Trpišovský hledá wingbeka, v Teplicích září Radosta. Můžu zkusit doporučit, říká Chaloupek
- Trenér Jindřich Trpišovský veřejně přiznal, že Slavia musí do budoucna vyřešit post pravého beka s dobrou finální fází.
Teplický univerzál Matěj Radosta dostal díky skvělé formě s bilancí dvou gólů a tří asistencí první pozvánku do reprezentace.
Bývalý spoluhráč Štěpán Chaloupek nominaci Radosty podpořil a naznačil, že by ho trenérovi Slavie mohl sám doporučit.
Trenér Jindřich Trpišovský nadhodil v pátek večer po výhře Slavie nad Plzní do éteru zajímavou věc. „Co se týče postu pravého beka, musíme to do budoucna řešit. Stranový hráč s dobrou finálkou pro nás bude tématem,“ prohlásil. Jeden takový běhá v Teplicích a nově i v české reprezentaci, jmenuje se Matěj Radosta. Debutant v národním týmu byl poprvé nominován, následující konfrontace s top evropskými soupeři, ale i tréninky s top kvalitou ho mohou posunout. Možnosti posílení Slavie na pravou stranu se řeší v bonusu nového dílu pondělního pořadu Liga naruby.
Nedělní duel v Hradci Králové mu navzdory výhře 2:0 nesedl, to však nic nemění na tom, že Matěj Radosta podává v Teplicích dlouhodobě nadstandardní výkony. Takové, které nového trenéra české reprezentace Santiho Deniu přiměly pětadvacetiletého křídelníka premiérově nominovat do národního týmu. „Přemýšleli jsme o něm už dřív,“ přiznal generální manažer Pavel Nedvěd.
Asi nikdo nezná Radostu lépe než Štěpán Chaloupek. Kopali spolu v Teplicích, vědí o sobě fakt hodně. V pondělí se potkali v Grand Hotel Prague Towers coby Deniovi vyvolení, nafasovali teplákovky od nového partnera a teď se pokusí přesvědčit česko-španělský realizační tým o tom, že zrovna oni by měli nastoupit proti Chorvatsku, Anglii a Španělsku. Slušná výzva, že?
U Chaloupka je to vzhledem k absencím víc než pravděpodobné, byť ani jemu se nepovedl poslední duel. S Plzní sice skóroval, ale taky udělal dva kiksy. Vzhledem ke stavu české defenzivy nicméně volba musí padnout na něj. Zkušenosti nabral na mistrovství světa, hraje Ligu mistrů, není o čem.
Radosta v Teplicích udivuje
„To se musíte zeptat trenéra, mě samozřejmě omluvenky mrzí. Nikdo nechce být zraněný, nikomu to nikdo nepřeje. Doufám, že všichni kluci, co odpadli, budou brzy zdraví a nebude to nic vážného. Ale všichni kluci, co tady jsou, mají sílu, jsou tady zaslouženě z nějakého důvodu,“ řekl Chaloupek.
Ale zpátky k Teplicím, kde v úvodu sezony Radosta zapsal prvoligovou bilanci 2+3. Severočeši pod trenérem Zdenkem Frťalou udivují šestnácti body i sympatickým projevem, z propracovaného systému pak vyskakují individuality. A dynamický lajnový univerzál je jednou z nich, možná vůbec tou nejvýraznější.
„Chtěli jsme post pravého beka v létě doplnit o jednoho hráče, zmiňoval jsem to v Rakousku na soustředění. To se bohužel nepovedlo. Isife má nějakou typologii, zvládá to skvěle, ale do plné obrany potřebujete větší kreativitu. Tyto zápasy rozhodují kraje,“ popisoval Chaloupkův klubový kouč Jindřich Trpišovský v neděli večer.
Radosta se teď může ocitnout pod drobnohledem Slavie z několika důvodů. Splňuje nároky na dynamiku, v Edenu by z něj mohli udělat nástupce Davida Douděry. Toho mistr v minulosti z Mladé Boleslavi přiváděl taky jako hráče, který nastupoval spíš na vyšší pozici, ale nakonec z něj udělal pilu pravé lajny. Jde o podobné typy, i když blonďák ze Stínadel je univerzálnější. Je schopen nastupovat na obou stranách, na (wing)beku i na křídle.
Má našlápnuto udělat další krok
„Že bych ho doporučil panu Trpišovskému? Můžu zkusit, uvidíme,“ usmál se Chaloupek. „Mám za něj ohromnou radost. Už v zápase v Teplicích jsem mu říkal, že vypadá velmi dobře. Přeju mu zdraví. Má našlápnuto udělat nějaký další krok, třeba právě reprezentační. Za mě je tady rozhodně zaslouženě. Výkony měl vždycky, ale začal sbírat body. Má rychlost, driblink, centr…“ dodal stoper.
Nejednou se stalo, že „sešívaní“ si potenciální posilu oťukli nejen ve vzájemných utkáních, ale také prostřednictvím svých „zvědů“ na reprezentačních srazech. A to nejen v duelech, ale paradoxně spíš v trénincích. Pro Trpišovského a spol. je poznatek z intenzivních jednotek ve skupině nejvyšší tuzemské kvality dost podstatný. Stejně jako charakter a zkušenost s českým fotbalem. Radosta má na kontě 140 startů v Chance Lize, spoustu tradičních požadavků SKS splňuje.
Přijde si Trpišovský na Stínadla po Chaloupkovi i pro Radostu? Anebo si vybere jinde? Konkrétní jména těch, koho Slavia sleduje, se řeší v bonusu nového dílu pondělního pořadu Liga naruby.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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