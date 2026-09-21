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ZNÁMKY Plzně na Slavii: Doski potopil Viktorii, zářil ex-slávista. Kabongovo fárání

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SESTŘIH: Slavia – Plzeň 2:1. Chorý napravil penaltový nezdar a rozhodl v nastavení • Zdroj: isport.tv
Zklamaní hráči Plzně po prohře v Edenu
Lukáš Provod slavil výhru nad Plzní s dcerkou
Zklamaní hráči Plzně po prohře v Edenu
Zklamaný trenér Plzně Radoslav Kováč
Tomáš Chorý rozhodl šlágr 9. kola
Tomáš Chorý rozhodl šlágr 9. kola
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Chance Liga
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Plzeň byla v Edenu blízko velké krádeži, nakonec ale odjíždí po porážce 1:2 s prázdnou. Dobrý výkon v 9. kole Chance Ligy předvedl ex-slávista Filip Prebsl i pracanti Patrik Hrošovský s Christophem Kabongem. Naopak smolařem i tváří porážky se stal Merchas Doski, jehož zkraty rozhodly o penaltovém dramatu... Jak výkony jednotlivých hráčů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší). Známky fotbalistů Slavie ZDE>>>

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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