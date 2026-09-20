Priske se divil: Grimaldo je s Mercadem nejlepší kamarád a neraduje se z krásného gólu?
Čtvrtá soutěžní výhra v řadě se počítá, zvlášť s nulou a na půdě ambiciózní Olomouce (3:0). Brianu Priskemu v 9. kole Chance Ligy vyšla sázka na Ebrimu Singhateha a také střídání. Jeden ze žolíků, Joao Grimaldo, však dánského kouče Sparty na lavičce překvapil spíš negativně.
Co jste mu po vstřelených brankách vysvětloval na lavičce? Vypadal jste dost naštvaně.
„Nebyl jsem naštvaný, jen holt stárnu, bude mi padesát. (úsměv) Některé věci mě občas překvapí. Grimaldo je s Mercadem nejlepší kamarád, takže když vstřelil tak krásný gól a on se neradoval, překvapilo mě to. Měl byste přece běžet spíš na hřiště, ne jen tak sedět. Ale tak to prostě je, svět se trošku mění. Lidé jsou odlišní, každý se chová jinak. Překvapily mě jeho emoce. Já jsem byl samozřejmě v tu chvíli velmi šťastný.“
Prozraďte, jak jste po duelu v Arménii přemýšlel o sestavě a rotaci? Udělal jste jen dvě změny.
„Volba na pravém beku byla docela jednoduchá, protože Suchomel nemohl po utkání v Arménii hrát a Hoever ještě po problémech z Hradce taky nemohl nastoupit od začátku. Na křídle to bylo jiné, delší dobu jsme přemýšleli. Měl jsem vnitřní pocit, že se Singhatehem to bude lepší, i když pro mnohé by možná logičtější volba byla Jurásek.“
Volba vám každopádně vyšla...
„Jsem velmi šťastný z jeho výkonu, první start od začátku za Spartu není nikdy pro nikoho jednoduchý. Navíc to byl venkovní zápas.“
Je pro vás Singhateh víc křídelník, nebo devítka?
„Záleží na typologii zápasu. Někdy je to křídelník, ale v některých zápasech nám může pomoct taky na hrotu, zejména svou rychlostí ve finální třetině. Vojta s Brunesem jsou si v lecčems podobní, takže my jsme chtěli spíš držet dynamiku a nepouštět Sigmu do brejků. Proto potom zůstal v roli hrotového útočníka na hřišti Singhateh a změnil pozici.“
Brunes musí pracovat
Dá se tedy říci, že sestava se stabilizuje?
„Určitě se snažíme o konzistenci, ale děláme to už pár týdnů. Jedenáctka teď nějak vypadá, logicky bylo s novými hráči dost změn. Museli jsme se s tím trošku poprat, ale během posledních deseti, čtrnácti dnů to vypadalo lépe. Po repre pauze na to musíme navázat a pokračovat tak.“
Ale chtělo by to střelecky probudit Brunese, že? Co s ním je?
„Dobrá otázka, ale neumím asi dobře odpovědět. Je to velmi těžké období pro něj, hodně o tom přemýšlí, snaží se pomoct týmu, jakkoli může. Je jasné, že teď není úplně stoprocentní, ale je to na něm. Musí pracovat, vyvíjet se, je to jen o prvním gólu. Pak to dopadne dobře.“
Sigma je často herní strukturou připodobňována právě Spartě, sedí vám takový soupeř?
„V určitých aspektech to našemu stylu pomáhá, někdy je zápas víc otevřený. Bylo to vidět i na držení míče, byli jsme na nějakých 54 procentech, což většinou nemíváme. Většinou hrajeme proti nižšímu bloku, dneska jsme taky skórovali po brejcích, což se normálně u nás moc nestává. Myslím si, že jsme ukázali kvalitu. Styl Sigmy se mi však líbí, tuhle sezonu se jim daří, mají dobré hráče i realizační tým. Snaží se způsob hry držet celým klubem, těšili jsme se na vzájemný zápas. Bylo to o tom, kdo bude lepší a kvalitnější v určitých momentech.“
Mluvil jste po výhře na Artisu o tom, že skládáte mašinu. Nerozhodí vás teď pauza?
„Nic s tím nenaděláme, někdo rozhodl, že to bude delší pauza. Nevíme, jestli to přinese nějaké problémy. Uvidíme kluky hrát tři nebo čtyři zápasy repre, bude to zajímavé sledovat. Teď máme volno, pak nás čeká přípravný zápas s Jihlavou a pak už se budeme chystat na Pardubice.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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