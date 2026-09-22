Nezmar o šílených penězích za přestupy: V zahraničí nechápou, co se u nás děje
- Vstup bohatých majitelů do českých fotbalových klubů vyvolal masivní růst přestupových částek a platů.
Jan Nezmar poznamenal, že se v cizině podivují nad utrácením českých regionálních týmů.
Extrémní zdražování průměrných českých hráčů nutí kluby k nákupům levnějších cizinců.
Miliardáři změnili český fotbal. Noví majitelé v poslední době vyšponovali přestupové částky do takových výšin, až nad nimi kroutí hlavou i v zahraničí. „Nechápou, co se u nás děje, nikdo tomu nevěří,“ říká v rozhovoru pro Deník generální manažer Liberce Jan Nezmar.
Ligový fotbal se nebývale prodražil. Sáhnout do peněženky se nebojí jen giganti z Prahy, ale i dosud skromnější celky z regionů. I ty čerstvě vlastní vesměs miliardáři. Slavia, Sparta či Plzeň tak získávají nebývalou konkurenci, do top trojky se rázem může protlačit i někdo, od koho by se to v minulosti nečekalo. Může jít o Hradec či Olomouc…
A také Liberec, který však zvolil odlišnou strategii. Jan Nezmar je dlouhodobým kritikem přestupové i platové spirály a ví, že víc peněz z průměrného fotbalisty lepšího neudělá.
Český klub zaplatí víc než zahraniční
„Překvapilo nás, že kluby mimo Spartu, Slavii a Plzeň budou nakupovat hráče za dva miliony eur. Zajímavé je i to, že o některé naše hráče, které jsme prodali v Česku, měly zájem i zahraniční kluby, ale zahraniční trh zatím vůbec nechápe, co se u nás děje. Nikdo tam moc nevěří, že si regionální české kluby dokážou dovolit takové částky,“ sdělil liberecký boss.
Narážel i na letní transfer dvojice N´Guessan, Diakité do Slavie za rekordní sumu. „S nějakou inflací jsme počítali, ale ne s tak razantní proměnou celého prostředí. Právě to nás překvapilo i na straně příjmů. Kdyby před dvěma lety někdo řekl, že se mezi českými kluby budou hráči prodávat za pět milionů eur a víc, každý by si ťukal na čelo,“ zmínil při vzpomínce na prodej obou hráčů za přibližnou částku okolo 260 milionů korun, součástí transakce byl i Bužkův přestup a Kušejův příchod v rámci hostování.
„Přál jsem si, aby aspoň jeden z nich šel rovnou do ciziny, ale ze Slovanu je zatím těžké dostat tak vysoké částky, jaké dnes umíme získat na českém trhu. Potřebujeme čas, aby si i zahraniční ligy uvědomily, kam se česká liga posunula,“ pokračoval Nezmar.
Navzdory poměrně vysokému klubovému koeficientu a šampionovi přímo v Lize mistrů se totiž Chance Liga stále netěší výraznějšímu respektu západní Evropy. Týmy z top soutěží pak nejsou ochotny hlouběji sáhnout do peněženky.
Artis přeplatil Kiel, Como nemělo na Zadražila
Como za brankáře Adama Zadražila prý loni nabízelo 1,5 milionu eur, takové částky ale zvládnou vyplatit i menší týmy v české soutěži. Artis vytáhl větší balík, než byl schopný akceptovat exbundesligový Holstein Kiel za Alberta Labíka.
Němci údajně nabízeli milion eur. Nováček Chance Ligy dal skoro dvojnásobek. Kolem dvou milionu eur nabídl Hradec plzeňské Viktorii za Matěje Valentu.
Utrácet se nebojí ani Olomouc. „Sigma do toho dupla,“ připomněl majitel Teplic Milan Kratina. Nejlépe placení hráči Hanáků mají brát až 600 tisíc korun měsíčně, čtyřikrát víc než bývalo zvykem.
„Pokud by ovšem měli průměrní čeští fotbalisté stát dva až tři miliony eur, bude velký problém se pro české kluky prosadit. Kluby budou tlačit na příchody z ciziny, u nichž máte mnohem nižší risk a získáte jich víc za méně peněz. To je na té spirále nebezpečné,“ poznamenal.
Sám po svém příchodu na sever Čech čelil kritice fanoušků, že dostatečně neinvestuje do kádru. „Otázkou je, jestli se reálná cena hráčů z týdne na týden ztrojnásobila, nebo ne,“ odpovídal. Čas mu dal za pravdu a s téměř totožným kádrem jako loni, teď atakuje nejvyšší pozice v tabulce.
„Jsou tady týmy, které si kupují hráče za dva miliony eur, i když mají hodnotu pět milionů korun,“ zakončil debatu záložník Slovácka Lukáš Vorlický.