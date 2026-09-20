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Drchal potvrdil škodolibý zákon a je na vlně. Hlavně nepřemýšlej, radí mu trenér Trousil

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SESTŘIH: Pardubice - Bohemians 2:1. Krčík se premiérově trefil, Východočeši vyhráli podruhé v řadě • Zdroj: iSport TV
Pardubice po slabém vstupu do sezony vyhrály podruhé v řadě
Pardubický brankář Vladimír Neuman zasahuje
Kouč Pardubic Jan Trousil během zápasu v Edenu
Václav Drchal skóroval proti Bohemians, kde hrál
Vácalv Drchal slaví gól do sítě Bohemians
Vojtěch Smrž zasahuje před Denisem Halinským
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Jiří Fejgl
Chance Liga
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  • Pardubice porazily Bohemians 2:1 díky rozhodující trefě Václava Drchala, který potrestal zaváhání brankáře Frühwalda.

  • Kouč hostí Jaroslav Veselý litoval defenzivních chyb a poznamenal, že jeho tým soupeři daroval góly jako zabalené dárky.

  • Pardubice díky druhé výhře v řadě napravují špatný start do ligy a po reprezentační pauze je čeká duel na půdě Sparty.

Už Ladislav Škorpil tu tezi razil. „Hráč, který od nás odejde, mi vždycky dá gól,“ ani se nechmuřil. Jaroslav Veselý, nynější trenér Bohemians, stejně jako Škorpil Hradečák, přikývne: „To je takový škodolibý zákon.“ Potvrdil se mu i v sobotu v Pardubicích, kde zelenobílí padli 1:2. Rozhodující trefu zapsal Václav Drchal, ještě na jaře útočník jeho mančaftu.

Využil zaváhání v defenzivě hostů a rozsekl duel, v němž byli Pardubičtí mírně lepší. Ne však o parník. „Góly jsme jim dali jako zabalené dárky,“ utrousil trenér Bohemky Jaroslav Veselý.

Bylo to tak, proti Dávidu Krčíkovi ve 2. minutě nikdo nevystoupil, a tak stoper potvrdil pověst střelce. Sedm minut po půli zase brankář Tomáš Frühwald nezkrotil vysoký centr, míč mu vypadl k Drchalovi, jenž rozhodl. „U něj je lepší, když nemusí přemýšlet, jen do toho práskne,“ vystihl trenér Jan Trousil.

Platil za paliče, teď má formu

Jeho slova demonstrovaly i další situace v zápase. Drchal zazdil minimálně dva opravdu slušné protiútoky, pokaždé zazmatkoval. Taková pověst se s ním ostatně táhne celou kariéru. Proto netrvalo neprorazil ve Spartě ani při hostování ve druhé Bundeslize za Drážďany. Proto má sezonní maximum v lize šest branek. V celkové bilanci drží tato čísla: 168 startů, 28 gólů.

Předpověď týmu · Sezonní
Pardubice
Očekávané umístění:13. místo
2%Skupina o titul
17%Play off o umístění
81%Skupina o záchranu
21%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 20. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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Aktuálně však zažívá dobré týdny. K výhře na Baníku přispěl zásahem a asistencí, tentokrát rozhodl. „To, že někdy nedává góly, ví všichni v lize. Jsme ale rádi, že zápas tvrdě odpracuje. Teď pro něj přišla dvakrát odměna. Brali jsme ho, protože víme, jaký je to charakter. V intenzitě plní úkoly, je nebezpečný pro soupeře,“ vykládal Trousil.

Pardubice měly jasný plán. Drchal bude dělat servis Vojtěchu Patrákovi, který je naopak rozený střelec a cílil na životní sezonu. Blonďák kapitánovi pomůže proběhy, důrazem, bude pro něj jako beranidlo,. Jenže plány zhatilo těžké Patrákovo zranění, v zápase s Mladou Boleslaví v půlce srpna nejprve skóroval, ale poté si přetrhl vaz v koleně. Je krajně nejisté, že se v tomto ligovém ročníku ještě objeví na place.

Proti Klokanům se neradoval

Proto musí zabrat Drchal, jenž trefu neslavil. „Nemám s tím nemám problém, ale zase takovej Bohemák to není,“ rýpnul si mírně Veselý. „Něco u nás strávil,“ dodal už smířlivě.

Každopádně se Pardubice zvedají, šest bodů z posledních dvou kol dávají zapomenout na strašidelný start do ligy. Nyní dorážejí na Bohemku i Baník. „Ale my máme zápas k dobru,“ upozornil Veselý na nerovnost v tabulce.

„Nejde o to, jestli mám klidné spaní. Máme mladý tým, kluci potřebují klid, nesmíme na ně přenášet paniku, ani na lavičce nesmíme být nervózní. Musí si tím projít a věřím, že budou pořád lepší a lepší,“ vzkázal Trousil.

Po reprezentační pauze vyjedou Pardubice na Spartu, kde vloni na podzim vyhrály a začaly senzační období, Bohemians uvítají podobně namočený Baník.

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Drchal: Titul se Spartou se počítá. A Bohemka? Má svoje kouzlo a na křídle mi to sedí • iSport TV

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862023:520
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc851216:1016
5Zbrojovka951312:1216
6Hr. Králové84228:714
7Jablonec841310:813
8Teplice841315:1513
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín80087:180
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