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Zpomalený Jablonec, Deniovi náhradníci. Majer potvrzuje Vorlického slova, co Smetana v Opavě?

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Zpomalený Jablonec, Deniovi náhradníci. Majer potvrzuje Vorlického slova, co Smetana v Opavě? • Zdroj: isport.tv
Santi Denia udílí pokyny během tréninku
Robin Hranáč v komunikaci s reprezentačními trenéry
Santi Denia s Radkem Bejblem na českém tréninku
Zamyšlený český trenér Santi Denia
Ruben Martinez (trenér brankářů), Radek Bejbl a Santi Denia přichází na český trénink
Radek Bejbl se Santim Deniou přichází na český trénink
Santi Denia na své první nominační tiskovce
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Chance Liga
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Rozlučka s ligou před nezvykle dlouhou reprezentační pauzou zanechala hořkou pachuť v Jablonci. Nejen, že Severočeši jako jediní neporazili v sezoně Zlín, z posledních šesti zápasů vyhráli jen jeden. „A to ještě nezačala Konferenční liga,“ varuje v novém díle pořadu Liga naruby ZOOM redaktor Michal Kvasnica. Přesto se z Jablonce dostal překvapivě do reprezentačního výběru Jiří Sláma. „Když se podíváte blíže na výběr českých levých beků v lize, nakonec to takový šok není,“ podotýká Bartoloměj Černík. Tématem je i povolání Martina Vitíka, „guardiolovský“ mág Aleš Majer, důvěra v trenéry v českém fotbale, Baník i nová role Ondřeje Smetany v Opavě.

Zoom navazuje na pondělní Ligu naruby a rozebírá témata, na která nebyl v hlavním díle prostor. Redaktory Michala Kvasnicu s Bartolomějem Černíkem zde neuslyšíte dlouho mluvit o Slavii, Plzni či Spartě. Mnohem více se řeší boj o poslední vstupenku do Evropy, prostředek ligové tabulky, barážové příčky i úplné dno. A taky druhá liga.

Co také zazní:

  • Jaká šokující statistika provází Nemanju Tekijaškiho?

  • Vidí redaktoři u Jablonce příliš varovných signálů?

  • Měl Santi Denia ukázat na jiné české stopery?

  • V čem Aleš Majer školí ligu?

  • Jaká je budoucnost mladoboleslavských křídel?

  • Je Baník nervózní před výjezdem na Kladno?

  • A zmizí Martin Latka z Opavy?

Nový kompletní díl pořadu Liga naruby Zoom najdete každé úterý od 18.00 na www.liganaruby.cz či v placené sekci Premium na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia972025:623
2Liberec962113:420
3Ml. Boleslav852117:917
4Olomouc951316:1316
5Teplice951317:1516
6Zbrojovka951312:1216
7Sparta950418:1215
8Jablonec942311:914
9Hr. Králové94238:914
10Plzeň924317:1710
11Baník93157:1710
12Bohemians82339:119
13Pardubice92259:148
14Artis91267:185
15Slovácko90457:164
16Zlín90188:191
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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