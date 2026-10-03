Z Kašíka je jednička. V Artisu a asi i v reprezentaci. Vyletěl hodně rychle, říká trenér
- Osmnáctiletý brankář Richard Kašík se stal novou jedničkou brněnského Artisu a po remíze s Libercem udržel jako první gólman v historii klubu čisté konto v nejvyšší soutěži.
Mladý talent sbírá úspěchy také v třetiligové rezervě i poháru a díky výborným výkonům si vysloužil pozvánku do české reprezentace do dvaceti let.
Trenér Roman Nádvorník vyzdvihuje Kašíkův přínos pro tým, zároveň však upozorňuje, že mladík musí náhlý skok v kariéře zvládnout i psychicky.
A vítězem je… Ten nejmladší. Brněnský Artis zřejmě ukončil dlouhé hledání spolehlivé brankářské jedničky. Nestali se jí Tomáš Holý, Jiří Borek, ani olomoucký host Tadeáš Stoppen. Současnost a blízká budoucnost patří Richardu Kašíkovi (18), který jako historicky první gólman klubu udržel v nejvyšší soutěži nulu. Po remíze s Libercem (0:0) odjel s reprezentací U20 do Portugalska. „Musí to všechno ustát,“ nabádá trenér Roman Nádvorník.
Ten vytáhlý kluk vypadá, jako by chytal první ligu několik let. Když zaskočil v srpnu proti Sigmě Olomouc (1:2) za Tadeáše Stoppena (nemohl nastoupit kvůli dohodě klubů) a vedl si výborně, řekli jste si: Hodně slušný, ale to bylo jen jedno utkání. V září přišlo derby se Zbrojovkou (0:2) a Richard Kašík opět uspěl. Stejně jako o víkendu proti Liberci. „Ty zápasy odchytal excelentně,“ uznal trenér Roman Nádvorník.
K tomu přidal skoro dvoumetrový teenager tři partie, vždy s čistým kontem, za béčko v MSFL. Vyčapal Hodonín, Blansko a rezervu Sigmy. Bez inkasované branky absolvoval také MOL Cup v Uherském Brodě. To už fakt nebude náhoda. Odchovanec Bystrce, který prošel i sousední Zbrojovkou, je jedním z objevů podzimu Chance ligy.
První část reprezentační pauzy stráví mladý gólman na turnaji v Portugalsku s výběrem U20. Jeho parťákem bude plzeňský prospekt Matyáš Šilhavý, nyní na hostování v Dynamu Malženice (2. slovenská liga). Dá se očekávat, že Kašík dostane šanci minimálně ve dvou ze tří přípravných duelů. Na Čechy čekají Švýcarsko, Polsko a domácí Portugalci.
Po návratu by se měl opět postavit do brány Artisu v ligové bitvě v Hradci Králové. „Uvidíme, v jakém stavu se vrátí a jak si to celé zpracuje hlavou. Je to přece jen skok, nahoru vyletěl hodně rychle,“ zdůraznil kouč s tím, že Kašíkova forma významně pomáhá celému mužstvu. „Je pro nás velké plus,“ uvedl. „Sálá z něj jistota a ostatním hráčům se pak hraje líp,“ všiml si.
Kašík je cílevědomý, neponechává nic náhodě. Už nějaký čas spolupracuje s mentálním koučem Jakubem Hrubešem. Když trenér gólmanů Martin Vaniak při Stoppenově nucené absenci doporučil Nádvorníkovi, ať ho nasadí proti Sigmě, talent hned s radostnou zprávou vytočil číslo svého mentora. „Bylo to dojemné,“ líčil Hrubeš pro deník Sport a isport.cz. „Nejenže ho pan Vaniak postavil, ale jak zachytal, bylo neuvěřitelné. A tenhle osmnáctiletý kluk vám po zápase řekne, že nebyl nervózní. Trenérovi říkal: To bude dobrý… To je odměna za tu práci. Vždycky si to nemusí sednout, dostane hloupý gól, ale nastavení je důležité.“
Správně nastavená hlava, jen tak neulítne
Gólmanův vzestup je razantní. Aby se z náhlé slávy „nezbláznil“, od toho má po ruce právě Hrubeše. Podle dostupných informací má Kašík správně nastavenou hlavu a jen tak neulítne. „Ríša se od chvíle, co jsme začali spolupracovat, posunoval jenom nahoru,“ poukázal Hrubeš. „Je otázka, nakolik je to moje práce a nakolik tím, že začal dorůstat. Pamatuju se, když měl poprvé chytat za béčko, jak jsme z toho byli vyplašení. A zvládnul to taky. Tehdy jsme pracovali s nastavením. Sportovce připravuju, aby vnímal, že může vždycky něco získat. Jsou tam bubáci, něco se může pokazit. Ale nepomůže si tím, že se bude strachovat dopředu.“
Nedlouho poté, co si Kašík vybojoval místo jedničky v „devatenáctce“, obdržel nominační pozvánku do „dvacítky“. I v ní by měl být pro trenéra Václava Jílka prioritní volbou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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