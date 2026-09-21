Expert Jakub Rada: DNA Slavie rozhoduje o úspěchu. Nedokážu si představit, že nezíská titul
Slavia porazila Plzeň po hektickém závěru a správně nařízené opakované penaltě.
Viktoria doplatila na defenzivní chyby jednotlivců, zatímco pražský klub zúročil svou zarputilost a neustálou aktivitu.
Podle experta Jakuba Rady směřují červenobílí k titulu a u reprezentace pod vedením Santiho Denii si přeje hlavně odvahu.
Do první reprepauzy vstupuje Slavia s náskokem, když silou vůle v závěru urvala na svou stranu zápas fotbalové Chance Ligy s Plzní. „Dává konkurentům jasně najevo, že si jde pro titul,“ tvrdí v tradičním hodnocení kola expert Jakub Rada. Věnuje se i první nominaci kouče Santiho Denii. „Já si hlavně přeju, abychom byli odvážní. Pokud po aktivním výkonu prohrajeme se Španělskem 0:3, rozumný člověk neřekne ani slovo,“ vyhlíží náročný sraz.
„Zápasy Slavie často nejsou nablýskané a navoněné, ale mentalitou a zarputilostí je dokážou vyhrát. Je to jejich DNA. Takové věci pak rozhodují o titulech a o úspěšných týmech. Není to vyloženě mašina, ale dokážou to zlomit enormní aktivitou. Soupeře nenechají nadechnout ani vydechnout. Přesně to byl i tento zápas s Plzní.
Slavia byla výrazně aktivnější, ale paradoxně Plzeň měla přes defenzivní taktiku větší tutovky, takže určitě odjíždí hodně zklamaná. Viktoria si počkala na příležitosti, ale po vypjatém závěru nakonec berou body červenobílí. Navíc po hektickém závěru.
Opakovat penaltu v téhle minutě je choulostivé, ale všichni viděli opakované záběry a vyřešilo se to podle pravidel správně. Plzeň neustále sráží nedůslednost nebo netaktičnost ve vlastním vápně. Tentokrát to předvedl v konci Doski, minule to byl Spáčil, o Dwehovi ani nemluvě. Na tak zkušený tým je tam podobných chyb v celé sezoně strašně moc, a proto jsou v tabulce tam, kde jsou.
Vzhledem k tomu, jak se liga rozjela, dává Slavia všem konkurentům jasně najevo, že