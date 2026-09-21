ZNÁMKY Slavie po Plzni: zvláštní zápas Chaloupka. Šturm propadl, Chorý ukázal nervy
Fotbalisté pražské Slavie v duelu Chance Ligy s Plzní (2:1) předvedli zápas plný zvratů. Mužem utkání se stal útočník Tomáš Chorý, který ukázal pevné nervy u penaltového reparátu a vysloužil si nejvyšší známku z týmu. Skvěle zahráli také Tomáš Holeš s Emmanuelem Ayaosim, naopak zklamáním byly výkony Danijela Šturma nebo Samuela Isifeho. Jak výkony jednotlivých hráčů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|92%
|0%
100%
Sparta Praha
|5%
|0%
93%
Slovan Liberec
|2%
|0%
86%
12%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
66%
28%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
48%
40%
12%
Jablonec
|0%
|0%
45%
40%
15%
Teplice
|0%
|0%
44%
42%
14%
Hradec Králové
|0%
|0%
41%
43%
17%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
38%
43%
20%
Bohemians 1905
|0%
|2%
14%
39%
48%
Baník Ostrava
|0%
|1%
13%
38%
50%
Zbrojovka Brno
|0%
|2%
12%
39%
49%
Pardubice
|0%
|8%
17%
81%
Slovácko
|0%
|23%
94%
Artis Brno
|0%
|26%
95%
Zlín
|0%
|39%
97%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu