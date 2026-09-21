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Parádní bomba ze složité pozice, Jurásek zaskočil (nejen) Koutného: Čekal jsem gól

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Překvapivý přímý kop Matěje Juráska z kraje hřiště v zápase proti Olomouci • Zdroj: iSport.cz
Matěj Jurásek v akci proti olomoucké Sigmě
Matěj Jurásek v akci proti olomoucké Sigmě
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Sparta zvládla zápas v Olomouci
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Pavel Šťastný
Chance Liga
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  • Sparta porazila v 9. kole Chance Ligy Olomouc 3:0 a připsala si další ligové vítězství.

  • Střídající Matěj Jurásek odehrál 35 minut, vymyslel akci před druhým gólem a z úhlu nastřelil břevno.

  • Letní posila se po tlaku fanoušků dostává do formy a za skvělý výkon získala známku osm.

Za necelých pětatřicet minut toho stihl hodně. Matěj Jurásek, letní posila Sparty, se dostal v nedělním zápase v 9. kole Chance Ligy proti Sigmě (3:0) ke čtyřem střelám. „Mohl jsem dát dva góly,“ přiznal křídelní hráč v rozhovoru pro Oneplay Sport. Nejvíc zaujal nečekaný pokus z přímého kopu.

Sparta se dostala ve třetí minutě nastaveného času k dalšímu ohrožení branky Jana Koutného, když získala faul v blízkosti rohového praporku. Obránce Abdoulaye Sylla sestřelil zezadu záložníka hostů Patrika Vydru. Rozhodčí Karel Rouček pochopitelně zapískal.

K míči se postavil Jurásek, technicky vybavený levák, od něhož se očekával centr do pokutového území. V něm se pohybovali obránci Jaroslav Zelený, Loic Mbe Soh nebo přes dva metry urostlý Tobias Guddal, autor dvou gólů z utkání Evropské ligy proti Araratu (4:1).

Překvapivé řešení, rána a...

Všechno bylo nakonec jinak. Jurásek, před nímž byl ve zdi akorát středopolař Michal Beran, zvolil velmi překvapivé řešení. Před rozběhem zvednul pravou ruku a následně napálil míč přímo na Koutného. I ten podle postavení v brance počítal s pasem na hranu malého vápna.

Juráskovu dělovku z levé nohy zastavila branková konstrukce, Koutný se po ní marně natahoval. Od nováčka ve sparťanském kádru šlo o cílenou věc, což potvrdil i pozápasový rozhovor.

Už v 71. minutě otestoval Koutného, který jeho pokus levačkou vytlačil mimo bránu. „Věděl jsem, že střela je pomalá, měl jsem balon pod nohou,“ líčil Jurásek. „Spíš jsem čekal, že bude gól z toho přímáku,“ zmínil sám od sebe situaci z nastaveného času.

Po příchodu na hřiště patřil k nejvýraznějším hráčům. Čtyřikrát se dotkl balonu ve vápně, zaznamenal čtyři střely a měl velký podíl na druhé trefě Sparty. „Mohl jsem dát dva góly, tutovky tam byly. Jsem ale rád, že jsem byl u druhého gólu, který byl pro nás důležitý. Nebyl to jednoduchý zápas,“ zmínil Jurásek.

Chtěl střílet nahoru, ale řval Kara

Ještě na vlastní polovině hřiště vystihl nepovedenou rozehrávku Olomouce a vystartoval s míčem dopředu. Obešel v souboji jeden na jednoho Syllu a z levé strany poslal míč na hranu malého vápna. Marco Soldo, záložník Sigmy, si dal vlastní gól.

„Popravdě jsem chtěl střílet někam nahoru, ale pak mi tam řval Kara (Adam Karabec), že je volný. Šoupnul jsem to pod sebe a Olomoučtí si to srazili do brány. Jsem rád, že to tam padlo,“ pochvaloval si Jurásek, který dostal za výkon v nedělním zápase v tradičním hodnocení deníku Sport a webu iSport nadprůměrnou známku osm.

Hráč se slávistickou minulostí prožil po přestupu do Sparty složité období, čelil nadávkám i od vlastních fanoušků. V rudém dresu už zasáhl do osmi soutěžních zápasů včetně derby „S“. „Nebylo to jednoduché, dostal jsem to sežrat z obou stran, jak to jen šlo. Řekl bych, že jsem se s tím popasoval dobře a doufám, že to bude lepší. Chci makat, mít asistence, góly a být užitečný,“ dodal pro Oneplay Sport.

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Sparta Praha
Očekávané umístění:2. místo
93%Skupina o titul
7%Play off o umístění
1%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 21. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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1Slavia972025:623
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
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