Shrnutí 9. kola iSport Fantasy: Nejproduktivnější fotbalista pouze s devíti body
Slabé kolo. Nejlepší jedenáctka nasbírala pouhých 87 bodů. Jediný hráč nezaznamenal dvojciferný počet bodů. I to je důvod, proč Trenéři v průměru nasbírali pouhých 31 bodů. Radost avšak mohou mít ti, kteří ve své sestavě měli zástupce M. Boleslavi, Pardubic či Sparty.
Ideální sestava
Martin Šubert pokračuje ve skvělých výkonech a do ideální jedenáctky se dostal už potřetí. Druhou účast zapsali V. Drchal, P. Hrošovský, J. Mercado a G. Ndefe. Ostatní fotbalisté se do nejlepší sestavy dostali poprvé.
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Změna cen
Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že ve středu před 10. kolem se to dotkne například Matouška, Mercada či Šuberta.
Uzávěrka 10. kola iSport Fantasy proběhne v pátek 9. října v 16:00 hodin. Součástí desátého kola bude i dohrávka mezi Bohemians a M. Boleslaví.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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