Boří i diriguje. Zíka překonal problémy a v Mladé Boleslavi převzal roli lídra zálohy
Do ligy nakoukl už jako teenager v dresu Českých Budějovic, teď kroutí talentovaný středopolař Jan Zíka druhou sezonu v Mladé Boleslavi. Nově převzal i roli lídra ve středu pole. „Šestka pro něj možná není úplně optimální post, ale teď nám to takhle sedí a jsme v tomto modelu úspěšní,“ vysvětluje trenér Aleš Majer.
V srpnu se do Sparty přesunul Roman Macek, ale odchod dirigenta mladoboleslavské hry nikoho příliš nerozhodil. Zkušeného záložníka v srdci sestavy nahradil dvacetiletý Jan Zíka. Na herním projevu byste téměř nepoznali rozdíl. „Rád hraju s balonem, což mě na téhle pozici baví. Ještě navíc v našem týmu, který je hodně fotbalový,“ pochvaluje si novou roli.
Osobně by si možná představoval místo o pozici nebo dvě výš, kde nastupoval v dorostu – přirozeně jde spíš o osmičku či dokonce desítku. Nyní však drží střed hřiště, boří útoky soupeře a rozehrává odzadu jako typická šestka.
„Bylo pro mě trošku atypické naskočit do Romanovy role jako defenzivní štít. Myslím si ale, že jsem se s tím popral dobře,“ prohodí sebevědomý mladík. „Vynikající výkony podával už v minulé sezoně, takže to pro nás není žádné překvapení. Je to výborný hráč s velkými předpoklady,“ přikývne trenér Aleš Majer.
V lize už v devatenácti
Zíka fotbalově vyrostl v jižních Čechách a už jako teenager prokazoval velký talent. Když ve čtrnácti letech přišel do akademie Dynama, velmi rychle putoval ke starším spoluhráčům. „Byl posunutý o ročník výš a i ten dokázal táhnout. Byl dominantní. Už v mládežnických kategoriích byl dirigentem celé hry,“ vzpomíná kouč českobudějovické mládeže Filip Toncar. Se záložníkem se potkával téměř pět let.
Do Chance Ligy nakoukl v devatenácti letech, herní kvalitou do ní patřil už dřív. „Jediným problémem u něj bylo, že nevydržel měsíc zdravý. Do áčka Dynama by se mohl dostat mnohem dřív, ale tohle se stalo jeho jediným limitem,“ vzpomíná jeho kouč z kategorie U17.
Talent měl problémy se zraněními, občas ho zase skolila nemoc. Podle informací Sportu z hráčova okolí si měl už v hodně mladém fotbalovém věku často přidávat pod dohledem ambiciózního otce, což mohlo mít vliv na zdravotní potíže. „Je to přirozený pracant a hrozně moc si nakládal. Často jsme ho brzdili a postupně se jeho zdraví zlepšilo,“ přemítá Toncar. S bývalým svěřencem se nyní znovu potkává na kempu reprezentace do dvaceti let.
Pod Majerem je lídr
Zíka se právě pod jeho vedením vypracoval v lídra, což nyní dokazuje na ligových trávnících jako klíčový hráč třetího týmu tabulky. „Přirozenou vůdčí pozici si vybudoval výkony na hřišti. Nejdřív po něm ostatní šli. Vynikal mezi staršími a jeho cílevědomost v tomhle věku některým klukům úplně nevoněla. Musel se naučit být hodně odolný. Pak se dostal do pozice lídra,“ líčí trenér.
„Pořád si myslím, že to je hráč na desítku. Zajímalo by mě, jak by tam vypadal, kdyby Mladá Boleslav místo něj měla alternativu na tuhle pozici,“ tvrdí Toncar. „Přijde mi líto ho používat o patro níž. Vzhledem k jeho herní inteligenci mě ale nepřekvapuje, že to s přehledem zvládá,“ dodává.
Jeho slova potvrzuje i mladý středopolař. „Celý dorost a při přechodu do dospělých jsem hrál osmičku nebo desítku, ale tady se vyvinulo takhle a vyhovuje mi to,“ říká Zíka. „Ve dvaceti letech má ještě některé ztráty a řešíme spolu soubojové situace, kde by se mohl chovat trochu líp. Celkově se mi ale jeho výkony hodně líbí,“ přidává trenér Majer.
Boleslavský stratég rád dává šanci mladým hráčům. „V Barceloně to řídí sedmnáctiletí a jsou nejlepší na světě. Jen my se tady pořád něčemu divíme,“ říká na závěr Toncar směrem k vytíženosti mladých fotbalistů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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