Liga očima fanoušků: Mercadova lahůdka, slávistická klika v závěru i plzeňský vztek na VAR
Chvílemi to byla velká divočina. Slavia potvrdila roli lídra až v dramatu proti Plzni, kde emoce tekly proudem a VAR jel na plné obrátky. Sparta se navnadila pohádkovým gólem Mercada, který aspiruje na trefu roku, zatímco Bohemians dál dopácejí na kiksujícího brankáře. A Baník? Ten stále hledá tvář a doufá v trenérský „proces“. Přečtěte si unikátní pohledy vybraných fotbalových příznivců na uplynulé ligové kolo!
SPARTA PRAHA
Mercadova lahůdka. Když křídla chtějí, tak umějí
V ligovém zápase jsme byli dominantní, a navázali tak na vítězství v Arménii. V žádném případě nechci tvrdit, že Olomouc byla snadným soupeřem nebo že by neměla šance. Ne sice mnoho, ale Sejkova byla ložená. Surovčík předvedl, že na zemi to umí. Utkání mělo oboustranně nadstandardní úroveň, okořeněnou zejména naším prvním gólem z kopačky Mercada. U něj je prakticky jedno, zda použije levou, či pravou nohu. Tentokrát to byla levačka, která, ač náš hráč byl velmi dobře přikryt obráncem soupeře, zakroutila míč do branky Koutného. Podle mě adept na branku roku. Naši křídelní hráči tentokrát plně potvrdili, že když chtějí, tak umí. Je pravda, že trochu v jejich stínu zůstává Brunes, pro mě až nepochopitelně často se vracející na vlastní polovinu. Že by svázán taktickými pokyny? Jinak jsem viděl, že obava z fungování dvojice Macek – Sochůrek v záloze byla lichá, oba své obranné, resp. útočné úkoly plnili velmi dobře. Teprve až se naše výkony stabilizují na podobné úrovni, můžeme být spokojeni, a stoupat tabulkou.
Miloš Kolář. 75 let, fotbalový důchodce
SLAVIA PRAHA
Konečně jsme zase jednou měli kliku
Poslední zápas před dlouhou reprezentační přestávkou pořádně prověřil nervovou soustavu všech slávistů. A stalo se to, po čem jsem volal už dlouho a co se nám v posledních letech dařilo jen zřídka – dokázali jsme otočit důležitý zápas v posledních minutách a měli při tom navíc i trochu štěstí. Nalijme si čistého vína – Slavia nepředvedla zrovna výkon z říše snů. Ale to samé se dá říct o Plzni. Chvílemi mi přišlo až nedůstojné, že tým, který ještě nedávno atakoval nejvyšší příčky, přijel do Edenu se zdržovací taktikou a plzeňský brankář Wiegele protahoval každý výkop snad od 15. minuty. Až tragikomický nádech potom měla šílená pasáž v nastavení zápasu, která nebyla zrovna dobrou reklamou na VAR. Ale konec dobrý, všechno dobré, „sešívaní“ před pauzou zvýšili náskok v čele tabulky a mají trochu času na doléčení šrámů a dobití energie. Bude to potřeba, po pauze je totiž čeká mimořádně náročná série zápasů. Věřme, že další fáze sezony bude minimálně stejně úspěšná jako ta první.
Alois Veliký. 34 let, editor
VIKTORIA PLZEŇ
Doski to někdy přežene. Do Vánoc neprohrajeme!
Sestava v Edenu byla zvolena správně velmi defenzivně. Přežili jsme tlak a na konci první půle vyrovnali hru. Ve druhé půli jsme se zlepšili dopředu a zaslouženě se ujali vedení, hlavně díky Hrošovu skillu „sebrat soupeři míč a rychle to valit dopředu“. Tentokrát s dokonalou přihrávkou, kterou bravurně převzal Memič. Slavia přitlačila, do sítě se došoural jeden „podleďák“ (takové góly taky potřebujeme), hra se vyrovnala a najednou dáváme na 2:1. Jenže přijde VAR a ho… Už to vypadalo na spravedlivou remízu, jenže… Doski dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu, co běhá na českých trávnících. Hru prožívá velmi emotivně a ve vypjatých chvílích umí ještě přidat, což je motorem jeho energie a neustále chuti bojovat, někdy bohužel za hranou. Rozhodčí, teda pardon milovaný VAR, toho využil a nařídil penaltu. Pak i opakování a opět po VARu. Vše bohužel v souladu s pravidly, což je těžce stravitelné, ale velmi výživné. Ještě teď to cejtím… Na závěr bylo vidět, že na ně furt máme a po 19denní pauze začneme sbírat všechny body. Do Vánoc neprohrajeme!!!
