ZLATÁ PÍŠŤALKA: V Edenu měl o faulu rozhodnout Volek, ne VAR. A co přehlédl sudí na Hané?
Nejemotivnější moment 9. kola Chance Ligy z pohledu rozhodčích? Jednoznačně se odehrál v Edenu. Dva zásahy VAR v nastaveném čase ve prospěch Slavie vzbudily emoce. Opakování pokutového kopu přitom proběhlo podle posledního výkladu pravidel. První zásah videorozhodčího už byl i díky alibismu hlavního sudího Volka spornější. A jak si vedli arbitři v dalších zápasech?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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