Teplice vyhrály v Hradci: moment jako z Ligy mistrů i velká komplikace pro domácí
Teplice míří do sfér, které označoval trenér Zdenko Frťala za nesmyslné. Najednou jsou usazeny ve Skupině o titul, ambice, které tak nějak nenápadně projevují, potvrdily výhrou v Hradci Králové 2:0. Ne, nešlo o ohňostroj šancí, nádherného fotbalu, ale spíš o pracovitost souboru vedeného možná nejcharismatičtějším koučem ligy. A nakonec i na to umění došlo…
Byla to chvíle jak z Ligy mistrů, naprosto pekelně vymyšlená věc. Přitom byste ji možná od toho hráče nečekali.
Teplice dorazily Hradec Králové, favorita, epesním gólem. Šlo o gól do sestřihů, highlightů, jak říká mladá generace. Žlutí se v 88. minutě dostali do brejku, který táhl střídající Jakub Jakubko. Místo, aby centroval, poslal míč rovnou z pravé strany do horního rohu Zadražilovy brány.
„Rozhodlo to. Jakub ukázal, že je nesmírně inteligentní hráč,“ pochválil svěřence teplický kouč Frťala.
Hradecký gólman jen rozhodil rukama. Aby ne, šlo o geniální rozhodnutí, navíc perfektně provedené. Pro dvaadvacetiletého Slováka šlo o pátý gól v profesionální kariéře. První čtyři zapsal ve druhé slovenské lize, naposledy se trefil v sezoně 2023/24.
Klíčová chvíle zápasu se však netýkala gólů. Problém pro Hradec přišel necelých dvacet minut po začátku. Kapitán Vladimír Darida se nechal nejprve ošetřovat. Pak musel střídat, stehno si nechal obalit ledovým pytlíkem. „Hradec bez něj byl bezradný,“ řekl expert televize Oneplay Jan Rajnoch. Měl recht.
Votroci se nedostávali do šancí, nakonec jejich největší možnost „vymyslel“ Jakub Uhrinčať jemuž ulétl centr z pravé strany a skončil na břevně za překvapeným Matějem Puklrabem. Jinak si černobílí šance nevytvořili a potvrdili slabou produktivitu - v devíti kolech nastříleli jen osm branek, což je pro aspiranta na poháry tuze málo.
Co se stalo Daridovi?
„Vláďa je pro nás klíčový hráč, nemá cenu si nic nalhávat., Když jsme potřebovali vstřelit gól, mít ti kvalitu, tak nám chyběl. Ale přece nemůžeme všechno hodit na něj,“ vykládal kouč David Horejš. „Píchlo ho ve svalu, je to problém a také daň z našeho programu,“ připomněl, že si mužstvo vyzkoušelo dokonce tři předkola evropských pohárů. Darida navíc absolvoval s reprezentací mistrovství světa.
„Směrem dopředu to nebylo ono a nakonec rozhodne vlastní gól,“ přihodil ještě Horejš.
Ano, další zásadní moment nastal dvě minuty před poločasovou přestávkou. Levý wingbek Matej Riznič nacentroval takzvaně do kapsy, hrot Matěj Pulkrab byl správně na přední tyči a míč líznul patičkou. Pamětníkům se ihned vybavil chvíle z finále Poháru mistrů evropských zemí z roku 1987. Alžířan Rabah Madjer pomohl k výhře FC Porto nad Bayernem Mnichov legendárním kouskem, míč tečoval za nohou.
V Hradci to však bylo trochu jinak. Pulkrab sice změnil směr letu míče, ale ten by rozhodně nemířil mezi tyče. Za ním však byl hradecký stoper Filip Čihák, jenž usměrnil balon za záda gólmana Adama Zadražila. Ne, nebyla to jeho vina, šlo o nešťastnou situaci. Teplická branka byla i klika, Pulkrab se vyhnul ofsajdu o jediný centimetr. Také proto rozhodčí Antonín Bohata zkoumal situaci s kolegy u videa dobré dvě minuty.
Hradec nebyl schopen odpovědět, proto padl a Teplice jdou před něj.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|8
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu