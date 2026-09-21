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Shrnutí 9. kola iSport Fantasy: Nejproduktivnější fotbalista pouze s devíti body

Shrnutí 9. kola iSport Fantasy
Shrnutí 9. kola iSport FantasyZdroj: iSport.cz
Adam Papoušek
Chance Liga
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Slabé kolo. Nejlepší jedenáctka nasbírala pouhých 87 bodů. Jediný hráč nezaznamenal dvojciferný počet bodů. I to je důvod, proč Trenéři v průměru nasbírali pouhých 31 bodů. Radost avšak mohou mít ti, kteří ve své sestavě měli zástupce M. Boleslavi, Pardubic či Sparty.

Ideální sestava

Martin Šubert pokračuje ve skvělých výkonech a do ideální jedenáctky se dostal už potřetí. Druhou účast zapsali V. Drchal, P. Hrošovský, J. Mercado a G. Ndefe. Ostatní fotbalisté se do nejlepší sestavy dostali poprvé.

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Změna cen

Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že ve středu před 10. kolem se to dotkne například Matouška, Mercada či Šuberta.

Uzávěrka 10. kola iSport Fantasy proběhne v pátek 9. října v 16:00 hodin. Součástí desátého kola bude i dohrávka mezi Bohemians a M. Boleslaví.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia972025:623
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

 

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