Slovácko hledá cestu: střelecká bída útočníků i křehký tahoun. Je kouč Jelínek ten pravý?
Možná nevíte, co si o tomhle týmu – a o celém klubu – vlastně myslet. Nový trenér Jan Jelínek se hned po prvním domácím utkání dostal do názorového střetu s některými fanoušky. Po víkendové remíze s Baníkem se oproti kritice ohradil také záložník Lukáš Vorlický. Mezitím se stal stoprocentním vlastníkem 1. FC Slovácko podnikatel Vítězslav Skopal. Mužstvo má záblesky (v Plzni 1:1), jeho hra nevypadá úplně zle. Jenže pohled na tabulku je tristní. Devět zápasů, nula výher. Horší je jen rival ze Zlína.
Půjde to bez gólů útočníků?
Pravidelně bodovat, aniž by vám přispívali produktivitou hrotoví hráči, je téměř nemožné. Slovácko je zatím bez výhry i proto, že se nemůže opřít o útočníky. Od začátku sezony není jasné, kdo by měl být pro trenéra Jana Jelínka na tomto postu jednička. Podzim rozjel zkušený David Puškáč, posila z Jablonce. Jenže vzápětí se na několik týdnů zranil, což už je u něj bohužel klasika. Jeho nástupce Giannis Niarchos toho sice hodně odběhá, ale málo odstřílí. Ani na svých četných předchozích štacích neplatil urostlý Řek za kanonýra. Po něm přišel na řadu Filip Horský a vedl si stejně. Snaživý, pracovitý, leč vysoce neefektivní. Proto dorazil na poslední chvíli z Olomouce na hostování téměř dvoumetrový Jan Fiala. Ani on za 76 minut ve dvou startech střeleckou bídu neprolomil.
Je kouč Jelínek ten pravý?
Před lety vytáhli fanoušci v kotli velký transparent s nápisem: „Levý je ten pravý.“ Tímto sloganem vyjadřovali podporu tehdejšímu trenérovi Stanislavu Levému, jenž přišel zachraňovat tým mezi elitou v těžkých ekonomických časech. V minulé sezoně si příznivci oblíbili Romana Skuhravého, pod nímž přišel výsledkový i herní progres, korunovaný suverénním úspěchem v baráži. Jeho nástupce Jan Jelínek dosud takovou důvěru nezískal. Bojuje o ni. Má to složité i v tom, že je kariérně spjatý s úhlavním sokem ze Zlína. Bývalý trenér béčka Slavie za pochodu mění styl hry, snaží se držet moderních trendů. Ne každý to akceptuje. V kabině má nicméně většinovou podporu, za trenéra se opakovaně postavil klíčový hráč Lukáš Vorlický.
Unese křehký Vorlický celý tým?
Když ho vidíte s míčem u nohy, srdce vám plesá. Lukáš Vorlický je na české poměry unikátně technicky vybavený hráč s fantastickým fotbalovým myšlením. Do atletického stylu Slavie kvůli fyzickým limitům vlastně ani zapadnout nemohl, zdravotní trable ho provázely také na hostování ve Zbrojovce Brno. Pokračují i na Slovácku, ale v jeho případě platí, že každá minuta na hřišti je pro mužstvo požehnáním. Naposledy proti Baníku poprvé v životě nastoupil v české lize v základní sestavě a zvládl skoro 75 minut. Podle očekávání nadstandardně, podílel se i na gólu. „Asi jste všichni čekali, kdy se to stane,“ prohlásil. „Chtěl jsem týmu pomoct od začátku, věřil jsem si na to. Já už mám jednu kariéru za sebou a druhou před sebou. Pokud budu zdravý,“ zaklepal na stůl.
Proč došlo k úbytku majitelů?
Ještě na konci minulé sezony mělo Slovácko tři majitele, přesto ho trápily ekonomické potíže. Aktuálně už vlastní stoprocentní balík akcií jediný člověk – Vítězslav Skopal ze společnosti Solar Global. Byť i jeho obor prochází krizí, rozhodl se pro odkup podílů od Zdeňka Zemka (Z-Group) a Pavla Buráně (Auto UH). Od každého získal 25 %. „Jen z vlastních prostředků jsem do klubu vložil už více než 150 milionů korun,“ řekl Skopal. „Náklady na provoz i hráčský trh neustále rostou a konkurence je obrovská. Přesto chceme klub dál posouvat.“ Součástí nové éry je také internacionál Michal Kadlec v roli sportovního manažera. Klub má nadále jeden z nejnižších rozpočtů v soutěži. Proto navázal užší spolupráci se Slavií a Olomoucí, odkud přišlo několik hráčů.
Zvládl klub přestavbu kádru?
Po odchodu úspěšného trenéra Martina Svědíka postupně končily opory týmu, třicátníci a vesměs odchovanci. Změn bylo hodně a v krátkém časovém období. Bylo jasné, že to bude bolet, což se také stalo. Zalátat rychle díry po Kadlecovi, Petrželovi, Reinberkovi, Kalabiškovi, Hofmannovi a naposledy Daníčkovi, prakticky nešlo. K tomu odcházeli ti nejlepší mladší hráči (Doski, Jurečka, Nguyen, Vecheta, Tomič, Kohút, L. Sadílek či Kliment). Úplně se změnila hierarchie v kabině, hledali se noví lídři. Proces je stále v běhu. Kádr je překopaný, místo v něm našla hromada cizinců. Slovácko je zkrátka jiné a fanoušci mají problém smířit se s tím, že už nepatří k tuzemské špičce. Teď už je to boj nejmenšího města na prvoligové mapě o přežití mezi elitou. Stejně jako na jaře.