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
BOHEMIANS PRAHA 1905
Závada vedení, defenzivy i brankáře. Už zase…
Pardubice, pravděpodobně nejpohodovější výjezd pro fanouška z Prahy. Hodinka vlakem, který jede pár metrů od tvého stadionu. Co by se asi mohlo pokazit? Tak třeba závada na vedení, kdy zpoždění souprav čítalo dlouhé desítky minut a fanoušci z jim určených vagonů dorazili zhruba v 25. minutě. To už Bohemka prohrávala. Krčík dostal moře času a prostoru, prošel se po půli hřiště s balonem u nohy a z vápna prostřelil Frühwalda. Zbytečné defenzivní fiasko zelenobílé party a velká nekoncentrovanost. Po půl hodině srovnal Květ a posadil Klokany na koně. V tu chvíli byli jasně lepší a fakt jsem věřil ve vítězství. Jenže je to tady zase, obrovská Frühwaldova chyba naservírovala gól Drchalovi. Je to již několikátý kiks brankáře a možná se budu opakovat, ale pokud na jeden super zákrok udělá jednu minelu, je to průšvih a v bráně nemá stát. Šance na vyrovnání byly, zápas šel i vyhrát, ale bohužel. Z Pardubic vezeme nulu a hlavně pocit, že většinu gólů si dáváme sami. Tyhle ztráty způsobují, proč budeš od desátého místa dolů a ne nahoru. Klokani bojují!
Vít Lukeš. 34 let, živnostník
BANÍK OSTRAVA
Nezbývá než věřit Skuhravého „procesu“…
Po katastrofálním výkonu proti Pardubicím jsem byl zvědavý, jak se předvedeme na Slovácku považovaném za jednoho z hlavních kandidátů na sestup. Zápasy na jeho hřišti jsou však vždy náročné. Navíc naše forma není bůhvíjaká, takže jsem očekával těžkou šichtu. Utkání toho nabídlo možná překvapivě hodně. Už v prvním poločase byla vidět spousta šancí, nakonec v něm ale padl jediný gól, a to z penalty. Střelcem byl staronový (dle vyjádření trenéra Skuhravého ale jen dočasný?!) kapitán Michal Frydrych. Začátek druhé půle nás zastihl asi ještě v kabině a po deseti minutách Slovácko vedené skvělým Vorlickým zápas otočilo. Jsme rád, že nás to nepoložilo a po tlaku jsme zaslouženě vyrovnali díky střídajícímu Šanclovi. Je mi trochu záhadou, že nedostává více šancí, stejně jako Kmeť, který byl na počátku celé akce. Celkově se přiznám, že zatím vůbec nevím, co si o našich výkonech myslet. Nezbývá než věřit slovu proces, které s oblibou (nad)užívá trenér Skuhravý. Čeká nás ještě dnešní pohárový duel na Kladně, proto ostravský Baník do boje!
Václav Dohnal. 35 let, projektant
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|92%
|0%
100%
Sparta Praha
|5%
|0%
93%
Slovan Liberec
|2%
|0%
86%
12%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
66%
28%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
48%
40%
12%
Jablonec
|0%
|0%
45%
40%
15%
Teplice
|0%
|0%
44%
42%
14%
Hradec Králové
|0%
|0%
41%
43%
17%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
38%
43%
20%
Bohemians 1905
|0%
|2%
14%
39%
48%
Baník Ostrava
|0%
|1%
13%
38%
50%
Zbrojovka Brno
|0%
|2%
12%
39%
49%
Pardubice
|0%
|8%
17%
81%
Slovácko
|0%
|23%
94%
Artis Brno
|0%
|26%
95%
Zlín
|0%
|39%
97%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu