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ZLATÁ PÍŠŤALKA: V Edenu měl o faulu rozhodnout Volek, ne VAR. A co přehlédl sudí na Hané?

Filip Prebsl se musel nechat ošetřit
Filip Prebsl se musel nechat ošetřitZdroj: Pavel Mazáč / Sport
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Tomáš Chorý rozhodl šlágr 9. kola
Tomáš Chorý rozhodl šlágr 9. kola
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iSport.cz
Chance Liga
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Nejemotivnější moment 9. kola Chance Ligy z pohledu rozhodčích? Jednoznačně se odehrál v Edenu. Dva zásahy VAR v nastaveném čase ve prospěch Slavie vzbudily emoce. Opakování pokutového kopu přitom proběhlo podle posledního výkladu pravidel. První zásah videorozhodčího už byl i díky alibismu hlavního sudího Volka spornější. A jak si vedli arbitři v dalších zápasech?

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Syllův faul na Singhateha v zápase Sparty s Olomoucí. Ofsajd, nebo záhada… • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia972025:623
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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