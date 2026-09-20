Nádvorník o Beauguelovi: Co k němu říct? Je to politika Plzně. Na Fodreka nastražil past
- Zápas mezi Artis a Libercem skončil remízou 0:0, když domácí nováček dokázal taktickou osobní obranou neutralizovat klíčové hráče soupeře.
Hostující Slovan doplatil na těsný ofsajd při neuznané trefě Maška a už v prvním poločase přišel kvůli zraněním o Petra Juliše a Augustina Drakpeho.
Trenér Nádvorník si pochvaloval herní posun i čisté konto a vyjádřil se k odchodu útočníka Beauguela, který byl během ročního působení většinu času zraněný.
Taktický plán Artisu vyšel. Obávaní ofenzivní hráči Liberce byli lapeni do taktické pasti, která obnášela osobní bránění Falloua Fayeho a Vasila Kušeje. Proto bral nováček první domácí bod za remízu 0:0 a Slovan nesplnil roli favorita.
„Chtěli jsme vyhrát, ale něco tomu chybělo,“ připustil trenér Branislav Fodrek. Navíc přišel už v první půli o zraněné duo Petr Juliš - Augustin Drakpe. „Tohle mě mrzí nejvíc,“ povzdechl si. Hůř je na tom nejspíš s bolavým svalem stoper Drakpe.
Laťku, kterou si Fodrekův výběr nastavil na startu podzimu hodně vysoko, na hřišti Artisu podskočil. Liberec sice dal rychlý gól, ovšem Maškova trefa kvůli šestnácticentimetrovému ofsajdu neplatila. „Kdybychom šli do vedení, zápas bychom zvládli,“ nepochyboval kouč Branislav Fodrek. Další vyložené šance už hosté neměli. Soupeř v sezoně poprvé neinkasoval, a když rozhodčí ukončil zápas, trenér Roman Nádvorník vystřihl vítězoslavné gesto. „Naše hra měla ligové parametry dozadu a nakonec i dopředu, proto jsem měl radost,“ sdělil.
Artis se nepochybně zvedá. Za pochodu vytunil kádr, do základu hned zapadli záložníci Labík s Boháčem, proti Liberci už nechyboval stoper Karel Pojezný. „Máme nové mužstvo, jdeme krok po kroku. Vyhráli jsme v poháru, teď jsme získali bod. Hráči se navzájem vytáhli nahoru. Čtyři body za týden, to je pozitivní impulz,“ shrnul spokojeně Nádvorník.
Vytoužené čekání na repre pauzu
Po repre pauze prý bude jeho tým vyladěnější, sehranější. „Artis má hodně zajímavé hráče, individuality. Byl to velmi nepříjemný soupeř. Tabulka neodráží kvalitu, kterou má. Každým týdnem bude ještě lepší,“ usoudil Fodrek. „Remíza je zasloužená. Kromě neuznaného gólu jsme si nevytvořili žádnou gólovku. Pro nás je remíza ztráta, chtěli jsme mít před pauzou dvaadvacet bodů. Chyběla nám rozdílová akce,“ hodnotil střídající Matěj Mikulenka, posila Slovanu z Olomouce.
V přípravě si dal kouč nováčka záležet. Přečetl hru protivníka a rozhodl se pro osobku, v moderním fotbale už málo vídanou věc. K nebezpečnému útočníkovi Vasilu Kušejovi postavil jednatřicetiletého matadora Michala Jeřábka, pro něhož to byla premiéra v nejvyšší soutěži v základní sestavě. „Je to pes obranář, proto jsme ho tam dali. Byl důležitým článkem našeho mužstva,“ řekl Nádvorník. „Nechtěli jsme pustit Kušeje do hry. Jak jste viděli, vyplatilo se nám to.“
Dynamického záložníka Falloua Fayeho dostal na starost Sebastian Boháč. Oba svou práci odvedli velmi dobře. Boháč dokonce znamenitě. „Věděli jsme, že to Faye a Kušej dobře rozbíhají,“ vysvětlil kouč strategický záměr, jenž zahrnoval také Labíkovo posunutí v sestavě výš. „Kromě pětiminutovky v prvním poločase hráči fantasticky zachytávali náběhy za obranu, hlavně Boháč Fayeho. Měli jsme odražené balony,“ pochvaloval si.
Břitký vzkaz k věčně zraněnému Francouzovi
Dominantní tentokrát nebyl ani Aziz Kayondo na levé straně. „Nakonec máme i větší držení míče,“ ocenil Nádvorník po remízové bitvě. „Víme, že máme druhé poločasy daleko lepší, což se opět ukázalo.“
V brance opět uspěl osmnáctiletý Richard Kašík, aktuálně už jednička místo Tadeáše Stoppena. Působí sebevědomě, nezmatkuje. Zvládl to i na poškozeném trávníku, který se trhal. „Jeho forma je velké plus, momentálně nám hodně pomáhá. Sálá z něho jistota a hráčům se pak hraje mnohem líp,“ poznamenal kouč, jenž hodlá během přestávky zapracovat na defenzivě. Poslouží k tomu přípravný duel s Trenčínem v Holici.
Nebude u toho francouzský útočník Jean-David Beauguel, který se po ukončení smlouvy ze strany klubu vrátil do Plzně. Tam má (zatím) pomáhat béčku. „Beauguel tady byl dvanáct měsíců a z toho byl jedenáct zraněný,“ podotkl Nádvorník. „Čekali jsme, že nám pomůže. Bohužel, pokaždé když měl nastoupit, byl ve stavu zraněných. Tak jsme šli jinou cestou. Plzeň asi s ním má nějaké záměry, je to její politika. Co víc mám k tomu hráči říkat?!“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|5
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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