Trpišovský: Liga je ku**a těžká. Post pravého beka budeme řešit, Zima v reprezentaci nebude
Na rozdíl od jiných trenérů kleje Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci možná jednou za uherský rok. Po zápase 9. kola Chance Ligy s Plzní (2:1) si výjimečně ulevil, byť nikterak v negativní konotaci. Zkrátka chtěl naznačit, jak těžký každý týden pro Slavii je. „Asi si budeme muset zvykat, že ten vršek ligy bude mít mnohem více proher či remíz, než jsme zvyklí,“ podotkl a pustil se do hodnocení vítězného šlágru, ale i očekávaných změn v reprezentační nominaci.
Na výhru s Plzní jste se pořádně nadřeli, že?
„Čekal jsem zajímavější zápas, hlavně v prvním poločase. Plzeň nám otupila zbraně, první půlhodina byla bezemoční. Doufal jsem ve větší náboj. Obránci převýšili ofenzivní hráče. Chyběl nám tlak ve vápně, Chorý tam byl prakticky sám. Chyběla nám energie a vášeň. Dneska pro nás hrály centimetry. Dotlačila nás k výsledku mentalita týmu, touha neprohrát.“
A Tomáš Chorý...
„Ano. Nehráli nám dobře křídelní hráči. Že bude hrát Dweh na Chorase, jsme čekali, tak jsme se chtěli prosadit jinudy. Nebudu se bavit jen o penaltě, ale i o tom jeho nastavení, jak to chtěl strhnout. On byl prakticky jediná hrozba a zvládl extrémní množství soubojů. Pokud jsme my byli v tlaku, bylo to přes něj. Neviděl jsem dlouho tak vyčerpaného hráče jako Tomáše po zápase.
I na Artisu je hrozně těžké vyhrát
Překvapuje vás, kde v tabulce jsou vaši největší rivalové – Sparta a Plzeň?
„Řeknu to takhle: liga je fakt těžká. Vyhrát zápas je kurva těžký. (směje se) Máme za sebou devět kol, přijde reprezentační pauza a týmy začnou úplně jinak. Někomu někdo vypadne z tempa, někdo se zlepší. Každý trenér vám řekne, že týmy se zlepšily kondičně, detaily, kvalitou. Viděl jsem Artis s Libercem. Koukněte, kolik mají bodů, jak poskládali tým na poslední chvíli, a stejně je tam hrozně těžké vyhrát. Asi si budeme muset zvykat, že ten vršek ligy bude mít mnohem více proher či remíz, než jsme zvyklí. Proto si moc vážím jakýchkoliv našich výsledkových sérií.“
Nedařilo se Isifemu, tak jste to vyřešili přesunutím Ayaosiho na pravého wingbeka. Je to problematický post?
„Teď už můžu říct, že řešení s Ayaosim napravo nebylo v plánu, upekli jsme to improvizovaně. V tu chvíli, co jsme to udělali, jsem si v hlavě řekl, jak dobře jsme to vyřešili. Ale najednou jsme dostali gól na 0:1, tak jsem si řekl, že to tak dobré není (směje se). Ayaosi je schopný dohrát zápas v intenzitě, to je důležité. Navíc mám rád, že i když se mu nepovede pár věcí, je dál proaktivní a dál chodí do rizika. Navíc jsme věděli, že je Doski na kartě. Ale co se týče postu pravého beka, musíme to do budoucna řešit. Chtěli jsme to doplnit o jednoho hráče, zmiňoval jsem to v Rakousku na soustředění. To se bohužel nepovedlo. Isife má nějakou typologii, zvládá to skvěle, ale do plné obrany potřebujete větší kreativitu. Tyto zápasy rozhodují kraje. Stranový hráč s dobrou finálkou pro nás bude tématem.
V nominaci reprezentace je David Zima, ale nevešel se ani na lavičku. Jak to s ním bude?
„David reprezentovat určitě nebude. Zkoušel to včera na tréninku, ale říkal, že v tak těžkých zápasech to nechce riskovat. Pro návrat udělal maximum, ale noha mu to nedovolí. Uvidíme, jak to dopadne, Tomáš Vlček jde na rezonanci s tříslem. Co jsem viděl v kabině, ještě je tu hodně proměnných, kdo odjede a neodjede.“
Start sezony? Jsem spokojený
Týká se to Chorého?
„Má i trochu problémy s kolenem, které ho provázejí delší dobu, chtěl jít dnes večer na rezonanci. Vypadával z tréninků. Ve středu byl nachlazený, byl na infuzi. Asi se to teď všechno sečetlo. Je to jeden z hráčů, který bude mít vyšetření na reprezentaci a uvidí se. Mluvil jsem s ním v týdnu a chtěl jet. Ale třeba se ráno vzbudí a bude to jinak.“
Jak hodnotíte první část sezony?
„V tuto chvíli řeknu z voleje, že jsem spokojený. Byli jsme v létě v přestavbě, proměnila se kabina. Závěr s Lens... K tomu se už nechci ani vracet, někdy vám fotbal dá, někdy vezme. Ale výkon byl skvělý. Někdy jsme hráli lépe, někdy hůř, ale máme body. Vždy jsme si udrželi nasazení. Nevěděli jsme, jak si to sedne a prvních deset zápasů je nadějných.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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