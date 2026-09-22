Zpomalený Jablonec, Deniovi náhradníci. Majer potvrzuje Vorlického slova, co Smetana v Opavě?
Rozlučka s ligou před nezvykle dlouhou reprezentační pauzou zanechala hořkou pachuť v Jablonci. Nejen, že Severočeši jako jediní neporazili v sezoně Zlín, z posledních šesti zápasů vyhráli jen jeden. „A to ještě nezačala Konferenční liga,“ varuje v novém díle pořadu Liga naruby ZOOM redaktor Michal Kvasnica. Přesto se z Jablonce dostal překvapivě do reprezentačního výběru Jiří Sláma. „Když se podíváte blíže na výběr českých levých beků v lize, nakonec to takový šok není,“ podotýká Bartoloměj Černík. Tématem je i povolání Martina Vitíka, „guardiolovský“ mág Aleš Majer, důvěra v trenéry v českém fotbale, Baník i nová role Ondřeje Smetany v Opavě.
Zoom navazuje na pondělní Ligu naruby a rozebírá témata, na která nebyl v hlavním díle prostor. Redaktory Michala Kvasnicu s Bartolomějem Černíkem zde neuslyšíte dlouho mluvit o Slavii, Plzni či Spartě. Mnohem více se řeší boj o poslední vstupenku do Evropy, prostředek ligové tabulky, barážové příčky i úplné dno. A taky druhá liga.
Co také zazní:
Jaká šokující statistika provází Nemanju Tekijaškiho?
Vidí redaktoři u Jablonce příliš varovných signálů?
Měl Santi Denia ukázat na jiné české stopery?
V čem Aleš Majer školí ligu?
Jaká je budoucnost mladoboleslavských křídel?
Je Baník nervózní před výjezdem na Kladno?
A zmizí Martin Latka z Opavy?
Nový kompletní díl pořadu Liga naruby Zoom najdete každé úterý od 18.00 na www.liganaruby.cz či v placené sekci Premium na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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