Opakovaná penalta: byla podle pravidel. Vlastňák by platil. A neměla se kopat potřetí?
Dvakrát a hodně se v neděli večer vztekali fanoušci fotbalistů Plzně i ostatní odpůrci Slavie. Poprvé kvůli penaltě v nastaveném čase, podruhé – a snad ještě hlasitěji – kvůli jejímu opakování. Kdo má pravdu a jak to je?
Potkaly se okolnosti, které volaly po nejvyšších emocích. Hrály dva špičkové ligové kluby, a že se Plzni zrovna úplně nedaří, nemá na věc vliv. O vítězství Slavie 2:1 rozhodla penalta po zásahu VARu. O faul se jednalo, zásah od videa už nebyl nevyhnutelný. Penalta se navíc opakovala kvůli předčasnému vběhnutí bránícího hráče do šestnáctky, což je spíš neobvyklý úkaz.
Vše se stalo ve prospěch Slavie, a tak se pochopitelně objevily hlasy, že být to jiný tým…
To nevíme. Ovšem víme, že v případě té nejvíce rozebírané situace, tedy opakování penalty, běželo vše podle pravidel. Jejich znění je velmi pregnantní a nepřipouští spor.
Učebnicová situace
Věc je totiž docela jednoduchá. Klíčové je, že Merchas Doski vběhl do šestnáctky ještě před tím, než se Tomáš Chorý dotkl míče. Taková věc sice sama o sobě ještě přestupkem není, ale vytváří základ pro příští provinění. To nastalo v okamžiku, kdy se plzeňský hráč zapojil do akce poté, co se balon odrazil od tyče.
Byl to právě on, kdo ho odkopl. To rozhodlo o opakování. Přitom ani nemusel hrát míčem. Dokonce by stačilo, kdyby se kolem něj „motal“, čímž by bránil některému ze slávistických hráčů v zakončení.
Pravidla na to pamatují touto formulací. „Spoluhráč brankáře je za porušení pravidla potrestán pouze v případě, že (…) provinivší se hráč zahraje míč nebo svádí souboj o míč s protihráčem a tím zabrání vstřelení branky, pokusu o vstřelení branky nebo vytvoření brankové možnosti.“
VAR Miroslav Zelinka proto ani neměl jinou možnost, než dát pokyn k opakování. Protože narazil na učebnicovou, černobílou situaci.
Za jiných okolností, dokonce pravděpodobnějších a častějších, by Doskimu jeho netrpělivost prošla. Kdyby Chorý netrefil branku. Kdyby gólman Florian Wiegele balon vyrazil do zámezí. Kdyby se balon odrazil k jinému plzeňskému hráči, který vběhl do pokutového území v souladu s pravidly. Jenže to se nestalo.
Vlastenec by platil
Mimochodem, stačilo málo – třeba dvacet centimetrů – a celou záležitost bychom vůbec neřešili. Nebo jinak. Doski totiž odpálil balon, kterým trefil spoluhráče Patrika Hrošovského, od něhož míč letěl do tyče. Málem vlastní gól. Expert Zdeněk Folprecht v televizním studiu prohlásil, že branka by paradoxně neplatila, protože přednost by dostalo opakování penalty. To však není pravda.
Výklad pravidel posuzuje situaci tak, že bránící hráč svým zásahem do hry vstřelil vlastní gól, takže útočníkům ve skórování nezabránil. Naopak – pomohl jim gól vstřelit. Přestupek se proto nepenalizuje přerušením hry či opakováním kopu. Neboli ještě jinak: musí platit výhoda, protože ve fotbale nikdy nesmí být zvýhodněno provinivší se mužstvo. To by bylo v tzv. rozporu s duchem hry.
Ti, jimž se opakování penalty nelíbilo, posílají na sociálních sítích obrázky situace při druhé Chorého penaltě. Na nich je vidět, že jeden ze slávistů vběhnul do šestnáctky rovněž předčasně.
Neměla se tedy opakovat i tato penalta? Nikoli. To by muselo dojít k „ovlivnění procedury pokutového kopu“. Což se tím, že slávista byl přibližně metr v šestnáctce, nestalo. Kritéria tohoto přestupku by byla naplněna v tomto případě: Nabíhající spoluhráč vběhne hluboko do pokutového území a tím vizuálně upoutá pozornost brankáře. Ten si může myslet, že dojde k netradičnímu řešení penaltové situace, tedy k rozehrávce a následnému zakončení.
Přehledně všechny varianty ukazuje tato tabulka:
Co je zásadní: aby se podobné situace vždy posuzovaly stejně. V tomto duchu si ostatně posteskl i Radoslav Kováč, poražený trenér. „Jestli se takhle bude pískat všechno, je třeba v tomhle rozhodčí hlídat až do konce sezony.“
Budeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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