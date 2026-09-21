Karabec odemyká křídla, uznání pro Chorého a Vorlického tiskovka. Proč nemá Baník kapitána?
„Naši křídelníci mají obrovskou kvalitu. Dřív jsme to hráli hodně do nohy, teď máme díky jejich rychlosti nové možnosti,“ pochvaloval si po výhře 3:0 v Olomouci kapitán Sparty Adam Karabec. „Jenže je to právě on, kdo Mercada, Alcócera a teď i Singhateha odemyká,“ zazní v novém díle podcastu Liga naruby, kde dojde i na slova uznání pro Tomáše Chorého za pevné nervy při druhé penaltě ze závěru zápasu Slavie s Plzní. „A také za to, jak většinou ustál souboje s Dwehem,“ podotýká Michal Kvasnica.
- Proč Baník nemá kapitána?
- Čím na tiskovce zaujal přemýšlivý Lukáš Vorlický?
- A proč je v reprezentaci třeba Lukáš Červ na úkor Huga Sochůrka?
Kompletní díl sledujte na webu liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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