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Achillova pata Slavie: vyřeší ji v budoucnu šikula z Pardubic? A co rychlík z Teplic?

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Chance Liga
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„Co se týče postu pravého beka, musíme to do budoucna řešit. Isife má nějakou typologii, zvládá to skvěle, ale do plné obrany potřebujete větší kreativitu. Stranový hráč s dobrou finálkou pro nás bude tématem,“ prohlásil otevřeně kouč fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský po těsné domácí výhře nad Plzní 2:1. „Asi se shodneme, že Slavia bude určitě koukat na někoho z ligy,“ říká v bonusové části nového dílu podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar.

„Pro Trpišovského bude alfou a omegou vybrat si borce, který je prověřený českou ligou a strávil tady aspoň jednu sezonu,“ pokračuje Špryňar. „Zároveň: trenérský štáb Slavie by byl v úplně v klidu s Isifem, ale on týmu na druhé půlce nedává tolik, kolik je potřeba. Má spoustu nepřesností, kazí…“

Kdo tedy je – nebo by mohl být – na červenobílém radaru? „Emmanuel Godwin. Líbí se Slavii, ale líbí se i Plzni. To neznamená, že to tak dopadne, ale ten typ tě zaujme. Nároky Jindřicha Trpišovského na běžeckou aktivitu by splňoval stoprocentně,“ říká na adresu pardubického pokladu Michal Kvasnica. „Je to stoprocentně nejatraktivnější hráč pro prodej z pardubického kádru,“ dodává Jiří Fejgl.

Ale jsou tu i další jména, byť jen v rovině spekulací a nápadů: co Matěj Radosta, Abdullahi Bewene, Adam Gabriel nebo Martin Cedidla? Nebo úplně divoká karta: co třeba Amar Memič?

  • Co se děje v zákulisí Baníku?
  • Kam „zmizeli“ reprezentační náhradníci?
  • Co čekat od Sparty po repre pauze?
  • Jak se Hradec Králové rozhodne ohledně (ne)prodloužení smlouvy pro lídra Tomáše Petráška?

Podívejte se na bonusovou část podcastu Liga naruby.

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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