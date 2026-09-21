Doskiho zbytečné momenty potopily Plzeň. Expert připomněl navrhované pravidlo z minulosti
- Viktoria Plzeň remizovala na hřišti Slavii až do závěru nastavení, ale po prohře 2:1 odjíždí bez bodu.
Obránce Merchas Doski v závěru utkání nejdříve fauloval ve vápně a poté při neproměněné penaltě vběhl předčasně do území, což vedlo k opakovanému pokusu.
Plzeň je po devíti odehraných kolech v ligové tabulce až desátá a na vedoucí Slavii ztrácí již třináct bodů.
V neděli na Slavii si Plzeň šla za bodovým ziskem, až do úplného závěru nastavení držela stav 1:1. Nakonec rozhodly situace, ke kterým se přimotal hostující obránce Merchas Doski (26). Účastník letního mistrovství světa fauloval na penaltu Emmanuela Ayosiho, pak předčasně vyběhl do vápna před penaltou Tomáše Chorého. Opakovaný pokus proměnil a rozhodl o výhře 2:1. „Doskiho penalta byla zbytečná,“ zlobil se při hodnocení utkání plzeňský trenér Radoslav Kováč.
Plzeň se v Edenu maximálně koncentrovala, pevná defenzivní hráz týmu fungovala. V závěru nastavení si ale vybrala dvě nepříjemné situace, které nakonec dovedly k výhře domácí Slavii. V obou byl namočený irácký reprezentant Merchas Doski.
Chvíli před koncem dlouhého nastavení šlápl ve vápně unikajícího Emmanuela Ayosiho. Rozhodčí Stanislav Volek běžel po konzultaci s VAR k obrazovce a bylo jasné, co přijde. Ukázal na penaltu, faulující obránce Plzně a jeho další parťáci se rozčilovali zbytečně – byla jasná.
Střelu Tomáše Chorého vytáhl Florian Wiegele na tyč, hráči Viktorie na hřišti slavili, že ustáli krizový moment. Jenže o to horší byla realita, když do dění na trávníku opět vstoupil VAR. Na videu bylo patrné, že Doski vběhl do vápna dřív, než Chorý vyslal svůj pokus na bránu. Ke vší smůle pro hosty právě on odvracel odražený míč, tím pádem byla dle pravidel situace opět jasná – nová penalta. Z ní už Chorý rozhodl o výhře 2:1.
Kováč: Musí se z toho poučit
„Penalta Doskiho byla zbytečná, to si můžeme říct narovinu. Dal rozhodčímu šanci, jednoznačně to měl vykrokovat. Je to škoda, musí se z toho poučit,“ řekl po utkání otevřeně plzeňský trenér Radoslav Kováč. „Doski se měl zachovat jinak. Ayaosi se s balonem pomalu dostával ven z vápna a směřoval k brankové čáře, těžko z té akce mohl něco udělat,“ přidává se expert deníku Sport a webu iSport Stanislav Levý.
Plzeň doplatila na neobvyklou situaci, kdy hráč, co vběhne předčasně do vápna, zasáhne po neproměněné penaltě do hry. Sudí po upozornění od VAR rozhodl správně. „Plzni nenahrálo to, že Doski balon odkopnul ve chvíli, kdy jako první vběhnul do vápna,“ připomíná Levý. „V minulosti se uvažovalo i o tom, že po zahrání penalty by měla být hra přerušena. Buď padne gól, nebo se bude pokračovat odkopem od brány. Můj názor je takový, že tohle pravidlo by podobné sporné situace vyřešilo. Máte penaltu, dáte, nedáte a jede se dál,“ navrhuje bývalý kouč.
Doski v Edenu neodehrál vůbec dobrý zápas. Dostal se pouze do 35 akcí (jeho dlouhodobý průměr je podle dat společnosti Wyscout téměř 59), zaznamenal pouze 16 přihrávek a vyhrál tři z devíti soubojů. Zkrátka byl málo ve hře a svými špatnými rozhodnutími v samotném závěru zmařil usilovnou práci celého rýmu, který směřoval proti obhájci titulu k bodovému zisku.
Chybí mu letní příprava
„Po návratu z mistrovství světa jeho výkony nejsou optimální, rozhodně ne takové, jaké vyžaduje Plzeň. Do formy, jakou si držel na jaře, má ještě daleko,“ dodává Levý.
Doski patřil v druhé polovině minulé sezony k důležitým oporám Plzně, s iráckou reprezentací vybojoval postup na mistrovství světa, kde odehrál všechny tři zápasy ve skupině (Irák jel z turnaje domů po porážkách s Norskem, Francií a Senegalem).
Na zimním soustředění ve Španělsku prodloužil v Plzni smlouvu do léta 2029, v klubu s hráčem, který vyrůstal v Německu, dlouhodobě počítají. Vzhledem ke světovému šampionátu ale neměl kompletní přípravu, která mu k nabrání ideální formy citelně schází.
Doski chyboval i v jiných zápasech, vůbec mu nevyšel například divoký zápas v Teplicích (5:5), kde přišla Plzeň o tříbrankové vedení. Nyní si s celým týmem musí zvykat na nový způsob bránění i organizaci hry, kterou do týmu přináší Radoslav Kováč, nástupce odvolaného Martina Hyského.
„Plzeň po reprezentační pauze půjde nahoru, o tom jsem přesvědčený. Už jenom díky tomu kádru, který má k dispozici. Ale mužstva, co jsou v tabulce nahoře, hrají v dobré formě a zkvalitnily se. Bude to mít složitější, už tam není jenom Slavia a Sparta,“ odhaduje Levý.
Viktoria po reprezentační pauze začne 10. října doma s Mladou Boleslaví, pak ji čeká náročná kombinace ligy, evropských pohárů a MOL Cupu. Potřebuje nutně sbírat body – v Chance Lize je po devíti kolech až desátá, s deseti body ztrácí třináct bodů na vedoucí Slavii.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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