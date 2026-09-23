Situace ve Zlíně: první bod, jinak zmar. Problém v kvalitě, pozitivní výhled se hledá těžko
Až v devátém kole naskočil do tabulky Chance Ligy první bod. A kdyby VAR nesebral Jablonci v nastavení gól kvůli těsnému ofsajdu, je Zlín před reprezentační přestávkou dál na ostudné nule. Klub, který před rokem rozjel jako nováček sezonu brilantně, stagnuje. Investice do kádru jsou menší než v případě konkurence a došlo už i na trenérskou výměnu, kdy Bronislava Červenku po sedmé porážce nahradil sportovní manažer Pavel Hoftych. Ale bude to stačit? Tým z Baťova města je jednoznačně největším kandidátem na přímý sestup.
Jak proběhla trenérská rošáda?
Po sedmém kole a domácí porážce s Teplicemi se stalo to, co se asi stát muselo. Vedení sáhlo k odvolání kouče Bronislava Červenky, který přivedl mužstvo mezi elitu a v minulé sezoně ho zachránil. Na prahu nového ročníku však už výsledky neměl, někdy zmatečně rotoval sestavou. Zdálo se, že neví kudy kam. Což ale není jen jeho vina. Kádr neměl a nemá adekvátní kvalitu. Společně s ním skončil asistent Lukáš Motal. Na lavičku sestoupil manažer Pavel Hoftych, dlouholetý ligový trenér. Byť se zapřísahal, že Zlín už trénovat nebude a po kamarádovi Červenkovi tím spíš, nabídku majitele neodmítl. „Zlepšila se defenziva,“ shrnul první dva zápasy ve funkci. Vynesly hodnotný bod za remízu v Jablonci. S Hradcem Králové tým neudržel vedení a prohrál 1:2.
V čem se liší Hoftych od Červenky?
Oba se znají léta, jsou kamarádi. Pavel Hoftych ještě Bronislava Červenku trénoval, rozhodně nešli ve svých funkcích proti sobě. Nicméně jejich náhled na fotbal odlišný je. „Broňa hodně dá na čísla, má takovou německou povahu,“ poukázal Hoftych na kolegovu důslednost a puntičkářství. On sám je víc „free“. Nehrabe se tolik v datech, dává víc na instinkt a zkušenosti, které ve fotbale nasbíral v rozličných pozicích. Od Zlína pod Hoftychem nečekejte romantický ofenzivní fotbal, nýbrž pragmatický styl, zaměřený primárně na výsledek. A v kabině pozitivnější, uvolněnější náladu. Tohle mužstvo stavěl, za příchody nových hráčů je zodpovědný. Teď si je musí z lavičky obhájit.
Kde je hlavní problém týmu?
Jednoduše v kvalitě. Kádr je sice na zlínské poměry extrémně početný, ale je v něm málo nadstandardních hráčů. Ti s největšími jmény už se blíží ke konci kariéry, vrchol mají za sebou. Hra už na nich stát nemůže. A mladí ještě do klíčových rolí nedorostli. Tým navíc drtila na začátku sezony marodka, důležité postavy Machalík či Didiba se vracejí teprve nyní a kapitán Jugas je po operaci dlouhodobě mimo. Klub navíc uprostřed podzimu nečekaně prodal záložníka a odchovance Stanislava Petrutu do Baníku. Byť zatím zůstává na hostování, není to dobrý signál směrem k budoucnosti. O hvězdnou auru přišel záložník Cupák. Dříve často zajišťoval body brankář Stanislav Dostál, ale úspěšnost jeho zákroků klesla. Adekvátní náhrada za něj chybí.
Povedly se posily ze zahraničí?
Na nákladné tuzemské borce nemá Zlín ekonomickou sílu, takže se čím dál víc poohlíží v cizině. Někdy z toho vyplyne i palba víceméně „na blind“, jako v případě stopera Prince Mbatchiho Mukuby. Pro fanouška bylo sice atraktivní téma, že dorazil ze slavného Olympique Lyon, ovšem efekt jeho angažmá je zatím malý. Po trestu zasáhl do tří utkání, jen jednou byl v základu. A to ještě ve středu zálohy. Slovák Gaži teprve začíná sbírat první minuty, chorvatský obránce Katalinič hraje za béčko, Ghaňan Appiah sice začal skvěle, ale taky už šel s výkonností dolů a ztratil místo v základu. Ofenzivního záložníka Chibuzora, který dával góly v lize na Maltě, jsme ještě v akci neviděli. Nejprospěšnější je útočník Šmiga, se dvěma góly nejlepší střelec týmu.
Existuje pozitivní výhled do budoucna?
Těžko se hledá. Majitel Zdeněk Červenka brzy dovrší sedmdesát let života. V podnikání je velmi úspěšný, ve fotbale už své těžce vydělané peníze rozpouštět nehodlá. Vážně uvažuje o tom, že se z první scény stáhne. Ale kdo přijde místo něj? Radnice už další drahý sport vedle ledního hokeje neutáhne a žádný štědrý mecenáš není v dohledu. Nedá se očekávat, že Zlín bude v zimě posilovat podobně jako třeba Artis Brno. Mužstvo nebude na jaře výrazně lepší, než je teď. Navíc bodová propast se může v průběhu podzimní části ještě prohloubit a skepse napříč celým klubem narůst. Sestup by měl každopádně pro krajské město velmi negativní následky. Mít hokej i fotbal naráz ve druhé nejvyšší soutěži, na to nejsou zdejší lidé zvyklí. Cesta vzhůru by byla velmi složitá.