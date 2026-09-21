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ZNÁMKY Slavie po Plzni: zvláštní zápas Chaloupka. Šturm propadl, Chorý ukázal nervy

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SESTŘIH: Slavia – Plzeň 2:1. Chorý napravil penaltový nezdar a rozhodl v nastavení • Zdroj: isport.tv
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Zklamaný trenér Plzně Radoslav Kováč
Tomáš Chorý rozhodl šlágr 9. kola
Tomáš Chorý rozhodl šlágr 9. kola
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalisté pražské Slavie v duelu Chance Ligy s Plzní (2:1) předvedli zápas plný zvratů. Mužem utkání se stal útočník Tomáš Chorý, který ukázal pevné nervy u penaltového reparátu a vysloužil si nejvyšší známku z týmu. Skvěle zahráli také Tomáš Holeš s Emmanuelem Ayaosim, naopak zklamáním byly výkony Danijela Šturma nebo Samuela Isifeho. Jak výkony jednotlivých hráčů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
92%0%
Sparta Praha
5%0%
Slovan Liberec
2%0%
Viktoria Plzeň
1%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Jablonec
0%0%
Teplice
0%0%
Hradec Králové
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Bohemians 1905
0%2%
Baník Ostrava
0%1%
Zbrojovka Brno
0%2%
Pardubice
0%8%
Slovácko
0%23%
Artis Brno
0%26%
Zlín
0%39%
Predikce aktualizována: 21. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia972025:623
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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