouč hostí Jaroslav Veselý litoval defenzivních chyb a poznamenal, že jeho tým soupeři daroval góly jako zabalené dárky.
Pardubice díky druhé výhře v řadě napravují špatný start do ligy a po reprezentační pauze je čeká duel na půdě Sparty.
Už Ladislav Škorpil tu tezi razil. „Hráč, který od nás odejde, mi vždycky dá gól,“ ani se nechmuřil. Jaroslav Veselý, nynější trenér Bohemians, stejně jako Škorpil Hradečák, přikývne: „To je takový škodolibý zákon.“ Potvrdil se mu i v sobotu v Pardubicích, kde zelenobílí padli 1:2. Rozhodující trefu zapsal Václav Drchal, ještě na jaře útočník jeho mančaftu.
Využil zaváhání v defenzivě hostů a rozsekl duel, v němž byli Pardubičtí mírně lepší. Ne však o parník. „Góly jsme jim dali jako zabalené dárky,“ utrousil trenér Bohemky Jaroslav Veselý.
Bylo to tak, proti Dávidu Krčíkovi ve 2. minutě nikdo nevystoupil, a tak stoper potvrdil pověst střelce. Sedm minut po půli zase brankář Tomáš Frühwald nezkrotil vysoký centr, míč mu vypadl k Drchalovi, jenž rozhodl. „U něj je lepší, když nemusí přemýšlet, jen do toho práskne,“ vystihl trenér Jan Trousil.
Platil za paliče, teď má formu
Jeho slova demonstrovaly i další situace v zápase. Drchal zazdil minimálně dva opravdu slušné protiútoky, pokaždé zazmatkoval. Taková pověst se s ním ostatně táhne celou kariéru. Proto netrvalo neprorazil ve Spartě ani při hostování ve druhé Bundeslize za Drážďany. Proto má sezonní maximum v lize šest branek. V celkové bilanci drží tato čísla: 168 startů, 28 gólů.
Aktuálně však zažívá dobré týdny. K výhře na Baníku přispěl zásahem a asistencí, tentokrát rozhodl. „To, že někdy nedává góly, ví všichni v lize. Jsme ale rádi, že zápas tvrdě odpracuje. Teď pro něj přišla dvakrát odměna. Brali jsme ho, protože víme, jaký je to charakter. V intenzitě plní úkoly, je nebezpečný pro soupeře,“ vykládal Trousil.
Pardubice měly jasný plán. Drchal bude dělat servis Vojtěchu Patrákovi, který je naopak rozený střelec a cílil na životní sezonu. Blonďák kapitánovi pomůže proběhy, důrazem, bude pro něj jako beranidlo,. Jenže plány zhatilo těžké Patrákovo zranění, v zápase s Mladou Boleslaví v půlce srpna nejprve skóroval, ale poté si přetrhl vaz v koleně. Je krajně nejisté, že se v tomto ligovém ročníku ještě objeví na place.
Proti Klokanům se neradoval
Proto musí zabrat Drchal, jenž trefu neslavil. „Nemám s tím nemám problém, ale zase takovej Bohemák to není,“ rýpnul si mírně Veselý. „Něco u nás strávil,“ dodal už smířlivě.
Každopádně se Pardubice zvedají, šest bodů z posledních dvou kol dávají zapomenout na strašidelný start do ligy. Nyní dorážejí na Bohemku i Baník. „Ale my máme zápas k dobru,“ upozornil Veselý na nerovnost v tabulce.
„Nejde o to, jestli mám klidné spaní. Máme mladý tým, kluci potřebují klid, nesmíme na ně přenášet paniku, ani na lavičce nesmíme být nervózní. Musí si tím projít a věřím, že budou pořád lepší a lepší,“ vzkázal Trousil.
Po reprezentační pauze vyjedou Pardubice na Spartu, kde vloni na podzim vyhrály a začaly senzační období, Bohemians uvítají podobně namočený Baník.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|5
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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