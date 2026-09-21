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Karabec odemyká křídla, uznání pro Chorého a Vorlického tiskovka. Proč nemá Baník kapitána?

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Karabec odemyká křídla, uznání pro Chorého a Vorlického tiskovka. Proč nemá Baník kapitána? • Zdroj: isport.tv
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Tomáš Chorý opustil šlágr s Plzní na nosítkách
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„Naši křídelníci mají obrovskou kvalitu. Dřív jsme to hráli hodně do nohy, teď máme díky jejich rychlosti nové možnosti,“ pochvaloval si po výhře 3:0 v Olomouci kapitán Sparty Adam Karabec. „Jenže je to právě on, kdo Mercada, Alcócera a teď i Singhateha odemyká,“ zazní v novém díle podcastu Liga naruby, kde dojde i na slova uznání pro Tomáše Chorého za pevné nervy při druhé penaltě ze závěru zápasu Slavie s Plzní. „A také za to, jak většinou ustál souboje s Dwehem,“ podotýká Michal Kvasnica.

  • Proč Baník nemá kapitána?
  • Čím na tiskovce zaujal přemýšlivý Lukáš Vorlický?
  • A proč je v reprezentaci třeba Lukáš Červ na úkor Huga Sochůrka?

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Bonus: Zákulisí Baníku a dilema s Petráškem. Vyřeší Achillovu patu Slavie rychlík z Pardubic? • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia972025:623
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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