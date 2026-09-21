Menu Sparty v Olomouci: ostrá křídla! Jako ve Francii, dřív nám to chybělo, uznal Karabec
Sfoukne Olomouc po Plzni i Spartu a připevní se ještě víc k úplné tuzemské špičce? Ne, Sigma tentokrát proti individuální kvalitě, která nadstandardním způsobem řešila gólové situace, neměla nárok. Všichni tři křídelníci, které vypustil kouč Brian Priske do hanácké arény, roztrhali domácí defenzivu. „Taková rychlost nám chyběla, dřív jsme chtěli spíš balony do nohy,“ popisoval po výhře 3:0 přínos Ebrimy Singhateha, Johna Mercada a střídajícího Matěje Juráska kapitán Adam Karabec.
Se vší úctou před tím, jaký odkaz zanechal Lukáš Haraslín v Česku, možná se na kousky slovenského reprezentanta zapomene dřív, než se původně čekalo. A ty od Veljka Birmančeviče už jsou zaneseny prachem.
Sparta totiž v Olomouci sice postrádala svého nejproduktivnějšího hráče Josimara Alcócera, který nemohl nastoupit kvůli karetnímu trestu, rozhodně jí však nechyběly stejné přednosti, kterými Chance Ligu v úvodu ročníku roztančil právě Kostaričan.
Technická vybavenost, dynamika, sebevědomí a kvalitní řešení finální fáze. Tentokrát tyhle atributy doručilo trio Ebrima Singhateh (pro nějž to byl debut v základní sestavě ACS), John Mercado a Matěj Jurásek.
První dva se trefili po parádních akcích, střídající Čech zařídil Soldův vlastenec a dvakrát trefil tyč. Sigma má sice kádr prošpikovaný nadstandardem, nicméně tohle byl jiný fičák.
„Čelili jsme týmu, který chce hrát podobný styl jako my, ale bohužel si myslím, že individuální kvalitu mají možná o level vyšší,“ uznal olomoucký Václav Sejk, pro nějž to byl jakožto sparťanského odchovance speciální mač.
Boss Sigmy sledoval náraz
Proti Letenským nastoupil vůbec poprvé v kariéře, kamarádů v klubu má pořád spoustu. Například Matěj Ryneš mu šel na svatbě za svědka. „Bavil jsem se i s trenérem Priskem. Říkal, že po návratu z Holandska zvolil styl 4-3-3 a nakoupil do něj dobré hráče, kteří jim chyběli. Třeba Alcócera. Ale jak jsme viděli, Singhateh ho nahradil výborně. I Karabec jim strašně zvedl hru, to samé stopeři. Proti takovým jsem asi nehrál,“ dodal.
I miliardář Pavel Hubáček, jeden z nejbohatších Čechů a boss Sigmy, musel být překvapený nad rozdílem v dovednostech. Předseda Ondřej Navrátil ho ještě před atraktivním utkáním provedl zázemím stadionu včetně venkovní fanzóny, pak sledovali náraz. Tvrdší o to, že Hanákům chyběli zranění Péter Baráth a Fabijan Krivak. Zrovna tihle dva by se soupeři v lecčems třeba vyrovnali.
Takhle byl holt k vidění ekvádorsko-gambijsko-český koncert. Jako by se Adamu Karabcovi vrátily vzpomínky na Lyon a sezonu v Ligue 1. „Ve Francii to má takhle každý tým,“ souhlasil kapitán.
„Všichni křídelníci tam chodí jeden na jednoho a centrují nebo střílí, nic jiného se po nich nechce. Takhle přesně se to s klukama snažíme praktikovat taky, tento styl jim sedí. Jsou to obrovsky kvalitní hráči, přesně do Evropy. Byl to jeden z aspektů, který jsme chtěli v létě stavět.“
Sparta se zvedá, uznal Hapal
Mercado vymetl obstřelem z kroku šibenici, brankář Jan Koutný plachtil marně. Ale u něj tolik taková nádhera nepřekvapila, veřejnost byla víc zvědavá na Singhateha na druhé straně. Může posila z Jablonce splnit nároky pražského velkoklubu? A nebude problém jeho charakter? Devadesátiminutový vzorek je malý, nicméně navnadil fanoušky v exkluzivním stylu. Jak na levé lajně, tak potom na hrotu, odkud nakonec skóroval, když pláchl Abdoulayemu Syllovi.
„Osobně vím, že není jednoduché nehrát a potom nastoupit od začátku. Podle mě odehrál Singy fantastický zápas, hrozně nám pomohl. Byl nebezpečný, chodil za obranu, natahoval ji. Hrál skvěle,“ chválil Karabec.
Hapal to zobecnil na celou Spartu: „Hraje dobrý fotbal, zvedá se. Ukáže to až budoucnost, ale určitě nepatří tam, kde teď je. Nechytila úvod ročníku, ale má spoustu času na zvednutí.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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