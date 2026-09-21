ZNÁMKY Plzně na Slavii: Doski potopil Viktorii, zářil ex-slávista. Kabongovo fárání
Plzeň byla v Edenu blízko velké krádeži, nakonec ale odjíždí po porážce 1:2 s prázdnou. Dobrý výkon v 9. kole Chance Ligy předvedl ex-slávista Filip Prebsl i pracanti Patrik Hrošovský s Christophem Kabongem. Naopak smolařem i tváří porážky se stal Merchas Doski, jehož zkraty rozhodly o penaltovém dramatu... Jak výkony jednotlivých hráčů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší). Známky fotbalistů Slavie ZDE>>>